Kto vyhrá voľby? Rok vopred to prieskumy trafili len v polovici prípadov

Vo voľbách 2012 a 2016 viedol SMER-SD celý čas a aj vyhral. Pred voľbami 2020 viedol SMER-SD takmer dva roky, no vyhralo OĽaNO, ktoré sa v prieskumoch držalo okolo 9 % a získalo 25 % (na spoločnej kandidátke s ďalšími stranami). Pred voľbami 2023 viedol Hlas s 19,8 %, vo voľbách získal 14,7 % a vyhral SMER-SD. Pol roka pred voľbami viedla víťazná strana v troch zo štyroch volieb.
Ako sa prieskumy odchylujú od výsledku volieb?
Priemer prieskumov sa rok pred voľbami líšil od výsledku strany (v priemere) o takmer 4 percentuálne body, týždeň pred voľbami stále o vyše 2. Strana, ktorá nakoniec získala 20 %, bola rok vopred v polovici prípadov nameraná niekde medzi 14 a 26 %, v 8 z 10 prípadov medzi 7 a 33 %. Prieskumy navyše v priemere nadhodnocovali výsledky strán, rok pred voľbami typicky asi o pätinu.
Voľby 2027
Prieskumy rok pred voľbami nám nepovedia, kto vyhrá. Pásma nižšie ukazujú, kde skončili strany s podobným prieskumom v minulosti. Vychádzajú zo stavu k 7. 10. 2026 a z predpokladaného termínu volieb 25. 9. 2027 (ide o odhad, nie vyhlásený termín).
Ak sa prieskumy v 2027 pomýlia tak, ako v minulosti, mohlo by PS skončiť kdekoľvek medzi približne 11 a 20 % a Smer medzi 10 a 19 % (tmavé pásmo, v polovici podobných prípadov). Rozdiel medzi nimi v prieskumoch (18,7 % a 17,3 %) je menší než typická chyba, takže dnes sa nedá povedať, kto bude viesť.
Farebný od v grafe (dnešný prieskum) nie je uprostred pásma, ale skôr v jeho hornej časti. Prieskumy totiž v minulosti zvyčajne ukazovali o niečo viac, než strana nakoniec získala.
Pre menšie strany je zásadná 5 % hranica. SaS, Hlas, KDH aj OĽaNO majú v týchto pásmach reálnu šancu skončiť pod ňou, hoci dnes sú nad ňou. Demokrati s 5,0 % sú na hranici.
Graf nie je predpoveď. Vychádza len zo štyroch volieb a 36 prípadov strán, nehovorí nič o mandátoch ani koalíciách a nepočíta s novými stranami.
O dátach: dokopy bolo použitých 401 prieskumov od 15 agentúr, zverejnených od septembra 2010 do októbra 2026 (zo SME.sk a Wikipédia). Exit polls sa nezohľadňujú.