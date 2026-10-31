GDE SME SA TO DOSTALI ? – časť 2

A ak sme sa ešte možno celkom neocitli v tej istej riti, v akej sme boli dlhých, predlhých a premárnených 40 rokov, tak tam určite smerujeme. A do toho análu, do toho istého červeného (teda boľševického) pekla nás ťahajú znova tieto arogantné červené Fice na tom ich povestnom bielom koni. Velí tomu neochvejný a vatrami zvrchovanosti a suverenity na všetky štyri svetové strany ošľahaný súdruh preceda a aj so svojou vernou a sprofanovanou lúzou zbojníkov a zapredancov vyťahujú túto krajinu z civilizovaného a hodnotového sveta, ktorý sa nezlučuje s ich nastavením, presvedčením a antimorálkou.
Títo neoboľševici (niektorí aj s pridanou birmovnou hodnotu) nás chcú vrátiť pred r. 1989, resp. pred r. 1968, chcú tu zase zaviesť tú ich vysnívanú diktatúru proletariátu a znova spraviť z tejto krajiny ruSSkú guberniu. Už to ani nepredstierajú, už nemajú mantinely, už idú na hulváta, bez zábran. Stavili na jednu kartu, aby si zachránili kožu a svoju beztrestnosť a veľký ruSSký brat im v tom má (a aj to s radosťou urobí) pomôcť z nich spraviť "ctihodných občanov". Proste brat za brata... Ale nie všetci ľudia budú bratia (ako o tom svojho času písal vo svojom románe Johannes Mario Simmel) a už vonkoncom nie, že budú červenými bratmi. Svet má (našťastie) mnoho farieb a sú aj iné svetové strany ako východná. Nemôžu predýchať, že ľudia tejto československej krajiny odmietli ich videne sveta, že sa nestotožnili s ich predstavami a už vonkoncom nie s ich pseudohodnotami a zvrátenou morálkou, že im prekazili ich kariéru v zločineckej organizácii s menom KSČ (KSS), že sa nestali prvými tajomníkmi robotníckej a roľníckej triedy. Stále sa vidia vo svete veľkého vodcu, vo svete cára, vo svete poddajnosti a servilnosti. A všetky tieto zvrhlosti chcú znova oprášiť, znova ich zaviesť aj v tejto krajine, vo svete, s ktorým sa nestotožnili a ktorý im je cudzí.
Keďže neovládli (zatiaľ) celý národ (chvalabohu), keďže neopili rožkom celý národ (chvalabohu), keďže ešte nie všetkým vymyli mozog (chvalabohu), aj keď uniesli právny štát v týchto našich súradniciach, aj keď dňom i nocou kradmou rukou siahajú na našu slobodu a demokraciu, nemajú vo vlastnej réžii (zatiaľ) dostatok síl a prostriedkov (našťastie) zvrhnúť zvyšky a torzo našej slobody a demokracie a nastoliť tu autokraciu, či radšej ešte diktatúru, utiekajú sa k svojmu veľkému ruSSkému bratovi a k svojej modle Putinovi. To je ich šéf, to je ich skutočný vodca, to je ich vzor. A neštítia sa ničoho. Robia to a urobia to (ak im to dovolíme) na úkor nášho členstva v EÚ a NATO, na úkor nášho bytia v civilizovanej a slušnej spoločnosti. A urobia to aj na úkor rozbitia celej EÚ či Schengenu. Nič iné si totiž ten ich Putler neželá, nič iné si títo farizeji neprajú, len splniť jeho želania. S očakávaním, že za to príde „sladká odmena“ (no len aby sa nespálili – nuž nebola by to škoda, nebolo by ani ich škoda...)...
Týmto ich nastaveným kompasom zapredaných červenokňažníkov sa v rámci tejto ich „obety pre Slovensko a pre jeho ľud“ – na ktorý aj tak zvysoka kašlú – stali Trójskym koňom Európy. Prevzali štafetový kolík od najväčšieho ľubiteľa Putina (a jeho súkmeňovca Káčera Donalda) Orbána, keďže skončil na smetisku dejín (dúfame, že tomu podobne bude aj v tých našich zemepisných šírkach). Keďže Putler nevie rozbiť EÚ zvonka, potrebuje ju rozložiť zvnútra. A vždy (bohužiaľ) sa nájdu užitoční idioti, ktorí s vďačnosťou, servilnosťou a v hlbokom predklone vykonajú túto nadprácu. Pracujú už na tom dlho a systematicky. Návštevy našich šašov počmáraných smerom na východ (nie na Ukrajinu, aby nedošlo k omylu) sa stali už ich rituálnymi tanečkami a bohužiaľ aj poslaním. A nie je to len súdruh preceda, ktorý svojimi návštevami v krajine zasnúbenej robí hanbu na všetky ostatné tri svetové strany, nie je to len permanentný revolucionár súdruh Blaha, ktorý si tam v tej krajine zázrakov našiel svoj druhý, skutočný domov, nie sú to len Gašparkovia, nie sú to len páni Kapitáňi, či „šťuka v rybníku“. Tento mĺkvy, impotentný a servilný úhor na dne toho rybníka sa vynorí len vtedy, keď ide akože „zachraňovať“ Slovensko, ale, ako ináč, podľa nôt Kremľa. Aj terazky sa vynorila táto kaprovito-šťukovo-uhrovitá ryba v ruSSkých vodách. Prej preto, aby prišla normalizovať vzťahy s RuSSkom. Tak to ma teda oblej. To už väčšiu stupiditu snáď ani nikto nepočul, väčšie pokrytectvo snáď už ani nikto nevymyslí. Tak to tá mĺkva, impotentná, servilná ryba mohla radšej ostať v bahne na dne toho rybníka, tam nerobí aspoň hanbu, aspoň nepácha škody. Snáď väčšie IQ má už aj spiaca ryba ako toto čudo.
Počúvaj súdruženko alias ryba, či chameleón, či čo to vlastne si. My už sme jednu normalizáciu (tú Husákovskú, teda toho súdruha, ktorého tak obdivujete a chodíte sa mu klaňať na jeho hrob) zažili a už ďalšiu, zase tú ruSSkú, neprosíme. Normalizovať vzťahy s RuSSkom, ak by si to milý súdruženko nevedel, znamená znova presne to, že budeme zase žiť v krajine zázrakov, kde včera zjedli to, čo mali na zajtra, kde stakan vodky má väčšiu hodnotu ako ľudský život, kde občianske a ľudské práva sú len slovným cvičením, kde sloboda a demokracia sú len slová zo slovníka cudzích slov, že sa budeme opäť bratať a dávať si „Brežnevov“ s krajinou, z ktorej prichádzajú len tanky a mráz. A do tejto riti nás znova chcete zatiahnuť. A neštítite sa pri tom ničoho. Pod kepienkom akejsi hospodárskej spolupráce s týmito banditami, agreSSormi a vojnovými zločincami, aby ste si zachránili svoje zadky a svoj beztrestný život, dohadujete s vaším kamošom Lavrovom zvýšené počty ruSSkých pracovníkov na našej ambasáde v Moskve a zároveň aj zvýšené počty ruSSkých „diplomatov“ na ruSSkej ambasáde v Bratislave. A pritom aj malý chlapec už vie, že títo pracovníci, či „diplomati“ ako ich bez bázne a hany nazývate, sú v skutočnosti agenti, ak by ste nechápali, tak ľudovo a polopatisticky špióni...
ŽE VÁS HANBA NEFACKUJE
Všetky slušné a civilizované krajiny, všetky štáty, ktoré vedia, kde je sever, sa zbavujú týchto „diplomatov“ (aj naši susedia – Maďarsko, Poľsko, Rakúsko) a posielajú ich do psej matere, len my sme zase pupkom sveta a rozširujeme ich rady, rozširujeme tu ich špionážnu a spravodajskú sieť. A čo je ešte horšie, dávate zelenú (určite s vašou radosťou a potešením) na expanziu týchto „diplomatov“ do celého shengenského priestoru. Budú mať predsa v rámci Shengenu voľný pohyb, môžu sa bez problémov v Európe realizovať aj na veľkú radosť vášho cára. Dúfam a verím, že to EÚ nenechá len tak, že si nepustia blchu do kožucha, že vám klepnú po prstoch a že po voľbách 2027 pôjdu odtiaľto kade ľahšie (najlepšie aj s vami). A čo vám ten váš cár sľúbil za tieto vaše počty ? Výhru vo voľbách, hybridné hrozby, ktoré vám môžu pomôcť a na druhej strane uškodiť demokracii nielen u nás, ale v celej EÚ, sledovanie nepohodlných ľudí či opozičných politikov, služby novičokom, či otváranie okien na výškových budovách ? Alebo je toho ešte viac – beztrestnosť, azyl... ? Prehovorí mĺkva ryba ?
Rozbíjate všetko, čo sme si po '89-tom vybojovali, šlapete po všetkom (a všetkých) čo vám stojí v ceste a privolávate si k tomu ešte aj tú ruSSkú čižmu. Nie, ten RuSS neodíde, ten RuSS sa zase vráti. To je vaše zbožné želanie, to je tá vaša vízia „suverénneho“ Slovenska. Suverénne ho budete ovládať, suverénne sa tlačíte do análneho otvoru vášho cára. Zasievate tu neistotu, doručujete nepokoj do rodín, šírite nenávisť, strach a klamstvo, rozdeľujete tento národ. Chcete (a pracujete na tom), aby ľudia boli apatickí, ľahostajní, letargickí, aby sa nezaujímali o veci verejné, aby verili len a len vaším „pravdám“. Vysávate z ľudí energiu, aby nekládli odpor, aby si povedali, že to celé nemá zmysel, aby ste ich mohli ľahko ovládať a manipulovať. A darí sa vám (bohužiaľ). Výsledok tejto vašej diverznej činnosti na súčasnom Slovensku s menom Fico IV najvýstižnejšie a úplne presne zhodnotil sociológ a veľmi múdry a vzdelaný človek Michal Vašečka : „Tí najlepší stratili akúkoľvek nádej, tí najhorší akékoľvek zábrany“. Dovolil som si toto zhodnotenie použiť aj v mojich predchádzajúcich blogoch. A keďže opakovanie je matka múdrosti, použil som ho znova...
Áno presne toto ste chceli dosiahnuť a zdá sa, že sa vám na tejto ceste do pekla celkom dobre darí. Ja som predsa ešte len trochu optimista a stále verím v tú NÁDEJ.
V NÁDEJ, KTORÁ UMIERA POSLEDNÁ
Nesmieme dopustiť, aby nádej vymrela, aby nás opustila, aby sme sa jej vzdali. Ako vravel veľký to človek Václav Havel :
„Naděje prostě není optimismus. Není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne“, že „Naděje je stav ducha, který dává zmysel našemu životu“, že „Naděje není naivní vírou v úspěch nebo růžovým optimismem, ale vnitřním mravním postojem a odpovědností konat to, co je správné, bez ohledu na výsledky“...
A GDE BY SME SA TO DOSTALI, AK BY SME STRATILI NÁDEJ
Preto si tú nádej musíme stále zachovať a neustále dúchať do jej pahrieb, aby nevyprchala, aby nezhasla, aby sa rozhorela. Žiarivým príkladom toho sú napr. aj nezlomní a neoblomní Popradčania a Podtatranci, ktorí už tretím rokom nedovolili tejto nádeji vyhasnúť a už tretím rokom na platforme „Porad za demokraciu“ kontinuitne do tejto pahreby našich nádejí dúchajú. Jedine takto vieme čeliť týmto kolaborantom a vlastizradcom v tomto boji divokom. Ak prestaneme, ak „vyklidíme pole“, pomastíme Ficiam bruchá, prehráme. Vráťme si tú NÁDEJ, verme, že nech tá
PRAVDA A LÁSKA ZVÍŤAZÍ NAD LŽOU A NENÁVISŤOU !
NENECHAJME SI TÚ NÁDEJ VZIAŤ !
Títo národní socialisti operujúci pod krycím názvom sociálni demokrati zradili túto krajinu, zradili túto vlasť, pošliapali (a ďalej pošliapavaú) všetko, čo dáva životu skutočný zmysel – pravdu, morálku, česť, svedomie, empatiu pokoru... Okrem toho, že uniesli právny štát, unášajú túto krajinu. A vieme kam a vieme ako. Chodia jednať a podávať si krvavé ruky s vojnovým zločincom, agreSSorom, netvorom a psychopatom, ktorý ničí susednú krajinu v bratovražednom boji, ktorý ničí civilnú a energetickú infraštruktúru, ktorý bombarduje nemocnice, divadlá, obytné domy, školy, škôlky, detské ihriská, ktorý útočí na vlaky a autobusy, ktorý bombarduje vlakové stanice, ktorý zabíja civilistov, zabíja mužov, ženy aj deti a ktoré nezabije, kradne a unáša do toho jeho „veľkého“ RuSSka. A za týmto “humanistom“ (ako ho počastoval americký zbabelec a pokrytec Witkoff a ktorého podržal aj jeho šéf, sám veľký Káčer Donald – že prej by sa to dalo takto zhodnotiť a zaklincoval to ešte tým, že Putin, tým Ukrajincom až tak neubližuje - on asi fakt bol tým ruSSkým agentom v KGB s krycím menom Krasnov, lebo ruSSký agent by to nepovedal a nekonal ináč - takže humanista je ten, čo vraždí a zabíja a ten, kto sa bráni agreSSorovi, predlžuje vojnu – čo všetko sa človek nedozvie od týchto „mysliteľov – a to ešte týchto „mierotvorcov“ a „humanistov“ (rozumej Káčera a Putlera) s plnou vážnosťou a hrdosťou nazve ten náš rudý boľševický nok frajermi. No nie je zlatý ten náš súdruh preceda ? Kto sa na neho hrabe ?), tak za týmto „humanistom“ chodia ako na klavír tí naši „humanisti“ a „mierotvorcovia“. To sa fakt nikto fundovaný nenájde, to skutočne nemáme fundovaných a slušných právnikov, ktorí by sformulovali obžalobu na týchto lúzrov, na týchto bratov v (červenom) triku za kolaboráciu, vlastizradu a ohrozovanie záujmov Slovenska ? To fakt nie ?
Demontovali všetko to, po čom sme ešte za boľševika túžili, čo sme po '89-tom budovali a na čom sme stavali. Rozvrátili republiku. Ešte za socíku mal boľševik na to paragraf „Za rozvracanie republiky“- hovorilo sa tomu „Za pozvracanie republiky“. A táto lúza v bielych golieroch by ešte mohla byť rada, že za tie svoje zvratky, za tie všetky svoje činy a počiny by išli len do basy. V stredoveku by ich rovno upálili. Verejne. Na námestí...
(paradoxom je to, že ak by neexistovala politika, človák by sa ani nedozvedel, akých lúzrov a gaunerov dokáže jedna spoločnosť vygenerovať)...
GDE SME SA TO DOSTALI ?
V Srbsku svoje ťaženie za slobodu a demokraciu dotiahli študenti svojou vytrvalosťou, odvahou, nasadením a nezlomnosťou do víťazného konca. K predčasným parlamentným voľbám a k víťazstvu ich študentského hnutia v nich (a nepomohla ani osobná intervencia nášho súdruha precedu za súdruha Vučiča, obdobne ako v Maďarsku za je ho Viktora – obidvaja by mu mohli pred našimi voľbami oplatiť túto službičku, aby sa rovnaký výsledok zopakoval aj u nás). A k týmto obrovským demonštráciám a protestom stačil jeden spúšťací moment – spadnutá vlaková stanica (a obrovská korupcia za ňou). U nás máme každý boží deň nový spúšťací moment a naši študenti (až na pár výnimiek) (ale bohužiaľ aj my) imitujú Šípkovú Ruženku. Nechcete sa prebudiť, nechcete sa inšpirovať srbským študentským hnutím ? Nič vám nehovoria ani veľké študentské protesty v Prahe a v Bratislave v '89-tom, ktoré spustili našu novembrovú nežnú revolúciu ? Vás netrápi, čo sa tu deje, vás neirituje, kam smeruje táto krajina ? Vás sa to netýka, vy tu nechcete žiť, mať tu svoje rodiny, mať tu svoj domov ? Ste spokojní ? Nemáte potrebu sa k tomu vyjadriť a urobiť niečo pre svoju krajinu ? Vy nevidíte a necítite tie neprávosti, vy nechcete žiť inak, vy nemáte ideály o živote v tejto krajine ? Alebo je vám to fuk a už máte zbalené kufre ? Je lepšie zostať vo svojej bubline, byť v kľude a pokrytecky sa tváriť, že je všetko OK ?
GDE STE SA TO DOSTALI ?
GDE SME SA TO DOSTALI, keď najväčšie to teľa vo vláde sa stane vicepremiérkou ? Gde sme sa to dostali keď staviame sochy Konevovi, ktorý pod pásmi tankov krvavým spôsobom pochoval nádej v '56-tom v Maďarsku a v '68-mom v Československu. Gde sme sa to dostali keď..., keď..., keď... Tých keď je toľko, že už človák stráca energiu sa týmto „keď“ venovať, prepadá ho skepsa a smútok. Jak by bolo fajn, keby sme sa mohli (a mali) venovať pozitívnym a zmysluplným veciam a záležitostiam...
Precitne ešte tento zaspatý slovenský "národ" ? Alebo sa radšej zobudí v ruSSkej gubernii ?
Verím však v tú nádej. Verím, že ešte nie je všetkým dňom koniec...
Držme si palce