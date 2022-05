Deň 62-66: O špiónoch, ktorým preskočilo a o čečensko-burjatskej prestrelke

Pred niekoľkými dňami vyšiel rozhovor s Nikolajom Patruševom, tajomníkom Rady bezpečnosti Ruskej federácie a bývalým náčelníkom spravodajskej služby FSB. Patrušev prevzal vedenie FSB priamo po Putinovi, ktorý z kresla šéfa kontrarozviedky postúpil na post premiéra Ruskej federácie a neskôr na prezidenta. Patrušev sa preslávil okrem iného spackaným pokusom o štátny prevrat v Čiernej hore a tiež tvrdeniami, že USA si neprajú existenciu Ruska a chcú ho pripraviť o suroviny, lebo si myslia, že Sibír a ďaleký východ Ruska v skutočnosti Rusku nepatria. Podľa Patruševa to mala povedať Madeleine Albright. Keď bol Patrušev novinármi konfrontovaný s tým, že neexistuje žiadny záznam o tom, že by Albrightová niečo také povedala, ukázalo sa, že túto informáciu má od parapsychologického média Georgija Rogozina, ktorý na to prišiel prečítaním Albrightovej podvedomia z jej fotografie. Rogozin pri svojej práci pre KGB okrem iného komunikoval s mŕtvymi a zostavoval horoskop prezidentovi Jeľcinovi. Patrušev je tiež toho názoru, že príslušníci tajných služieb sú niečo ako novodobá šľachta v Rusku. Určite vás preto upokojí, že Patrušev je považovaný za jednoho z Putinovych najbližších ľudí a dokonca sa o ňom špekuluje ako o potenciálnom Putinovom nástupcovi.

Tak či onak, rozhovor s Patruševom. Držte si klobúky! Interview zverejnila Rossijskaja gazeta a má chytľavý názov Patrušev: Západ vytvoril impérium lží, ktoré zahŕňa zničenie Ruska. Najprv sa dozvedáme, že za všetko môžu USA, ktoré chcú zabrániť vzniku multipolárneho sveta. Za týmto účelom proti Rusku cynicky postavili Ukrajincov, a to tak, že rozdelili prakticky rovnaké národy, resp. jeden jediný národ. USA to urobili tým, že Ukrajincom vštepili nenávisť k všetkému ruskému a jediné čo spojuje ľudí žijúcich na Ukrajine je strach z nacionalistických práporov (myslí sa zrejme Azov).

Patrušev pokračuje ďalšou obľúbenou témou ruskej propagandy, a to utečencami. Podľa neho väčšina Ukrajincov, ktorí utiekli do Európy očakávajú, že ich budú Európania živiť a pokiaľ by boli nútení pracovať, tak sa vzbúria. Navyše do Európy mali ujsť predstavitelia ukrajinského zločinu, ktorí sa tu budú snažiť ovládnuť zločinecké prostredie a napríklad organizovať ilegálny predaj sirôt z Ukrajiny (?). A aby sme nezabudli, len desatina Ukrajincov je očkovaná proti koronavírusu, žltačke, tuberkulóze, ružienke a osýpkam. Tieto tri argumenty, že utečenci vyžierajú náš sociálny systém, že sú zločinci a šíria choroby už verklíkovali rôzni politickí dezoláti aj na Slovensku. A teraz viete, odkiaľ pochádzajú.

Do Európy sa okrem Ukrajincov navyše vydajú "desiatky miliónov" ľudí z Afriky a Blízkeho východu, ktorí sa kvôli Západu ocitnú na pokraji hladomoru. Aby toho nebolo málo, do Európy podľa Patruševa prídu desaťtisíce neonacistických banderovcov, ktorí tu budú podnecovať ultra- pravicové nálady. Ďalej sa Patrušev rozplýva za výdatnej pomoci redaktora Igora Jegorova (ktorý mu celý rozhovor lezie do zadku) nad tým, že história sa opakuje, lebo Západ podporoval Hitlera a fašizmus/nacizmus a aj teraz podporuje neonacistov na Ukrajine tým, že im dodáva zbrane. Patrušev pri svojom historickom exkurze samozrejme akosi pozabudol na pakt Molotov-Ribbentrop a na to, že Sovietsky zväz sa do vojny zapojil dva roky po tom, čo už celá Európa s Hitlerom bojovala. Niežeby hrozilo, že mu to Jegorov pripomenie, keďže pripomínať, že Sovietsky zväz rozpútal vojnu spoločne s Nemeckom je v Rusku aktuálne nelegálne.

Ukrajinskí neonacisti páchajú podľa Patruševa na Donbase osem rokov genocídu ruského obyvateľstva. Cieľom "speciálnej operácie" je zničiť oporný bod neonacizmu ktorý Západ vytvoril na ruských hraniciach. Za všetko môžu opäť raz Spojené štáty, ktoré už od čias druhej svetovej vojny zrovnávajú mestá so zemou bombardovaním, vrátane jadrového bombardovania. USA taktiež zaplavili vietnamskú džungľu jedom, bombardovali Srbov rádioaktívnou muníciou, upaľovali Iračanov zaživa bielym fosforom a pomáhali teroristom otráviť Sýrčanov chlórom (nič z toho síce nie je pravda, ale nezdá sa, že by to niekoho zaujímalo). Ďalej Patrušev podotýka, že pred 400 rokmi imigranti z Anglicka okradli a pozabíjali indiánov a teraz si vymysleli rétoriku o humanizme a ľudských právach a pokračujú v tomto "pirátstve" na globálnej úrovni. Priznám sa, že po tejto časti som si v čítaní rozhovoru musel dať krátku prestávku, aby som informácie rozchodil.

V ďalšej pasáži sa Patrušev rozcítil a prehlásil, že ameriko- centrický svet a "americké globálne impérium" musí zomrieť. Rusko sa na druhej strane vydalo na cestu obrany svojej suverenity, národných záujmov, kultúrnej a duchovnej identity, tradičných hodnôt a historickej pamäti (sic!). To takí Európania sa rozhodli prijať hodnoty liberalizmu, ktorý propaguje súkromné pred verejným, individualizmu, ktorý potláča lásku k vlasti a postupného vädnutia štátu. Európa a európska civilizácia nemá podľa Patruševa žiadnu budúcnosť. Potom sa púšťa do úvah o Napoleonovi a cárovi Alexandrovi I., ktorú ukončuje prehlásením, že Sovietsky zväz ako prvý prišiel s reunifikáciou Nemecka v 80. rokoch. Túto sprostosť opäť nezvládam a dávam si ďalšiu krátku prestávku.

Po prestávke sa Patrušev rozhodne skúšať moju trpezlivosť tým, že sa pustí do debaty o zrušení zlatého štandardu, inflácii, "suverenite rubľa" a ekonomike všeobecne. Idea celej tejto pasáže je, že USA "vykopali jamu" do ktorej Európa padá aby z toho USA niečo vyťažili, ale zároveň sú USA v defaulte svojho zahraničného dlhu (?). Ďalej vymyslel akýsi duálny rubeľ ktorý bude krytý zlatom a komoditami (??). V tejto chvíli dôjde k prekvapivému momentu, kedy Jegorov začne Patruševovi protirečiť s tým, že také návrhy boli už v minulosti, no podľa odborníkov boli v rozpore so závermi ekonomickej teórie. Na to Patrušev, ktorý mimochodom nemá žiadne ekonomické vzdelanie a celý svoj pracovný život strávil v leningradskej KGB a jej nástupníckych organizáciách odpovedá, že to nie je v rozpore so závermi ekonomickej vedy, len v rozpore so závermi západných učebníc ekonómie. Pri otázke na nahrádzanie dovozu zo Západu Patrušev tvrdí, že úlohy boli stanovené správne a keby boli všetky príkazy hlavy štátu riadne vykonané, predišlo by sa mnohým problémom. Čo je veta ako vystrihnutá zo slovníka komunistických ekonomických plánovačov. Následne sa púšťa do vysvetľovania výroby inzulínu v Sankt Petersburgu a tiež odporúča, že Rusko by malo začať vyrábať viac high-tech výrobkov a obchodovať s Afrikou, Áziou a Latinskou Amerikou. Patrušev je skrátka verbálne inkontinentný a túto časť rozhovoru zjavne freestyluje.

Po otázke na oblasť vzdelávania a vedy folklórny tanec pokračuje. K vzdelávaniu podotkne len toľko, že každý Rus od detstva musí vedieť, pre čo ako národ žijú a pracujú ako jeden muž. Ďalej je to už obvyklá pesnička. Washington a Brusel sa podľa Patruševa netaja tým, že ich sankcie majú za cieľ ožobračenie Ruska, ktorému Západ pľuje do očí a vydáva to za "božiu hmlu" (?). Nakoniec sa predsalen vráti k vzdelávaniu s tým, že je presvedčený, že sovietska škola bola vo svojej dobe najpokrokovejšia na svete. Zvlášť varuje pred digitalizáciou vzdelávania, pretože internet môže byť zdrojom "spolitizovaných dezinformácií". No a týmto čitateľovo utrpenie končí, lebo rozhovor je tiež na konci.

Na rozhovore sú podľa mňa zaujímavé dve veci. Za prvé, nadobúdam z neho dojem, že Patrušev skutočne verí tomu, čo hovorí. Často sa diskutuje o tom, či predstavitelia putinského režimu a šíritelia ich propagandy u nás sú presvedčení o tom, čo hovoria. Inými slovami, či sú naozaj takí blbí. Myslím, že to je veľmi skreslený pohľad na týchto ľudí, ktorý je do istej miery motivovaný tým, že putinskí papaláši sa skutočne mnohokrát, napríklad v otázke nahonobenia majetku a vydržiavania si mileniek, správajú evidentne úplne cynicky. Z toho vyplýva, že skutočne takí blbí byť nemôžu a len vedome rozprávajú lži, ktorým dostatok prostých Rusov uverí, aby sa ďalej mohli venovať rozkrádaniu. Minimálne v Patruševovom prípade si tým nie som taký istý. Po rokoch konšpiračného myslenia v paranoidnej KGB si zrejme skutočne myslí, že za všetko zlé na svete môžu USA a že Rusko narozdiel od Európy Američanov odhalilo a teraz nad nimi konečne po ponižujúcej porážke v Studenej vojne vyhrá.

Navyše medzi silovikmi a predstaviteľmi ozbrojených síl nemusí byť jediný s týmto názorom. Moscow Times priniesli článok, podľa ktorého sa medzi predstaviteľmi armády a bezpečnostných zložiek hľadá vinník, ktorý môže za priebeh ofenzívy na Ukrajine. Zdá sa, že zatiaľ sa našiel v podobe veliteľa 5. správy FSB generála Sergeja Besedu, ktorý mal spravodajstvo o Ukrajine na starosti a momentálne sedí v Lefortove. Pointa článku však je v tom, že generáli nechcú operáciu ukončiť, naopak, sťažujú sa, že FSB zle informovala prezidenta a ten kvôli tomu vyhlásil len "špeciálnu operáciu" a nie rovno vojnu. Generáli sú zdá sa presvedčení, že nebojujú s Ukrajinou, ale s celým NATO a požadujú mobilizáciu a totálnu vojnu vrátane neobmedzených leteckých úderov na územie Ukrajiny. Niektoré zdroje z prostredia armády a dokonca aj silovikov sa vyjadrili, že Putin nejedná dostatočne rázne.

Druhou zaujímavosťou rozhovoru je, že Patruševa sa nepýtajú len na otázky, ktoré súvisia s obranou a bezpečnosťou, čo má ako tajomník Rady bezpečnosti RF na starosti. Padali otázky na ekonomické témy, či na školstvo. Toto podľa mňa nasvedčuje klebetám o možnom nástupníctve Patruševa v prípade, že by Putin dobrovoľne, či zo zdravotných dôvodov skončil vo funkcii. Z rozhovoru je myslím jasné, že by sa nejednalo nevyhnutne o zmenu k lepšiemu. Tí, ktorí sa spoliehali dokonca na nejaký palácový prevrat by navyše mohli byť prekvapení z toho, že tentokrát prevrat v Rusku nenastane za účelom skončenia vojny, ale naopak kvôli tomu, aby bola vojna brutálnejšia.

Telegraficky

V Kiselivke v Chersonskej oblasti došlo k prestrelke medzi ruskými vojakmi čečenského a burjatského pôvodu. Prestrelky sa zúčastnilo na každej strane vyše 50 vojakov. Dôvodom prestrelky bolo, že Čečenci nebojujú v prvej línii, zato si nárokujú väčšinu nakradnutej koristi, z čoho Burjati pochopiteľne cítili krivdu. Než sa podarilo zjednať poriadok a prestrelku zastaviť boli na mieste mŕtvi aj zranení. Gratulujeme.

Británia má na Ukrajinu v najbližších týždňoch dodať rakety Brimstone. Brimstone je moderná presne navádzaná strela, navrhnutá pôvodne ako protitanková strela vypúšťaná z lietadiel. Neskôr vznikli aj pozemné a námorné verzie určené na ničenie malých plavidiel. Brimstone je veľmi moderná strela vybavená pokročilou elektronikou, ktorá umožňuje vypáliť rakety v salve a naviesť ich na niekoľko individuálnych cieľov zároveň. Pri vypustení z lietadiel má Brimstone dostrel až 60 km, dostrel pri odpálení zo zeme nie je známy, určite ale bude vyšší, než je tomu u protitankových striel Javelin či Stugna-P ktoré už Ukrajina úspešne používa.

Poľsko dodalo na Ukrajinu vyše 200 tankov.

Floridská národná garda cvičí ukrajinských vojakov v Nemecku.

Raytheon má problémy v dodávateľskom reťazci protileteckých striel Stinger, ich dodávky preto nie sú dostatočne rýchle.

Podľa ukrajinskej polície si Rusko najímalo v Odese kriminálne gangy aby vyvolali nepokoje a protivládne protesty.

Nemyslite si, že medzi silovikmi je Patrušev jediný magor. Šéf zahraničnej rozviedky SVR Naryškin nedávno varoval, že USA a Poľsko sa chystajú obsadiť západnú Ukrajinu.

Aj tento diel blogu bol napísaný s prispením UČR (Utajeného člena redakcie) podcastu Silný výber.

