Nie je graf ako graf – a kam vlastne zmizol rok 2022?

Tento článok bude krátky, predstaví graf podľa ministra a graf s hodnotami podľa Národnej banky Slovenska a Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.
Keď graf narazí na kameň
Na snímke z tlačovej besedy strany SMER – Sociálna Demokracia (08.10.2026) sú zobrazené roky 2019, 2023, 2024, 2025, 2026 a 2027. Roky 2020, 2021 a 2022 v nej chýbajú, hoci sú stĺpce nakreslené v rovnakých rozstupoch. Deficit v roku 2022 bol podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu SR 1,6 % HDP.
Pre rok 2024 sú na snímke dva stĺpce. Oranžový s hodnotou 6,51 % HDP nepredstavuje skutočný deficit, ale rozpočet na rok 2024, ktorý na jeseň 2023 odoslala Ódorova vláda Európskej komisii. Zelený s hodnotou 5,35 % HDP predstavuje skutočný výsledok hospodárenia.
Pri roku 2019 je uvedený „Fico“, no premiérom bol v tom roku Peter Pellegrini. Rok 2023 je označený ako „Matovič, Heger, Ódor“. Igor Matovič bol premiérom od marca 2020 do apríla 2021, v roku 2023 vládol Eduard Heger do mája, Ľudovít Ódor do októbra a Robert Fico od 25. októbra.
Hodnoty za roky 2026 (4,30 %) a 2027 (4,94 %) sú zatiaľ odhady, na slajde sú však nakreslené rovnako ako uzavreté roky. Podľa slajdu je deficit v roku 2027 vyšší než v roku 2026.
Keď graf zobrazuje všetky hodnoty — aj tie, ktoré sa nehodia
Na porovnanie som nakreslil graf len zo skutočných výsledkov za všetky roky (okrem 2026). Zvislé čiary označujú dni, keď nastúpila nová vláda, a rok 2026 je odhad RRZ. Ostatné roky sú údaje podľa NBS.
Zdroje:
NBS, vývoj deficitu 2019 — 2026: https://nbs.sk/dokument/78f19855-c318-4e9f-9069-6186988c5457/stiahnut/?force=false
RRZ, Hospodárenie rozpočtu VS v roku 2025 (21. 4. 2026): https://www.rrz.sk/wp-content/uploads/2026/04/RRZ_Hospodarenie_rozpoctu_2025_tlacova_sprava.pdf.pdf
RRZ, Rozpočtový semafor, apríl 2026: https://www.rrz.sk/wp-content/uploads/2026/04/semafor_2026_04_final.pdf
CEDMO, pôvod hodnoty 6,51 % HDP: https://cedmohub.eu/sk/novej-vlade-sa-napriek-tvrdeniam-ministra-financii-nedari-znizovat-deficit-verejnych-financii/
TASR, deficit 2025 podľa ŠÚ SR: https://www.teraz.sk/ekonomika/deficit-verejnych-financii-vlani-dosia/956861-clanok.html
Tlačová konferencia ministra: https://www.youtube.com/live/5Y6caLHrE2g?si=bEHoCHpsQI1rS6kQ