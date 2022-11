Mestá majú problém so závislosťou od áut. Tu je návod, ako ho môžu vyriešiť.

Cenovo dostupný symbol spoločenského postavenia, ktorý umožňuje majiteľom rýchlo a nezávisle sa presúvať na dlhé i krátke vzdialenosti, jeho celosvetový predaj sa už viac ako sto rokov zvyšuje každé desaťročie. Prieskumná agentúra BloombergNEF odhaduje, že tento trend dosiahne vrchol v roku 2036, keď bude na svete niečo vyše 1,5 miliardy automobilov, z toho viac ako 250 miliónov len v EÚ.

Nie je teda prekvapením, že už približne sto rokov sú mestá navrhnuté tak, aby vyhovovali skôr autám než ľuďom, ktorí v nich žijú.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Závislosť na autách je preto jedným z najväčších problémov, ktorým čelia mestské oblasti na celom svete.

Menej miesta a času, viac peňazí a znečistenia

V Paríži používa autá len zlomok ľudí, ale každému vozidlu je pridelených viac ako 100 m2 - až 80 % mestskej plochy - takže každý má menej priestoru. V Lagose prevaha áut znamená, že ľudia môžu denne stráviť viac ako šesť hodín dochádzaním do práce a z práce, zatiaľ čo v Berlíne sa na automobilovú infraštruktúru ročne vynaloží 4,2 miliardy EUR. To predstavuje 270 EUR mesačne na jedno auto, takže každý Berlínčan má vo vrecku menej peňazí. Tým to však nekončí - dopravné nehody sú jednou z najčastejších príčin úmrtí na svete, pričom cestná doprava vytvára viac ako 20 % svetových emisií CO2.

Aká je teda alternatíva, aby v našich mestách neprevládali osobné autá? Existuje vôbec nejaká?

Keď sa rozhliadneme po Európe, vidíme, že áno. Amsterdam a Kodaň sú už roky lídrami a v súčasnosti tvoria bicykle viac ako 50 % všetkých presunov v centrách oboch miest. V celom Holandsku žijú viac ako 2 milióny ľudí vo "woonerfs", teda v živých uliciach, kde majú potreby ľudí prednosť pred vodičmi a ich vozidlami.

Odklon od áut začína prenikať aj do niektorých najväčších európskych miest. Paríž má plán 15-minútového mesta, ktorého cieľom je vytvoriť sebestačné komunity, v ktorých je všetko, čo potrebujete, vzdialené 15 minút chôdze alebo jazdy na bicykli, zatiaľ čo starosta Londýna Sadiq Khan sa rozhodol rozšíriť zónu s veľmi nízkymi emisiami (ULEZ, čiže Ultra Low Emission Zone) na celé mesto.

Mestá musia prispôsobiť svoju dopravnú infraštruktúru

Vo väčšine miest sa približne polovica ciest naďalej uskutočňuje osobnými autami. Predpokladáme, že v priebehu nasledujúcich piatich rokov sa tento počet zníži približne o štvrtinu, ale na to, aby sa tak stalo, musia mestá zabezpečiť infraštruktúru pre iné druhy dopravy, ktoré budú mať veľký podiel na cestách. Patria sem ľahké vozidlá (bicykle, e-bicykle, kolobežky) a možnosti zdieľanej mobility, ako je digitálna taxislužba a zdieľanie áut (carsharing), ktoré ponúkajú cenovo dostupnejšie alternatívy pre takmer všetky účely, na ktoré slúži súkromné auto.

Ľahké vozidlá si vyžadujú cyklistické pruhy a organizované parkovanie, zatiaľ čo pri zdieľaní áut je potrebné mať k dispozícii bezplatné parkovanie. Mestá by mohli podporovať prestavbu súčasných parkovísk na výhradné parkoviská pre ľahké a zdieľané vozidlá. Ľudia by tak získali motiváciu, aby sa vzdali súkromných vozidiel a používali ľahké a zdieľané vozidlá, ktoré spotrebujú podstatne menej miesta. V rámci regulácie je tiež potrebné nájsť vhodnú rovnováhu medzi vytvorením prostredia, v ktorom sa tieto alternatívne spôsoby dopravy môžu bezpečne používať a zároveň byť dostupné. A to bez obetovania trhovej súťaže, ktorá podporuje inovácie a znižuje náklady na dopravu.

Stavať mestá pre ľudí, nie pre autá

Všetky údaje, ktoré máme k dispozícii, ukazujú, že obyvatelia najväčších európskych miest sú pripravení na ústup osobných automobilov. Vo výskume, ktorý uskutočnil nórsky Inštitút pre ekonomiku dopravy (Transportøkonomisk institutt, TØI), sme zákazníkov spoločnosti Bolt v desiatich európskych mestách nabádali, aby na cesty do mesta dlhé maximálne 3 km použili skôr kolobežku než digitálnu taxislužbu. Štúdia ukázala, že toto nabádanie prostredníctvom aplikácie viedlo až 60 % používateľov k tomu, aby na kratšie cesty presedlali z taxíkov na kolobežky, čím sa znížil tak počet áut na cestách, ako aj emisie CO2.

Mestá na celom svete sa už desaťročia budujú skôr pre autá než pre ľudí, ktorí v nich žijú. Odstránenie čo i len 25 % áut z ulíc povedie k vytvoreniu mestských oblastí, ktoré budú šetrnejšie k životnému prostrediu a poskytnú ľuďom, ktorí v nich žijú, lepší zážitok. To znamená menej nehôd, menej času stráveného v dopravných zápchach, menej emisií a čistejšie ovzdušie.

Ľudia v mestách sú pripravení - teraz je čas, aby samosprávy začali pracovať na optimalizácii pre nich, nie pre autá.

Autor: Eduard Suchánek

Titulná foto: Unsplash, Lucas Hobbs