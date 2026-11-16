Tak sa to robí, do psej matere !

Včera som pozeral na Českej TV demonštráciu občianskej platformy „Milion chvilek pro demokracii“ na pražskej Letnej. V kontexte ochrany ČT a ČRO prišlo svoj nesúhlas s Babišom (Burešom) a s jeho krúžkom „šikovných rúk“ Motoristov a Fašistov vyjadriť krásnych 400 000 svojprávnych a príčetných ľudí. Najväčšia účasť od Sametovej revolúcie, najväčšia demonštrácia v ére samostatnosti Českej republiky. Mal som z toho zimomriavky. Krásne zimomriavky. Zimomriavky som mal z toho, že v '89-tom (aj keď nie v takých počtoch) sme to zažívali aj my. Spomienky (a ideály) proste nepustia. A mal som ich aj z toho, že to podujatie malo takú atmosféru a energiu ako v tom '89-tom. Spontánnosť, otvorenosť, nebojácnosť, nadšenie, odhodlanie, nepoddajnosť, vieru a nádej. Vydarená dramaturgia s rozmanitým personálnym obsadením naprieč celým občianskym spektrom vystupujúcich proti zlu a neprávostiam, proti lži, pretvárke a falošnosti, proti znásilňovaniu demokracie, proti krokom, ktoré môžu po ovládnutí nezávislých médií nasledovať – v kultúre, obrane, zahraničnej politike, životnom prostredí... Proste proti takému nášmu slovenskému scenáru...
Je úžasné a fascinujúce, že na čisto občianskej báze dokážu bratia Česi zorganizovať a zrealizovať takúto demonštráciu, takýto protest. Klobúk dole. Škoda, že rovnaká paralela nie je aj tu na našom Slovensku, v týchto našich súradniciach. Sme už v ničení demokracie, únosu právneho štátu a obmedzovania slobody totiž omnoho ďalej ako naši susedia. O nezávislých verejnoprávnych (a často aj súkromných) médiách sa nám môže už len zdať, životné prostredie a prírodu si nevážime a systematicky ich ničíme, v zahraničnej politike sme hanbou na všetky štyri civilizované svetové strany, obrana bráni záujmy RuSSka... slovami Karla Kryla padáme hloub a hloub...
A mám z toho zimomriavky, nie však tie hrejivé. Zimomriavky mám z toho, že každým dňom títo proruSSkí zapredanci prerážajú dno, dokonca aj to dno, o ktorom som si myslel, že sa preraziť nedá. Zimomriavky mám z toho, že existujú bytosti (už to nie sú ľudia), ktoré sú schopné vo svojom hyenizme obetovať už aj deti z čisto ideologických dôvodov, aby sa zapáčili svojmu vodcovi a aby získali isté výhody a privilégia, chodia mu bozkať jeho prsteň a strkať sa do jeho análneho otvoru. Miesto toho, aby ONI mali z toho zimomriavky, husiu kožu máme z tejto hanby, z tohto ich cynizmu a antihumanizmu my. Zimomriavky mám z toho, kam nás táto lúza ťahá, zimomriavky mám z déjá vu. Z toho, že sa po 37-ich rokoch oblúkom vraciame zase do tých ich „krajších zajtrajškov“.
Občianska spoločnosť má veľkú silu, treba ju využiť. Verejne dať najavo, že moc pochádza od ľudí, že všetci tí, čo spravujú (alebo mali by) štát, sú naši zamestnanci, že my rozhodujeme o ich politickom bytí či nebytí, že nás majú počúvať a zastupovať. Len toho sa ONI boja, len z plných námestí a ulíc majú ONI strach. Len treba v tom vydržať, treba si spomenúť a stále pripomínať srbských študentov...
V Čechách včera zapálili vatru nádeje a odhodlanosti. A zapálili ju spontánne, rázne a odhodlane. A želal by som si, aby táto iskra odhodlania a odvahy preskočila aj na naše zaspaté Slovensko, aby sme sa znova prebudili, aby sa tieto vatry VIERY A NÁDEJE rozhoreli po celom Slovensku, aby sme mohli týchto našich boľševikov, náckov a fašistov raz a navždy poslať do čerta, tam, kam posielajú bratia Česi Babiša (Bureša) a jeho company. Želal by som si mať z toho zase zimomriavky...
Máme na to príležitosť hneď zajtra na námestiach a uliciach všetkých našich miest a obcí po celom Slovensku.
17. novembra vztýčme hlavy, vystrime chrbáty a povedzme hlasné NIE tejto Ficovláde, všetkému tomu, kam táto krajina SMER-uje !
Zoberme si príklad od našich českých bratov a znova spoločne oživme NÁDEJ, že to má zmysel, že sa nám to podarí. Nechajme sa inšpirovať ich vierou a presvedčením, že sa nesmieme zatlačiť do kúta, že ako oni NESMIEME BYŤ TICHO !
Dajme o sebe vedieť, dajme o sebe počuť, bráňme naše hodnoty a naše videnie sveta. A nemusí to byť zrovna pod kuratelou opozičných politických strán. V Čechách to včera dokázali, že to ide aj na báze občianskej platformy, koniec koncov v r. 2018 po vražde Jána a Martiny sme na rovnakej báze občianskej platformy „Za slušné Slovensko“ to dokázali aj my. Len to treba znova oživiť. Lebo
Tak sa to robí, do psej matere !