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8. okt 2026 o 17:45
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Nie je graf ako graf – a kam vlastne zmizol rok 2022?

Minister predstavil graf vývoja deficitu v čase. Niektoré roky sa z neho, žiaľ, stratili, iné sú zobrazené viackrát a pri ďalších sa porovnáva neporovnateľné.

Michal Mikolaj
Michal Mikolaj Bloger
Nie je graf ako graf – a kam vlastne zmizol rok 2022?
Pokus o rekunštrukciu grafu podľa ministra financií vs hodnoty podľa NBS (Zdroj: Autor článku + Minister Financií*)
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Tento článok bude krátky, predstaví graf podľa ministra a graf s hodnotami podľa Národnej banky Slovenska a Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.

Keď graf narazí na kameň

Na snímke z tlačovej besedy strany SMER – Sociálna Demokracia (08.10.2026) sú zobrazené roky 2019, 2023, 2024, 2025, 2026 a 2027. Roky 2020, 2021 a 2022 v nej chýbajú, hoci sú stĺpce nakreslené v rovnakých rozstupoch. Deficit v roku 2022 bol podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu SR 1,6 % HDP.

Pre rok 2024 sú na snímke dva stĺpce. Oranžový s hodnotou 6,51 % HDP nepredstavuje skutočný deficit, ale rozpočet na rok 2024, ktorý na jeseň 2023 odoslala Ódorova vláda Európskej komisii. Zelený s hodnotou 5,35 % HDP predstavuje skutočný výsledok hospodárenia.

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Vývoj deficity podľa ministra financií
Vývoj deficity podľa ministra financií (zdroj: Minister Financií)

Pri roku 2019 je uvedený „Fico“, no premiérom bol v tom roku Peter Pellegrini. Rok 2023 je označený ako „Matovič, Heger, Ódor“. Igor Matovič bol premiérom od marca 2020 do apríla 2021, v roku 2023 vládol Eduard Heger do mája, Ľudovít Ódor do októbra a Robert Fico od 25. októbra.

Hodnoty za roky 2026 (4,30 %) a 2027 (4,94 %) sú zatiaľ odhady, na slajde sú však nakreslené rovnako ako uzavreté roky. Podľa slajdu je deficit v roku 2027 vyšší než v roku 2026.

Keď graf zobrazuje všetky hodnoty  — aj tie, ktoré sa nehodia

Na porovnanie som nakreslil graf len zo skutočných výsledkov za všetky roky (okrem 2026). Zvislé čiary označujú dni, keď nastúpila nová vláda, a rok 2026 je odhad RRZ. Ostatné roky sú údaje podľa NBS.

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Graf deficitu — neobsahuje pripravovaný rozpočet na 2027
Graf deficitu — neobsahuje pripravovaný rozpočet na 2027 (zdroj: Autor článku + dáta z RRZ a NBS + Claude Code)



Zdroje:

Michal Mikolaj

Michal Mikolaj
Bloger 
  • Počet článkov:  2
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Dátový analytik a vývojár citeme.eu a databistro.eu. Pri dátach sa snažím zložité čísla prezentovať jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom – v AI, technológiách aj v NFL (Go Niners!). Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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