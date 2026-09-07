Prečo to majú slovenské firmy s nástupom ChatGPT ťažšie?

Čoraz viac ľudí dnes namiesto klasického „googlenia“ otvorí ChatGPT alebo iného chatbota a jednoducho napíše, čo hľadá. Napríklad: „kde kúpiť starožitný porcelán online?“ alebo „čo sa oplatí na prijímanie online platieb?“
Pre bežného používateľa je to mimoriadne pohodlné. Odpadá prezeranie desiatok odkazov v Google, ktoré sú navyše zahádzané platenou reklamou. Chatbot vám namiesto toho rovno vypíše štyri až šesť hotových odporúčaní v plynulej slovenčine.
Problém je však v tom, že súčasní chatboti majú tendenciu klásť menší dôraz na lokalitu používateľa a väčší na kontext. Tým pádom sa vám medzi odporúčaniami na nákup porcelánu zrazu objavia tipy na americký eBay a pri platobných bránach zahraničné korporácie.
Slovenská otázka, globálny prieskum
V praxi to funguje tak, že chatbot si vašu slovenskú otázku „preloží“, prehľadá svetový internet a odporučí vám nadnárodných gigantov ako eBay, Shopify či Stripe.
Slovenská firma, ktorá má lokálnu expertízu, zákaznícku podporu v rodnom jazyku a podniká podľa slovenských zákonov, si logicky nastavuje podmienky a ceny podľa miestneho trhu. No modely umelej inteligencie, ktoré boli trénované prevažne na anglických dátach, túto istú firmu automaticky porovnávajú s najväčšími globálnymi lídrami.
Dve tretiny dopytov idú do angličtiny
Že nejde len o pocit, ukázala aj nedávna analýza takmer desaťtisíc odpovedí populárnych chatbotov (ChatGPT, Perplexity a Gemini).
Pri otázkach položených zo Slovenska (teda zo slovenskej IP adresy) a v slovenskom jazyku čerpala umelá inteligencia v niektorých odvetviach až dve tretiny všetkých zdrojov z anglických webov.
Tento fenomén však nezasahuje každého rovnako:
Najviac trpia technológie: V odvetví informačných technológií a softvéru bol prepad najvýraznejší – spomínaných zhruba 66 % vyhľadávaní prebehlo v angličtine.
Lokálne služby odolávajú: Oveľa menej tým trpia rýdzo lokálne odvetvia ako advokátske kancelárie či ubytovacie zariadenia (chata v Martinských holiach sa jednoducho v angličtine hľadá ťažko – tam išlo o cudzojazyčný dopyt v priemere len pri 1 z 12 otázok).
Zároveň sa ukazuje, že nie každý nástroj sa správa rovnako: napríklad produkty od Google (ako Gemini) generujú v porovnaní s ChatGPT citeľne menej anglických dopytov a viac rešpektujú domáci región.
Presunúť sa do angličtiny nie je zadarmo
Niektoré slovenské firmy už na túto zmenu reagujú a začínajú presúvať tvorbu svojho obsahu takmer výhradne do angličtiny. Hovoril o tom napríklad aj Dalibor Cicman z GymBeamu v podcaste Tomáša Bravermana.
Pre ambiciózne digitálne projekty je to legitímna cesta, no má svoju daň: čím menej navonok signalizujete, že ste slovenský produkt, tým širšiu a neúprosnejšiu svetovú konkurenciu si na seba dobrovoľne naberáte.
Text napísal autor, umelá inteligencia bola použitá na kontrolu a úpravu. Titulný obrázok bol plne vytvorený pomocou umelej inteligencie.