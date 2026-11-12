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12. nov 2026 o 11:02
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Mirko Šatan, že ťa aj s tvojimi kolegami zo SZĽH HANBA NEFACKUJE !!!

Jeden smutný príbeh veľkého hokejistu (možno súdruh preceda by povedal, že taký obyčajný ľudský príbeh)...

Miroslav Daniš
Miroslav Daniš Bloger
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Jeden smutný príbeh veľkého hokejistu (možno súdruh preceda by povedal, že taký obyčajný ľudský príbeh)...

Po rozhodnutí športového arbitrážneho súdu v Lausanne (CAS) a rešpektovaní jeho záverov Medzinárodnou hokejovou federáciou (IIHF ) sa všetky civilizované krajiny voči tomuto verdiktu ohradili a hokejové zväzy a hráči týchto krajín už deklarovali, že proti RuSSom nenastúpia. Že proti tým, ktorí reprezentujú krajinu, ktorá už piatym rokom vedie imperiálnu agresívnu vojnu voči Ukrajine, zabíja civilné obyvateľstvo, ženy, mužov, starcov i deti (a ktoré nezabije, tak ich ten ich vodca, ten vojnový zločinec a psychopat dá uniesť), ktorí reprezentujú krajinu, ktorá bombarduje školy, škôlky, nemocnice, divadlá, detské ihriská, ktorá neustále ničí civilnú a energetickú infraštruktúru, hrať nebudú. Každý slušný, príčetný, normálny a morálny človek by sa nezachoval ináč. Len Slovensko (a jeho výkonný výbor SZĽH) sa zase raz vyčlenilo z krajín civilizovaného sveta, neodsúdilo toto rozhodnutie, nepostavilo sa na barikádu slušnosti a morálky a zaradilo sa radšej do spolku takých krajín ako BieloruSSko, Kazachstan...

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ŽE VÁS HANBA NEFACKUJE !!!

Momentálne na internete je petícia, ktorá vyzýva Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a jeho prezidenta Miroslavova Šatana na bojkot turnajov s účasťou Ruskej federácie. Podpísal som túto petíciu (nešlo ináč, proste musel som, nemohol by som sa ráno pozrieť do zrkadla) s týmto dovetkom,:

Mirko Šatan svojho času si bol veľký hokejista, veľký hráč. Ale veľký hráč, ako sa ukázalo, nemusí byť automaticky veľkým človekom. Dokonca v tvojom prípade ani človekom. Kde sa podela česť, morálka, hodnoty, pokora ?

Po MS v Gőteborgu v r. 2002, kde Slovensko získalo zlaté medaily, som hrával hokej s tvojím majstrovským dresom. A bol som na to hrdý, bol som hrdý na vás všetkých, vrátane celého realizačného tímu (Janino Filc, Ernest Bokroš, bratia Vladimír a Peter Šťastní). Potom ako RuSSáci napadli Ukrajinu a ty aj so svojím štábom verných  si to neodsúdil, dokonca si nemal nič proti tomu, aby slovenskí hokejisti išli hrať do KHL za krvavé peniaze, dokonca dostali od toho vášho smiešneho spolku aj zelenú na reprezentovanie Slovenska (ŽE VÁS HANBA NEFACKUJE !!!), tú hrdosť nahradilo obrovské sklamanie, rozčarovanie a pocit hanby, som na tvoj dres napísal červené Z a už viac som si ho neobliekol, už v ňom nehrávam. Vyvesil som ho do siene hanby...

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Taký veľký hráč a nič nepochopil. Je smutné a bolestné, že nechápeš, že nad športom (a vlastne nad hocičím) stojí vždy život, právo na život, ľudskosť, morálka, empatia, pokora. Že šport je len nadstavba nad tým životom, nad skutočnými hodnotami, ktoré si opustil (teda ak si ich niekedy mal)...

Ťažké časy nás vyzliekajú donaha, odkrývajú naše charaktery. Ostal si nahý a bez charakteru...

Aký to rozdiel medzi tebou a Mišom Handzušom, ktorý neuhol a ktorý dokázal, že veľký hráč môže ostať človekom, dokonca môže byť aj veľkým ČLOVEKOM...

Mimochodom, vieš (viete), ako sa tej tvojej (vašej) činnosti zrozumiteľne a jasne hovorí ?

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ŽE ŤA (ŽE VÁS) HANBA NEFACKUJE !!!

A rovno aj s tými sudcami CAS (hlavne s tými dvoma, ktorí si predtým užívali luxus v Moskve), ktorí vrátili RuSSov do hry. Ste skutočne skvelá partička, rozumiete si, patríte k sebe, ste jedna rodina (aj stými RuSSákmi)...

Smutný príbeh, veľmi smutný...

Určite nie „taký obyčajný ľudský príbeh“...

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Miroslav Daniš

Miroslav Daniš
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Som Občan. Tak ako každý iný Občan so všetkými občianskymi právami a povinnosťami. Občan, ktorý sa zaujíma o veci verejné, o životné prostredie a ochranu prírody, o kultúru... O všetko to, čo mu nie je ľahostajné. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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