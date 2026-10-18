nedeľa, 18. október, 2026 |  Meniny má Lukáš
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
18. okt 2026 o 10:59
Prečítané: 0x

Kto vyhrá voľby? Rok vopred to prieskumy trafili len v polovici prípadov

V štyroch posledných voľbách sa líder prieskumov spred roka stal víťazom len dvakrát. Priemerná odchýlka prieskumu od výsledku strany bola 3,8 percentuálneho bodu. Čo to znamená pre parlamentné voľby 2027?

Michal Mikolaj
Michal Mikolaj Bloger
Kto vyhrá voľby? Rok vopred to prieskumy trafili len v polovici prípadov
Kto viedol v prieskume rok pred voľbami a kto nakoniec vyhral? (Zdroj: databistro.eu + dáta SME.sk + Wikipedia)
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Vo voľbách 2012 a 2016 viedol SMER-SD celý čas a aj vyhral. Pred voľbami 2020 viedol SMER-SD takmer dva roky, no vyhralo OĽaNO, ktoré sa v prieskumoch držalo okolo 9 % a získalo 25 % (na spoločnej kandidátke s ďalšími stranami). Pred voľbami 2023 viedol Hlas s 19,8 %, vo voľbách získal 14,7 % a vyhral SMER-SD. Pol roka pred voľbami viedla víťazná strana v troch zo štyroch volieb.

Víťaz volieb vs preferencie podľa počtu dní do volieb
Víťaz volieb vs preferencie podľa počtu dní do volieb (zdroj: databistro.eu + dáta SME.sk + Wikipedia)

Ako sa prieskumy odchylujú od výsledku volieb?

Priemer prieskumov sa rok pred voľbami líšil od výsledku strany (v priemere) o takmer 4 percentuálne body, týždeň pred voľbami stále o vyše 2. Strana, ktorá nakoniec získala 20 %, bola rok vopred v polovici prípadov nameraná niekde medzi 14 a 26 %, v 8 z 10 prípadov medzi 7 a 33 %. Prieskumy navyše v priemere nadhodnocovali výsledky strán, rok pred voľbami typicky asi o pätinu.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Priemer najnovších prieskumov od každej agentúry (použité len prieskumy zverejnené do daného dňa) oproti skutočnému výsledku strán.
Priemer najnovších prieskumov od každej agentúry (použité len prieskumy zverejnené do daného dňa) oproti skutočnému výsledku strán. (zdroj: databistro.eu + dáta SME.sk + Wikipedia)

Voľby 2027

Prieskumy rok pred voľbami nám nepovedia, kto vyhrá. Pásma nižšie ukazujú, kde skončili strany s podobným prieskumom v minulosti. Vychádzajú zo stavu k 7. 10. 2026 a z predpokladaného termínu volieb 25. 9. 2027 (ide o odhad, nie vyhlásený termín).

Ak sa prieskumy v 2027 pomýlia tak, ako v minulosti, mohlo by PS skončiť kdekoľvek medzi približne 11 a 20 % a Smer medzi 10 a 19 % (tmavé pásmo, v polovici podobných prípadov). Rozdiel medzi nimi v prieskumoch (18,7 % a 17,3 %) je menší než typická chyba, takže dnes sa nedá povedať, kto bude viesť.

Farebný od v grafe (dnešný prieskum) nie je uprostred pásma, ale skôr v jeho hornej časti. Prieskumy totiž v minulosti zvyčajne ukazovali o niečo viac, než strana nakoniec získala.

SkryťVypnúť reklamu

Pre menšie strany je zásadná 5 % hranica. SaS, Hlas, KDH aj OĽaNO majú v týchto pásmach reálnu šancu skončiť pod ňou, hoci dnes sú nad ňou. Demokrati s 5,0 % sú na hranici.

Výhľad na voľby 2027: ako by to mohlo dopadnúť, ak sa prieskumy mýlia ako v minulosti
Výhľad na voľby 2027: ako by to mohlo dopadnúť, ak sa prieskumy mýlia ako v minulosti (zdroj: databistro.eu + dáta SME.sk + Wikipedia)

Graf nie je predpoveď. Vychádza len zo štyroch volieb a 36 prípadov strán, nehovorí nič o mandátoch ani koalíciách a nepočíta s novými stranami.

SkryťVypnúť reklamu

O dátach: dokopy bolo použitých 401 prieskumov od 15 agentúr, zverejnených od septembra 2010 do októbra 2026 (zo SME.sk a Wikipédia). Exit polls sa nezohľadňujú.

Zdroje

Michal Mikolaj

Michal Mikolaj
Bloger 
  • Počet článkov:  3
    •  | 
  • Páči sa:  9x

Dátový analytik a vývojár citeme.eu a databistro.eu. Pri dátach sa snažím zložité čísla prezentovať jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom – v AI, technológiách aj v NFL (Go Niners!). Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

Prémioví blogeri

Všetky články
Post Bellum SK

Post Bellum SK

112 článkov
Juraj Karpiš - Ako na zlato

Juraj Karpiš - Ako na zlato

13 článkov
Veronika Pirošík Mešková

Veronika Pirošík Mešková

27 článkov
Jana Čavojská

Jana Čavojská

27 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
Vladimír Rudl

Vladimír Rudl

114 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu