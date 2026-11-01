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1. nov 2026 o 21:50
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Eštok, Fico, Drucker a iní...riešia beztrestnosť zlodejov a korupčníkov a v školách nám zomierajú deti alebo "Staškov mesiac po tragédii"

Tam, kde štát a vláda cynicky zlyhávajú, musí nastúpiť komunita a ľudskosť.Tak dnes zapáľme sviečky a pošlime ZŠ v Staškove nádej.

Michal Porubän
Michal Porubän Bloger
Eštok, Fico, Drucker a iní...riešia beztrestnosť zlodejov a korupčníkov a v školách nám zomierajú deti alebo "Staškov mesiac po tragédii"
(Zdroj: Donio.sk)
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Dnes je už mesiac od tragédie v Staškove.

Dnes, pri zapaľovaní sviečok za našich najbližších som si spomenul na malú Nelku a učiteľku Boženku v Staškove. Zas sa museli celé rodiny a komunity a vlastne skoro celé SR zahaliť do čierneho a opäť raz je to dôsledok absolútneho zlyhania štátu, ktorý by mal chrániť tých najzraniteľnejších. Tragédia v Staškove, kde pri útoku prišla o život 61-ročná učiteľka a nevinná žiačka Nelka, je ranou, z ktorej sa táto krajina bude spamätávať ešte veľmi dlho.

Čo však robí a najmä robila vláda Roberta Fica? Nič. Absolútne nič pre reálnu bezpečnosť našich detí a pedagógov v školách. Kým spoločnosť krváca a volá už dlho po ochrane, vládna garnitúra venuje a venovala všetku svoju politickú energiu len jedinej veci – zabezpečeniu vlastnej beztrestnosti a ochrane „našich ľudí“. Viď posledný návrh pre kajúcnikov na ochranu Gašpara a spol.

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Toto totiž zďaleka nie je prvá rana počas vlády tejto zberby. Spomeňme si na tragický útok nožom na strednej škole na Spiši pred 2 rokmi, pri ktorom zahynula študentka a zástupkyňa riaditeľky.Čo spravil Eštok a Drucker a celá vládna sebranka od tej tragédie? Nič, náda, nula, ničevo. Počkať, máme pár kamier v pár školách...na záznam podobných tragédií...fuj, strašná hanba.

Je to ďalší mrazivý dôkaz toho, že tragédie na školách sa opakujú a absencia reálnych bezpečnostných opatrení zo strany štátu má fatálne následky.Vždy po takýchto udalostiach počúvame od kompetentných len prázdne frázy, vidíme ich zapaľovať sviečky a sľubovať prevenciu. Keď však zhasnú kamery, nezmení sa vôbec nič. Žiadne systémové bezpečnostné kroky, len ticho a strach rodičov poslať vlastné dieťa do školy.

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K tejto neopísateľnej bolesti sa navyše na sociálnych sieťach pridáva ten najodpornejší hyenizmus. Chcem veľmi jasne odkázať, že ja osobne aktívne evidujem všetky nenávistné statusy a komentáre z neoverených zdrojov, ktoré lživo tvrdia, že za tragédiou v Staškove mala byť údajná šikana páchateľa zo strany zosnulej Nelky. Toto tvrdenie sa nezakladá na žiadnej pravde. Všetky takéto vyjadrenia a ich autorov budem naďalej nekompromisne obšťastňovať trestnými oznámeniami za šírenie nepravdivých informácií. Tieto zvrátené lži totiž nepredstaviteľne traumatizujú nielen zničenú rodinu Nelky, ale aj jej spolužiakov, ktorí veľmi dobre vedia, že absolútne nič také sa nedialo.

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Tam, kde štát a vláda cynicky zlyhávajú, musí nastúpiť komunita a ľudskosť. ZŠ Staškov nie je len miestom nešťastia, je to škola, ktorá už aj predtým fungovala srdcom a dnes jej zamestnanci robia všetko pre to, aby sa tam deti opäť cítili bezpečne. Vďaka ich obrovskému nasadeniu sa škole podarilo získať financovanie na plný úväzok pre školského psychológa.

Ako občianska spoločnosť im teraz môžeme reálne pomôcť aj my a ja Vás všetkých čo môžete, prosím o pomoc.

Na portáli Donio rodičia založili zbierku, ktorej cieľom je získať financie na rekonštrukciu a zariadenie priestoru, ktorý bude slúžiť deťom aj zamestnancom školy ako dôstojné a bezpečné zázemie. Prosím Vás, podporte túto zbierku a ukážme, že aj v časoch vládnej ignorancie a internetovej nenávisti dokáže na Slovensku zvíťaziť solidarita.

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Linka na ZBIERKU Tu: https://donio.sk/dajme-skole-nove-srdce?utm_source=other&utm_medium=socialshare&utm_campaign=share_button_ty&utm_content=anonymous-17930420091676975998&utm_id=97757_v0_s00_e0_tv2_a1demony3fqroo

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(zdroj: DONIO.sk )
Michal Porubän

Michal Porubän
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  • Počet článkov:  72
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  • Páči sa:  6 709x

...zrnko piesku s jedinecnou strukturou v mori dalsich miliard inych originálov, ich osudov a pribehov...Som kto som, so vsetkým dobrým aj tým menej, človek čo má rád úsmev...pozitívnu energiu...a verí, že vsetko sa dá ked sa chce.Fandím hokeju, futbalu a dobrému jedlu, používam kritické myslenie a nie, nie som neomylný :) Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

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