Ako Slováci používajú umelú inteligenciu?

Umelá inteligencia sa často spája s mladými ľuďmi a technologickými firmami. Údaje OpenAI o používaní ChatGPT však ukazujú pestrejší obraz.
Na Slovensku tvorili v septembri 2026 významnú časť používania aj ľudia v strednom veku. A hoci na začiatku medzi používateľmi prevládali typicky mužské mená, tento pomer sa postupne zmenil.
OpenAI vo svojich údajoch nesleduje iba to, koľko ľudí ChatGPT používa. Automaticky zaraďuje aj vzorku správ podľa ich témy a toho, čo sa nimi používateľ snaží dosiahnuť. Výsledky tak ponúkajú pohľad na to, ako sa nástroj udomácňuje v každodennom živote.
Mladí nie sú jedinou výraznou skupinou
Na Slovensku pochádzalo v septembri 2026 približne 39 % správ s uvedeným vekom od používateľov vo veku 35 až 54 rokov. Celosvetovo pripadalo na rovnakú skupinu 28,4 % správ.
Naopak, používatelia vo veku 18 až 24 rokov poslali na Slovensku približne 20 % správ, zatiaľ čo celosvetovo to bolo približne 31 %.
Rozdiel je zaujímavý aj preto, že diskusie o umelej inteligencii sa často sústreďujú práve na študentov a mladých ľudí. Na Slovensku však majú v počte správ výrazné zastúpenie aj staršie vekové skupiny.
Treba pritom rozlišovať medzi počtom správ a počtom ľudí. Údaje nehovoria, že 39 % slovenských používateľov má 35 až 54 rokov. Jeden aktívny používateľ totiž môže poslať viac správ ako viacerí ďalší.
Ako sa zmenil pomer pre mužov a ženy?
OpenAI nezisťuje pohlavie používateľov priamo. Vychádza z krstných mien, ktoré sú typicky ženské alebo mužské, a mená, ktoré nedokáže takto zaradiť, z porovnania vynecháva. Ide teda o odhad založený na menách, nie o presný údaj o rodovej identite používateľov.
V začiatkoch ChatGPT patrila umelá inteligencia k oblastiam, ktoré priťahovali najmä technologických nadšencov. Aj v slovenských údajoch mali spočiatku prevahu používatelia s typicky mužskými krstnými menami.
V júli 2024 pripadalo na typicky ženské mená 37,2 % správ v skupine, pri ktorej OpenAI vedela meno takto zaradiť. V septembri 2026 to už bolo 57,1 %.
Celosvetovo bol v septembri 2026 tento podiel 51,8 %. Slovenský údaj tak bol vyšší než celosvetový.
Práca už netvorí väčšinu správ
ChatGPT sa často spomína v súvislosti s produktivitou a prácou. Ľudia ho môžu požiadať o pomoc s e-mailom, prekladom, analýzou alebo prípravou podkladov.
Podľa údajov OpenAI však väčšina správ zo Slovenska nesúvisí s platenou prácou. V septembri 2026 bolo ako pracovných klasifikovaných 22,6 % správ. V júli 2024 to bolo 41,4 %.
To neznamená, že Slováci posielajú v práci menej správ než predtým. Údaje ukazujú podiel pracovných správ, nie ich celkový počet. Je možné, že pracovné aj osobné používanie rástlo, pričom osobné používanie rástlo rýchlejšie.
Medzi nepracovné použitie môžu patriť napríklad otázky pri učení, plánovaní voľného času alebo bežných každodenných rozhodnutiach.
Bezplatný a platený účet: vidno rozdiel?
OpenAI zverejňuje aj údaje podľa typu individuálneho plánu. Tu sú čísla celosvetové, nie iba slovenské.
V septembri 2026 bolo ako pracovných klasifikovaných približne:
24,7 % správ pri bezplatnom pláne Free,
42,4 % správ pri pláne Go,
50,8 % správ pri pláne Plus,
68,1 % správ pri pláne Pro.
Pri platených plánoch teda tvorili pracovné správy väčšiu časť používania. Samotné údaje však nevysvetľujú prečo. Môže to súvisieť s tým, kto si jednotlivé plány vyberá a na čo ich potrebuje.
Tieto čísla tiež nehovoria, koľko používateľov má ktorý plán. Neznamenajú preto, že väčšina všetkých pracovných správ pochádza z platených účtov.
Ľudia sa pýtajú aj zadávajú úlohy
OpenAI rozdeľuje správy aj podľa toho, čo nimi chce používateľ dosiahnuť. Niektoré žiadajú informáciu alebo radu, iné chcú, aby ChatGPT vykonal úlohu. Tretia skupina zahŕňa vyjadrenia názorov a pocitov bez priamej žiadosti o informáciu či vykonanie úlohy.
Na Slovensku bolo v septembri 2026 podľa prepočtu približne 42,7 % správ zaradených medzi otázky a žiadosti o radu. Približne 28 % tvorili požiadavky na vykonanie úlohy a 29,4 % vyjadrenia.
Tieto kategórie sa líšia od tém správ. Napríklad pri téme písania môže niekto žiadať radu, ako text zlepšiť, alebo rovno požiadať ChatGPT, aby text prepísal.
Zdroj
Zdroj: OpenAI Signals – údaje o individuálnom používaní ChatGPT a údaje a metodika. Údaje za september 2026; podiely kategórií „pýtanie“, „vykonávanie“ a „vyjadrovanie“ pre Slovensko sú vypočítané z publikovaných pracovných a nepracovných podielov.