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7. sep 2026 o 14:36
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Prečo to majú slovenské firmy s nástupom ChatGPT ťažšie?

Spýtate sa ChatGPT po slovensky, no AI si často odpoveď hľadá po anglicky – slovenské firmy tak porovnáva so svetovou konkurenciou. Najviac to postihuje softvérové a IT firmy.

Michal Mikolaj
Michal Mikolaj Bloger
Prečo to majú slovenské firmy s nástupom ChatGPT ťažšie?
Ilustračný obrázok: AI-generovaný
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Čoraz viac ľudí dnes namiesto klasického „googlenia“ otvorí ChatGPT alebo iného chatbota a jednoducho napíše, čo hľadá. Napríklad: „kde kúpiť starožitný porcelán online?“ alebo „čo sa oplatí na prijímanie online platieb?“

Pre bežného používateľa je to mimoriadne pohodlné. Odpadá prezeranie desiatok odkazov v Google, ktoré sú navyše zahádzané platenou reklamou. Chatbot vám namiesto toho rovno vypíše štyri až šesť hotových odporúčaní v plynulej slovenčine.

Problém je však v tom, že súčasní chatboti majú tendenciu klásť menší dôraz na lokalitu používateľa a väčší na kontext. Tým pádom sa vám medzi odporúčaniami na nákup porcelánu zrazu objavia tipy na americký eBay a pri platobných bránach zahraničné korporácie.

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Slovenská otázka, globálny prieskum

V praxi to funguje tak, že chatbot si vašu slovenskú otázku „preloží“, prehľadá svetový internet a odporučí vám nadnárodných gigantov ako eBay, Shopify či Stripe.

Slovenská firma, ktorá má lokálnu expertízu, zákaznícku podporu v rodnom jazyku a podniká podľa slovenských zákonov, si logicky nastavuje podmienky a ceny podľa miestneho trhu. No modely umelej inteligencie, ktoré boli trénované prevažne na anglických dátach, túto istú firmu automaticky porovnávajú s najväčšími globálnymi lídrami.

Skutočné príklady čo napísal používateľ po slovensky vs. čo si umelá inteligencia v skutočnosti na pozadí vyhľadáva.
Skutočné príklady čo napísal používateľ po slovensky vs. čo si umelá inteligencia v skutočnosti na pozadí vyhľadáva. 

Dve tretiny dopytov idú do angličtiny

Že nejde len o pocit, ukázala aj nedávna analýza takmer desaťtisíc odpovedí populárnych chatbotov (ChatGPT, Perplexity a Gemini).

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Pri otázkach položených zo Slovenska (teda zo slovenskej IP adresy) a v slovenskom jazyku čerpala umelá inteligencia v niektorých odvetviach až dve tretiny všetkých zdrojov z anglických webov.

Tento fenomén však nezasahuje každého rovnako:

  • Najviac trpia technológie: V odvetví informačných technológií a softvéru bol prepad najvýraznejší – spomínaných zhruba 66 % vyhľadávaní prebehlo v angličtine.

  • Lokálne služby odolávajú: Oveľa menej tým trpia rýdzo lokálne odvetvia ako advokátske kancelárie či ubytovacie zariadenia (chata v Martinských holiach sa jednoducho v angličtine hľadá ťažko – tam išlo o cudzojazyčný dopyt v priemere len pri 1 z 12 otázok).

Zároveň sa ukazuje, že nie každý nástroj sa správa rovnako: napríklad produkty od Google (ako Gemini) generujú v porovnaní s ChatGPT citeľne menej anglických dopytov a viac rešpektujú domáci región.

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Presunúť sa do angličtiny nie je zadarmo

Niektoré slovenské firmy už na túto zmenu reagujú a začínajú presúvať tvorbu svojho obsahu takmer výhradne do angličtiny. Hovoril o tom napríklad aj Dalibor Cicman z GymBeamu v podcaste Tomáša Bravermana.

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Pre ambiciózne digitálne projekty je to legitímna cesta, no má svoju daň: čím menej navonok signalizujete, že ste slovenský produkt, tým širšiu a neúprosnejšiu svetovú konkurenciu si na seba dobrovoľne naberáte.

Text napísal autor, umelá inteligencia bola použitá na kontrolu a úpravu. Titulný obrázok bol plne vytvorený pomocou umelej inteligencie.

Michal Mikolaj

Michal Mikolaj
Bloger 
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Dátový analytik a vývojár citeme.eu a databistro.eu. Pri dátach sa snažím zložité čísla prezentovať jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom – v AI, technológiách aj v NFL (Go Niners!). Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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