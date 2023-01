Prenecháme mestá ľuďom namiesto automobilov?

Mestá postavené pre autá sú hlučné, ich obyvatelia trčia v dopravných zápchach alebo zúfalo hľadajú voľné parkovacie miesto. Chýbajú im aj pešie promenády. V niektorých častiach sveta majú mestá až osem parkovacích miest na jedno auto, niekde je naopak problém s parkovaním kritický a na jedno parkovacie miesto “čaká v rade” niekoľko automobilov.

Mestá pre ľudí, nie pre autá

Poslaním spoločnosti Bolt je pracovať v prospech lepších miest. Zelené mestá, v ktorých ponuka multimodálnej dopravy znamená, že obyvatelia majú možnosť vybrať si, či chcú cestovať osobným autom alebo nie. Ešte pred 15 rokmi bolo jediným spôsobom, ako si objednať taxík, zatelefonovať, uviesť presnú adresu a zmieriť sa s dlhším čakaním. V tom čase bolo rovnako nepredstaviteľné pohybovať sa po meste elektrickou kolobežkou, ktorú možno zaparkovať a nechať ju pre ďalšieho používateľa, kedykoľvek sa mu to hodí.

Za posledných deväť rokov sme v spoločnosti Bolt vyvinuli produkty, ktoré ponúkajú lepšie a cenovo dostupnejšie alternatívy pre takmer všetky účely, na ktoré sa používa osobné vozidlo. Patria medzi ne kolobežky a e-bicykle, ako aj možnosti zdieľanej mobility, ako je digitálna taxislužba a zdieľanie áut.

Jazdy taxíkom objednané prostredníctvom aplikácie Bolt pomáhajú ľuďom prejsť od súkromných áut k zdieľanej mobilite. Podľa štúdie City Vision, ktorú sme uskutočnili v Berlíne, by sa do piatich rokov mohlo v dôsledku poskytovania digitálnej taxislužby a iných možností zdieľanej mobility až 24,7 % jázd uskutočniť zdieľanou dopravou namiesto súkromných áut.

Obyvatelia miest sú otvorení zmenám

Ako superaplikácia s rôznymi riešeniami v rámci jednej aplikácie pravidelne vyzývame používateľov, aby prispôsobili zvolený dopravný prostriedok vzdialenosti. Povzbudzovanie používateľov a ponúkanie im alternatív funguje. Podľa štúdie, ktorú sme vypracovali v spolupráci s Nórskym inštitútom pre ekonomiku dopravy, až 68 % opýtaných obyvateľov Krakova bolo ochotných zvoliť si na kratšie cesty namiesto taxislužby elektrokolobežku po tom, ako dostali podnet prostredníctvom aplikácie.

Ochotu obyvateľov mesta zmeniť svoje návyky dokazuje aj záujem o ponuku Bolt Business. Spoločnosti, ktoré sa rozhodli pre jazdy s aplikáciou Bolt, sú tiež čoraz ochotnejšie zaviesť nový zamestnanecký benefit v podobe elektrických kolobežiek a e-bicyklov.

Mestská multimodálna doprava v jednej appke

Celosvetovo je každá štvrtá cesta objednaná cez aplikáciu Bolt kratšia ako 3 km. Je to vždy vzdialenosť, ktorú možno prekonať len autom? Kolobežky a elektrobicykle sú oveľa ekologickejšou a zdraviu prospešnejšou alternatívou. Preto si v jednej aplikácii Bolt na kratšie cesty môžete na niekoľko kliknutí prenajať elektrickú kolobežku. Má to o to väčší zmysel, že v Európe už niekoľko miest, ako napríklad Paríž a Londýn, smeruje k mestským centrám bez áut a ku koncepcii 15 minút. Tá spočíva v tom, že mestá sú navrhnuté tak, aby boli všetky každodenné potreby ľudí od nich vzdialené na pešo, prípadne len pár autobusových zastávok či vo vzdialenosti ľahko dostupnej na kolobežke či elektrickom bicykli.

V spoločnosti Bolt sme presvedčení, že rozvoj a úspech multimodálnej dopravy závisí od efektívnej spolupráce s mestskými orgánmi a integrácie s mestskou dopravou. Preto vždy úzko spolupracujeme s miestnou samosprávou a podporujeme ju v tejto transformácii. Veríme tiež, že vďaka spolupráci budú o 5 až 10 rokov všetky druhy mestskej dopravy, ako napríklad verejná doprava, taxislužby a služby prepravy a mikromobilita, tak dobre integrované, že potreba vlastniť súkromné auto sa výrazne zníži.

Autor: Eduard Suchánek

Titulná foto: Freepik