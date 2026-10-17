sobota, 17. október, 2026 |  Meniny má Hedviga
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
17. okt 2026 o 17:25
Prečítané: 496x

Charakterizuje ich neodbornosť, arogancia a chamtivosť

Príhovor na verejnom mítingu "Poprad za demokraciu" dňa 16. 10. 2026 v Poprade

Miroslav Pollák
Miroslav Pollák Bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (1)

Milí Popradčania, milí Spišiaci.

Blížime sa do cieľovej rovinky tohto volebného obdobia súčasnej vládnej koalície. Pred spomenutým záverom nás čaká cvičná skúška v podobe komunálnych volieb. Zdanlivo tieto dve udalosti skoro vôbec nesúvisia, ale nie je to pravda. Prečo?

Často je vyslovovaná téza, že zvolení ľudia sú zrkadlom voličov a naopak. Ak je to pravda, tak to platí pre komunálnu aj celoštátnu úroveň a my si musíme dávať pozor na to, koho volíme. To je naša úloha.

Zvolení zástupcovia by zase mali dávať pozor na to, ako nastavujú pravidlá celospoločenského správania, všeobecnej kultúry a života vôbec. Skrátene, my musíme dať pozor raz pri voľbách a oni celé štyri roky každý deň. Ich zodpovednosť nie je ľahká a nezrelí poslanci ju nemôžu zvládnuť.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Príkladom sú volení zástupcovia súčasnej vládnej koalície, ktorí pre vlastnú lenivosť, vlastný osobný prospech a chamtivosť slepo a ponížene kryjú kroky vlády, ktorá kolaboruje s Ruskom. Slovensko je potom v takom stave, že minister obrany povie, že Rus raz odíde, a preto sa netreba báť, minister dopravy prezentuje nové záchody na hlavnej stanici v hlavnom meste. Nabudúce nám možno ukáže aj to, ako sa splachujú. Málokoho by prekvapilo, keby minister zdravotníctva vyhlásil, že nemocnice nemusia liečiť pacientov, veď každá choroba raz odíde. Spomenuté príklady vystihujú mentálnu úroveň vládnych politických reprezentantov na celoštátnej úrovni. Charakterizuje ich neodbornosť, arogancia a chamtivosť.

SkryťVypnúť reklamu

Vráťme sa teraz k téme prepojenia celoštátnej a komunálnej politiky. Najlepším príkladom tohto vplyvu sú pre mňa komunálne voľby v roku 1998 na košickom sídlisku Luník IX. Prvýkrát bol za starostu zvolený rómsky kandidát. Ten, bohužiaľ, vynikal akurát tak svojím teatrálnym vystupovaním a žiadnou zodpovednosťou. Dnes je už situácia úplne iná a terajší starosta je úspešným príkladom opačného správania.

SkryťVypnúť reklamu

Vtedajšie prvé rokovanie obecného zastupiteľstva malo prakticky iba dva body. Prvým bodom bol sľub poslancov a druhým bodom bolo rozdelenie si všetkých obecných peňazí medzi zvolených poslancov a starostu. Načo zdržiavať, veď prečo ináč by boli zvolení. Keď som apeloval na ich zodpovednosť voči obyvateľom sídliska a voči finančným nárokom na základný chod sídliska, vysmiali sa mi. Keď som im už svojím poučovaním liezol na nervy, jeden z nich mi povedal: „A oni v Bratislave vo vláde môžu a my nie?” Proti tomuto žolíku som nemal vyššiu kartu a moje poučovanie skončilo. Myslím, že tento príklad je zrozumiteľný a jasne popisuje vplyv politiky z celoštátnej na komunálnu úroveň. Okrem iného hovorí aj o tom, že Rómovia sú prispôsobiví voči správaniu sa väčšiny a že väčšina je neprispôsobivá voči vlastným zákonom, vrátane ústavy. Toto volebné obdobie túto pravdu potvrdzuje. Čo s tým?

SkryťVypnúť reklamu

Som presvedčený, že od strán dnešnej opozície treba vyžadovať, aby nebola iba lepšia, ale aby bola iná ako dnešná koalícia, čo bude možné iba vtedy, ak jej kandidáti budú morálne zrelí a odborne pripravení. Nestačí iba nekradnúť. Musia vedieť, čo budú robiť hneď na druhý deň po zvolení, čo budú presadzovať, meniť a opravovať. Už teraz musia byť vo svojej oblasti zorientovaní a pripravení. A netreba zabudnúť, že dobrý politik musí mať rád ľudí a musí vedieť veľa pracovať aj pod veľkým tlakom. Takých ľudí musíme voliť a takých ľudí nám musia opozičné politické strany ponúknuť. To všetko ale platí ako na celoštátnej tak aj na komunálnej úrovni.

SkryťVypnúť reklamu

Na záver ešte pripomínam, že nechceme byť súčasťou Ruska – ani fyzicky, ani mentálne!  

Ďakujem Vám za pozornosť.

Miroslav Pollák

Miroslav Pollák
Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  118
    •  | 
  • Páči sa:  1 047x

Som presvedčený, že žiadna generácia nie je dokonalá, neomylná a imúnna voči pokušeniu ku kolektívnym a definitívnym riešeniam svojich problémov na úkor menšín. Pred každou generáciou stojí jednoduchá a ťažká úloha zároveň: nepodľahnúť týmto pokušeniam! Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Všetky články
Iveta Rall

Iveta Rall

91 článkov
Juraj Karpiš - Ako na zlato

Juraj Karpiš - Ako na zlato

13 článkov
Karol Galek

Karol Galek

131 článkov
INESS

INESS

136 článkov
INEKO

INEKO

119 článkov
Martin Bača

Martin Bača

96 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu