Korupcia na najvyšších miestach neexistuje

Teda aspoň tak to vysvetľuje pravdepodobne najväčší černokňažník v našich moderných dejinách tejto republiky - podnikateľ, advokát a politik Kali. To je tak, to je výsledok lingvistického cvičenia, keď sa do riadiacich (dokonca najvyšších) orgánov štátu dostanú právnici. Vedia ONI nájsť hneď tie „správne“ slová...
Firma FinGood (do ktorej nalial milióny českých korún majiteľ zbrojárskej firmy Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad) platila slovenskej advokátskej kancelárii Kallan Legal (ktorej spolumajiteľom a vlastníkom je náš súdruh minister Kali) dva až tri milióny českých korún (zhruba 100-tisíc eur) ročne za „analýzy slovenského trhu a právneho prostredia na Slovensku“. Platby bežali od roku 2021 doteraz.
Investigatívny český novinár Kroupa zistil, že peniaze do Kallan Legal prúdili aj po parlamentných voľbách 2023 a tento stav pokračuje dodnes, teda aj v čase, keď už Kali vyše dva a pol roka pôsobí ako minister obrany. Strnadova firma platila Ak Kallan Consulting, ktorú spoluvlastní t. č. vo voľnom čase minister (vlastnej) obrany Kali, za poradenstvo. No neber to, keď sa tak pre svojho kamoša Strnada v tej púšti toľko nadrel...
Kali sa s tým nepára, ani netrápi. Okrem týchto právno-poradenských služieb sa na plný úväzok venuje zbrojárine. Je to najperfídnejšia nákupná maniačka, berie všetko, čo sa dá a začo sa dá. Hlavne, keď to neplatí zo svojho, keď mu k tomu poslušne poslúži štátny rozpočet (čo vy nato milí daňoví poplatníci tzv. svojprávnej slovenskej republiky ?). A zdá sa, že z toho aj pekne kvapká. No čo má chudáčisko robiť, keď núkajú a keď je to aj také výhodné (pre koho ?)...
Podľa analýzy s ICJK, Kali zbrojil viac než nikto pred ním Za päť predchádzajúcich vlád v sumáre sa tak nikdy nezbrojilo, nenakupovalo, nikto sa pred týmto chrabrým ministrom nehral tak na vojačika – snáď ešte ten s tým prázdnym oblekom s visačkou „Pele“ (len tak mimochodom, nemajú náhodou títo „pani“ modré knižky ?). Obchody, ako ináč, uzatváral netransparentne a bez súťaže. A väčšinou práve so Strnadovými firmami. Za jeho pôsobenia totiž rezort obrany podpísal zmluvy s CSG (a inými „zbrojárskymi firmami na mierové účely“) v hodnote miliárd eur (vraví sa o „pouhých“ 60 miliardách). No keď sa darí, tak sa darí.
A mimochodom nezabúdajme – tento vojnový paša, ktorý, akože ináč, bojuje za svetový mier, prejavil svoj silný charakter aj pri pomoci Ukrajine, kde tvrdo (aj so všetkými tými Ficami) verbálne presadzuje „ani náboj na Ukajinu“. Lenže keď môže z toho „niečo“ kvapnúť, tak to je potom iné kafé. Lebo (pomôžem si jedným citátom z diskusie, pod ktorý sa podpisujem) „keď nepredá zbrane on, predajú ich kadejakí západní vojnoví štváči, čím sa podporuje zabíjanie Slovanov. Slovania sa síce zabíjajú aj tak, ale aspoň na tom zarobí a čím skôr sa pozabíjajú, tým skôr bude mier“. Oni tomu vravia „charakter“, v slušnej, civilizovanej spoločnosti sa tomu hovorí chrapúnstvo...
NIE, NIE páni a dámy, žiadna korupcia ! Žiadny konflikt záujmov ! Čistý lobing, zaslúžené a oddreté peniaze !
Nezáviďte, zaslúži si. Za poctivú prácu zaslúžená odmena. Čo tam potom, že štátny rozpočet krváca, že „konsolidujeme“ (MY áno, ONI nie !), že je všetko netransparentné, utajené, bez súťaží a výberových konaní, bez toho, aby sa k nákupom a potrebám vyjadroval štáb ozbrojených síl SR, alebo aby to bolo v súlade s obrannou stratégiou členských krajín EÚ a NATO. Načo však, keď tu máme najlepšieho ministra v galaxii, akého Slovensko kedy malo (je pravda, že mu silno galakticky konkurujú rôzni Šukaji, Taraby, Huliaky, Migale, Takáče, teľatá Šimkovičovie, Erikovia a Tomáši a všetci tí ďalší rôzni Šaš(k)ovia), takže treba mu len veriť, počúvať ho a klaňať sa mu...
Samozrejme nielen jemu, ale predovšetkým jeho vodcovi, súdruhovi precedovi, bez ktorého zvolenia (a možno aj provízií) sa ani lístok nepohne. Ryba totižto vždy smrdí od hlavy... Ono by bolo zahodno sa pozrieť na „levárny“ napr. aj týchto dvoch „pánov“ , či nemajú podiely, akcie, skryté vlastníctvo v tej zázračnej Strnadovej CSG kapsičke potras sa, alebo i niekde inde aj v iných takýchto bezodných kapsičkách. Áno viem, je to ťažká a náročná a dokonca nebezpečná investigatívna práca, pri ktorej sa dokonca prichádza aj o život. Je bohužiaľ takýchto analytikov, odvážlivcov a čestných ľudí ako šafranu. Janko Kuciak (a Martinka Kušnírová, nezabúdajme !), ak by mohol, by vedel rozprávať. Ale nie že už vyše 8 rokov nielenže nemôže rozprávať a vydávať svedectvá o tejto nekalej činnosti, ale súčasní „mocní“ (peniazmi, ale chabí duchom) bránia zo všetkých síl a všetkými prostriedkami tomu, aby sa vyšetrila ich úkladná a mafiánskym spôsobom naplánovaná a zrealizovaná vražda a aby boli potrestaní nielen vykonávatelia, ale predovšetkým objednávatelia tohto ohavného činu. A aby bol demaskovaný režim, ktorý to celé umožnil, kto za tým stál, kto ťahal nitkami. Aby sa doprial aspoň čiastočný kľud, pokoj v duši a zadosťučinenie rodičom svojich milovaných detí... A zaslúžime sa to dozvedieť aj my, všetci slušní a morálni ľudia...
V akej krajine to žijeme, keď nám toto nevadí. Keď sme stotožnení s tým (teda vyzerá to tak, že minimálne polovica tohto holubičieho „národa“ áno), že naše dane miesto do zdravotníctva, školstva, vedy, vývoja, vzdelávania... idú do rôznych daňových rajov, na všelijaké záhadné účty, na vily, jachty, na zhŕňanie materiálnych statkov a na rozširovanie portfólia svojej moci. Neviem síce načo im to všetko je a bude, keďže to čo nakradli a spreneverili, nemôžu ani so svojimi rodinami a lojálnymi kamošmi minúť ani za 100 životov. Len aby sa mohli predvádzať, aby sa mohli hrať na „mocných“, aby si mohli ukazovať, „kto má väčší“ ? ÚBOŽIACI !!!
Chceme ísť k lekárovi, nemáme termín, keď ho dostaneme, platíme ako murovatí (v systéme, kde je ústavou garantované bezplatné zdravotníctvo). Keď ste v nemocnici tak sa modlíte, aby vám omietka nespadla na hlavu, aby tam bol ošetrovací personál, aby tam bol na WC toaletný papier, aby ste v tej nemocnici vedeli zjesť to podávané „jedlo“. Idete do lekárne pre lieky a rozmýšľate pri ich doplatkoch, či toto všetko aj s tou zdravotnou starostlivosťou nie je skrytá eutanázia, pretože ešte musíte ísť do potravín (kde Fice tak oduševnene sľubovali lacné potraviny a nacpanie drahého rožku Hegerovi do huby), musíte zaplatiť nájomné, účty, hypotéky, školy, družiny, krúžky, musíte si niečo obliecť, kto jazdí autom, musí zaplatiť za „lacný“ Ficov benzín a naftu, musíte platiť dane a odvody ... – že súdruh Fico – určite som na veľa toho zabudol, súdruh Fico ma však isto rád zo svojich sľubov doplní.
Sme skoro vo všetkých ukazovateľoch v rámci krajín EÚ na posledných priečkach, alebo len tesne nad nimi. Mladí ľudia, ale i vzdelaní a erudovaní odborníci opúšťajú túto krajinu, firmy pre rôzne nezmyselné transakčné dane a iné pikošky nepodnikateľského prostredia opúšťajú od podnikania na Slovensku, krachujú drobní a strední podnikatelia, narastá nám štátny dlh a verejné financie sú v rozklade, celá krajina ide do gulí, potápa sa, Slovensko sa stáva Titanicom...
A nám to nevadí ? Čo sa ešte musí stať, aby sme precitli, aby sme pochopili, aby sme si otvorili oči. Hlavne však mladá generácia, „tá mládež naša, tys držiteľkou rána“. Keď Simon Omaník či „Muro“ prebral svojich rovesníkov z driemot, myslel som si, bohužiaľ naivne, že o budúce rána bude postarané. Na predvčerajšom proteste na nám SNP v Bratislave, kde Lojzo Hlina spolu s Nikitom Slovákom (neúnavnými bojovníkmi za správne veci) zahrievali motory na 17. Novembra – ešte predtým je avizovaná ešte jedna zahrievacia skúška – 17. Októbra - prišlo skoro až 500 ľudí. Že nás hanba, pokrytectvo a naša pohodlnosť nefackuje ! Ale nie som si istý, či by som medzi touto hŕstkou statočných, svojprávnych a odvážnych „starcov“ napočítal nejakú mladú dušu. Vy mladí tu v tejto krajine nechcete žiť ? Vy nevidíte, vy nesledujete, čo sa v tejto krajine deje? Vám je to jedno ? Vy si neuvedomujete, že sloboda a demokracia sú v ohrození (o právnom štáte ani nevravím, ten už je dávno v háji), že tie veci, ktoré si práve ešte ako tak užívate – sloboda a demokracia (a všetko, čo s tým súvisí) - nie sú zadarmo, nespadli z neba a že stále treba tieto hodnoty obhajovať a brániť ? Neuvedomujete si, že tieto výdobytky '89-teho nie sú samozrejmosť ? Že sa celkom kľudne nasledujúce ráno môžete zobudiť napr. v takom BieloruSSku a že budete mať po vtákoch ? Súdruh generál Zurian by vám o tejto krajine vysnívanej vedel porozprávať toho určite viac... Tak GDE ste ? A že keď nie vy, tak kto ? My „starci“ ? Milšie je vám osobné pohodlie, vysedávania v baroch, reštauráciách, krčmách pri svojom drinku, než aby ste aspoň kúsok svojho času a energie venovali správnej veci ? Ide predsa o vás a aj o vaše budúce (či súčasné) rodiny, o vaše deti, o deti vašich detí. My starci to už nejako doklepeme... Je to na vás, je to vo vašich rukách. Z tých včerajších 500 „starcov“ sa Fice musia triasť. Vlastne smiať... Kam až dokráča tá naša ľahostajnosť, apatickosť a letargia ? Alebo stále veríte a dôverujete týmto Ficiam, že vám chcú dobre, že myslia na vás, na mladé rodiny, že sú sociálni a spravodliví ? Tak vedzte, že keď sa to (ak sa Slovač preberie) po voľbách zvrtne, budú súdruh preceda a Kali-paša prvými, čo opustia túto krajinu „blahobytu“ a (pre nich) neobmedzených možností (kde sme už predbehli aj nimi ospevovaný Sovietsky Zväz a to ich vysnívané RuSSko – kde včera zjedli to, čo mali na zajtra a kde stakan vodky má väčšiu hodnotu ako ľudský život), vystúpia z tohto „sociálneho“ vlaku, ktorým vedú túto krajinu na tom ich bielom koni do pekla a odletia na tých ich nových bombardéroch do čerta – jeden do Kremľa, druhý do Dubaja (a pak ako lavína budú nasledovať ďalší ich nohsledi)... Nebude nám za nimi smutno. Určite nie... Ale keď sa tak nestane (aj vaším pričinením), tak nám smutno bude. Všetkým. Predovšetkým však vám... Táto krajina v demokratickom a slobodnom móde už ďalšieho Fica neprežije...
Ešte ma v tejto súvislosti boja za slobodu a demokraciu pobavilo vystúpenia Michala Trubana na tlačovke PS, kde prezentoval svoj „úspech“ v tomto boji divokom na politickom poli. Parlament po troch rokoch odmietania návrhov opozičných zákonov schválil „jeho“ zákon o možnosti podnikania už 16- ročným. Tak to sa mi uľavilo. No keď toto má byť ten „divoký boj“ za naše práva, za skutočné hodnoty, za demokraciu, slobodu a právny štát, ak toto je ten „politický úspech“, tak sa nedivím, prečo sme tam, kde sme. Nie tlačovky (ktoré aj tak skoro nikto nesleduje), nie vyhlásenia, nie vaše strašné a hlboké znepokojenia a rozhorčenia nás z tohto marazmu nevyvedú. Treba tú vašu „Šípkovú Ruženku“ prebudiť a vyjsť do ulíc, na námestia, medzi ľudí. Tento boj sa už (dávno) v parlamente vyhrať nedá, treba ho preniesť do verejných priestranstiev, do ulíc. Aký už chcete väčší a lepší príklad, ako zo susedného Maďarska, kde Magyar vyšiel medzi Maďarov ? Vyjdite teda medzi Slovákov. A nie raz, ale opakovane, kontinuitne. HNEĎ A TERAZ ! Zajtra už môže byť neskoro !
V tejto súvislosti boja „za mier“ týchto Ficí ma včera „pobavila“ ešte jedna informácia, že súdruh preceda, ktorý mal odísť na Ukrajinu a stretnúť sa s pánom prezidentom Zelenským, náhle ochorel. Okrem toho, že sme sa nedozvedeli, kam na Ukrajinu mal odísť – či do Kyjeva, alebo až dva kroky za slovensko-ukrajinské hranice (pre istotu, keby ruSSký dron) a ani to, aká zákerná to choroba ho postihla. No určite mal z toho zimomriavky a nabehla mu husia koža, tak tam poslal akúsi „náhradu“ – akéhosi Eštóka (ale nie Šukaja). Zvláštne, že súdruh preceda, ktorý robí stovky klikov, tisícky zvarkov, behá na hrádzi, kočuľuje v tuneloch, kúpe sa (v tričku) v chladnej vode, tak náhle ochorie. Keď má ísť do RuSSka, je zdravý jak rybička, keby tam mal aj zabehnúť, keby si mal nohy dolámať, tak tam pôjde, aj keby sa tam mal doplaziť... Máme byť, my „Slováci“ na koho hrdí...
Treba však byť ešte stále optimistom. Je tu ešte stále NÁDEJ, že sa nám to podarí, že demokraciu a slobodu ubránime. A presvedčenie, že za skutočné hodnoty sa oplatí bojovať...
NÁDEJ A PRESVEDČENIE, že spojíme sily a budeme držať spolu. Aspoň tí slušní, príčetní a morálni... A to bez rozdielu veku...
Držme si palce