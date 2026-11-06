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6. nov 2026 o 12:12
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Konečne dobrá správa: nafta stále zdražuje

Ako občanom vysvetliť, že je všetko v poriadku, keď nafta zdražuje? Základ je nehovoriť o zdražovaní. Hovorme o spomaľovaní dynamiky rastu cien. To už znie skoro ako zľava.

Michal Mikolaj
Michal Mikolaj Bloger
Konečne dobrá správa: nafta stále zdražuje
Ilustračný obrázok vytvorený pomocou umelej inteligencie (Zdroj: Vytvorené s pomocou umelej inteligencie (OpenAI/ChatGPT))
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Analýza posledných 39 správ Štatistického úradu SR ukazuje, aký slovník volí v úvodných textoch správ. Tu je pár príkladov (zameraných na naftu):

📉 „Ceny nafty rástli pomalšie ako je dlhodobý priemer.“
🎉 „Dynamika rastu cien nafty sa spomalila.“

Aby som si nevybral iba dva vhodné príklady, tu je zhrnutie pre správy Štatistického úradu od februára po november 2026:
4 správy zdôrazňujú pomalší alebo podpriemerný rast cien.
Ani jedna nehovorí o spomaľovaní poklesu cien.
• Z 9 správ spomínajúcich stabilitu cien má 5 prevažne priaznivé vyznenie.

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Vetu „Benzín síce zlacňuje, ale dynamika zlacňovania sa zhoršuje“ som teda nenašiel.

Pre férovosť: úrad otvorene píše aj o zdražovaní a cenových maximách. A pri poklese používa aj výrazy „mierne“ či „nepatrné zlacnenie“. Samotná jazyková asymetria ešte nepreukazuje zámer. Hodnotenie priaznivého vyznenia správ je subjektívnym čítaním formulácií a kontextu.

Zdroj dát: https://slovak.statistics.sk

Michal Mikolaj

Michal Mikolaj
Bloger 
  • Počet článkov:  5
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  • Páči sa:  14x

Dátový analytik a vývojár citeme.eu a databistro.eu. Pri dátach sa snažím zložité čísla prezentovať jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom – v AI, technológiách aj v NFL (Go Niners!). Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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