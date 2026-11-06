Konečne dobrá správa: nafta stále zdražuje

Analýza posledných 39 správ Štatistického úradu SR ukazuje, aký slovník volí v úvodných textoch správ. Tu je pár príkladov (zameraných na naftu):
📉 „Ceny nafty rástli pomalšie ako je dlhodobý priemer.“
🎉 „Dynamika rastu cien nafty sa spomalila.“
Aby som si nevybral iba dva vhodné príklady, tu je zhrnutie pre správy Štatistického úradu od februára po november 2026:
• 4 správy zdôrazňujú pomalší alebo podpriemerný rast cien.
• Ani jedna nehovorí o spomaľovaní poklesu cien.
• Z 9 správ spomínajúcich stabilitu cien má 5 prevažne priaznivé vyznenie.
Vetu „Benzín síce zlacňuje, ale dynamika zlacňovania sa zhoršuje“ som teda nenašiel.
Pre férovosť: úrad otvorene píše aj o zdražovaní a cenových maximách. A pri poklese používa aj výrazy „mierne“ či „nepatrné zlacnenie“. Samotná jazyková asymetria ešte nepreukazuje zámer. Hodnotenie priaznivého vyznenia správ je subjektívnym čítaním formulácií a kontextu.
Zdroj dát: https://slovak.statistics.sk