Vziať mestá autám a vrátiť ich ľuďom. Vedeli ste, že sa to dá aj na Slovensku?

Poďme si najprv v krátkosti zhrnúť, ako sme na tom s vlastnením áut. Celosvetový predaj automobilov vzrástol v roku 2022 na približne 67,2 milióna kusov. Poskytovateľ údajov o trhu a spotrebiteľoch Statista odhaduje, že do konca roka 2023 vzrastie počet automobilov takmer na 71 miliónov. Podľa prieskumu Európskej Komisie z roku 2022 má v EÚ 83 % ľudí žijúcich v mestách aspoň jedno auto a 23 % má dve autá. Iba 17 % obyvateľov miest nemá žiadne auto. Priemerná dĺžka cesty autom v mestách je pritom 7 km. Tiež je známe, že autá v súkromných vlastníctvach stoja 95 % času nečinne a zaberajú cenný priestor v husto zastavaných mestských oblastiach, ktorý by sa mohol využiť na parky alebo bývanie. V dôsledku závislosti na autách urbanisti často navrhujú mestá tak, aby vyhovovali autám, a nie ľuďom, ktorí v nich žijú. Viac investícií do automobilovej infraštruktúry znamená menej investícií do chodníkov pre chodcov, cyklistických chodníkov a verejnej dopravy.

Zmena je náročná. Alebo ani nie...?

Aj tieto štatistiky nás bohužiaľ presviedčajú o tom, že zmena by bola náročná, alebo ešte horšie, myslíme si, že práve v tom našom slovenskom meste či obci je priam nemožná. Nie je tomu tak. Naozaj netreba pre príklady z dobrej praxe chodiť do New Yorku, do Dallasu alebo hoci aj do menej vzdialeného Milána. No pre inšpiráciu a pre začiatok, aby sme porozumeli tomu, prečo je dobré mať okolo nás menej betónových parkovísk a viac zelene, si môžeme urobiť krátku virtuálnu prechádzku po Európe. Nedávna kampaň spoločnosti Bolt s názvom "Mestá pre ľudí" predstavila premeny miest z viacerých európskych krajín a dokazuje, že zmena je možná všade - a v konečnom dôsledku prináša prospech všetkým.



Mestá kedysi a dnes

Kampaň dáva do kontrastu historické fotografie európskych pamiatok z čias, keď boli plné áut, a novšie fotografie z minulého roka z presne tých istých miest, kde je menej áut a viac priestoru pre ľudí. Mestá, ktoré sa zapojili a boli vybraté do kampane sú Dubrovník, Praha, Tallin, Oslo, Varšava, Štokholm, Londýn, Dublin, Helsinki, Amsterdam, Frankfurt, Berlín, Brusel, Madrid, Barcelona a Paríž. Práve posledné menované mesto napríklad mení využitie automobilových pruhov na 180 km segregovaných cyklistických pruhov. Barcelona zase buduje superbloky bez áut, pričom v jednom z nich sa až 33,4 hektára pôdy vráti ľuďom.

Pariž a Barcelona kedysi a dnes (zdroj: koláž spracoval Bolt, autori uvedení na foto)

Londýn vedie rebríček najpreťaženejších európskych miest. Automobilová doprava v meste sa pohybuje rýchlosťou 16 kilometrov za hodinu, čo je pomalšie ako sa hýbe priemerný cyklista, konský povoz alebo bežiace kura. No práve táto britská metropola sa snaží znižovať automobilovú dopravu o 27 %, aby do roku 2030 dosiahla svoj cieľ nulových emisií uhlíka. Naopak Kodaň sa môže pochváliť jednou z najnižších mier vlastníctva automobilov v Európe (29,1 %). Nie náhodou má aj viac ako 200 kilometrov prepojených cyklotrás.

Londýn a Kodaň kedysi a dnes (zdroj: koláž spracoval Bolt, autori uvedení na foto)

A čo naši susedia? Pekné príklady toho, ako sa z parkovacích plôch stali miesta na pokojné prechádzky či posedenia, môžeme nájsť za našimi severnými i západnými hranicami. Vo Varšave si ľudia na Tržnom námestí môžu vychutnať nielen pohľad na farebné starobylé budovy, ale aj výbornú kávu či koláčik v jednej z miestnych kaviarničiek. Mimochodom, nepripomína vám naše bratislavské Hlavné námestie? Zmenami prešla aj stovežatá Praha, kedysi napríklad pred Arcibiskupským palácom parkovali autobusy, rovnako plno bývavalo aj na Loretánskom námestí. A práve Pražania (70 %) sa v nedávnom prieskume k projektu „Mestá pre ľudí“ priznali, že "nadmerná závislosť od áut" je významným problémom ich mesta. Nie je prekvapením, že ich trápia najmä dopravné zápchy (78 %) a problémy s parkovaním (64 %), ale aj znečistené ovzdušie (71 %).

Varšava a Praha kedysi a dnes (zdroj: koláž spracoval Bolt, autori uvedení na foto)

A to už sa pomaly blížime na rodnú hrudu. V Bratislave funguje pod taktovkou primátora a Metropolitného inštitútu Bratislavy, príspevkovej organizácie hlavného mesta, program obnovy verejných priestorov “Živé miesta“. Ten hlása, že funkčný verejný priestor je jednou z najdôležitejších súčastí mesta a tvorí základ toho, ako naše mesto spolu zažívame a ako nám v ňom fungujú vzťahy. S obnovou verejných priestorov tak prináša viac miest, kde obyvatelia budú radi tráviť čas a kde sa budú bez problémov pohybovať všetci od malých detí až po seniorov. Výsledky už vidno napríklad na Námestí SNP či na Komenského námestí, odkiaľ zmizli zaparkované autá a nahradil ich dočasný a neskôr aj trvalý mestský mobiliár. Pribudli stojany na bicykle, mestské červené stoličky či kruhy nakreslené na zemi.

Aj Bratislava prešla premenami (zdroj: MIB; Matúš Vallo má rád Bratislavu)

Krásnym príkladom je však aj obec Beluša v Trenčianskom kraji. Aj vďaka eurofondom sa betónový a asfaltový povrch s plochou viac ako 1 000 metrov štvorcových zmenil na nepoznanie. Námestie ovládla zeleň a kvetová výzdoba, celkovú premenu ešte podčiarkla výmena osvetlenia a umocnil moderný dizajn nových lámp. Súčasťou premeny sú vodozádržné opatrenia aj pitná fontánka. Námestiu dominuje budúce pódium, ktoré by sa malo finalizovať do konca kalendárneho roka. Okrem toho sa môžu návštevníci centra obce tešiť na novú fontánu a hracie prvky pre deti a mládež.

V Beluši namiesto áut vysadili zeleň (zdroj: Obec Beluša)

Napriek týmto prvým lastovičkám počet áut na Slovensku stále rastie. Kým v roku 2006 pripadalo na tisíc obyvateľov 249 áut, v roku 2021 to bolo 459. Cestná doprava najvýznamnejšie prispieva k znečisťovaniu ovzdušia. Ľudia však hovoria, že sú pripravení na zmenu. Z minuloročného prieskumu Boltu vyplýva, že 79 % ľudí súhlasí (alebo má neutrálny názor) s tým, že ich mesto by bolo lepšie, keby v ňom bolo menej osobných áut. Takisto 88 % ľudí súhlasí (alebo má neutrálny pocit), že zdieľaná mobilita znižuje potrebu vlastniť súkromné auto. Ako to teda je? Prispôsobíme si naše mestá konečne nám, alebo ostaneme otrokmi našich áut?