8 rád pre stavbu a zariaďovanie domova na Slovensku

Je jasné, že nemôžete nikomu nadiktovať ako má stavať a zariaďovať svoj dom. No je niekoľko motívov, ktoré sa opakujú naprieč celou krajinou a narúšajú krásu slovenského vidieka a identitu miest. Keby sme venovali architektúre svojho domova aspoň toľko času, koľko vyberáme nové auto, výsledný dojem zo Slovenska by bol rádovo lepší. Zhrnuli sme pre vás 8 zásad, ako vytvoriť krajší domov bez toho, aby to stálo majland.

1. Farebné fasády

Z čias komunizmu poznáme, že všetko bolo sivé a fádne. Slováci, ale aj Česi a Poliaci s touto spomienkou sa snažia na svojich domoch vyblázniť. Farebne, ale aj s rôznymi geometrickými tvarmi na fasáde – bežné sú trojuholníky, lúče či štvorce. Je s tým veľa práce a vyzerá to aj tak lacno. Váš dom nie je jedovatý obojživelník, nepotrebuje svojich nepriateľov varovať výraznou farbou. Vyhnite sa krikľavo zelenej, oranžovej či ružovej, siahnite radšej po jemných či príjemných prírodných farbách, ako je piesková alebo krémová biela. Pozor ale na snehobielu – keď sa oprie slnko, nevydržíte pri nej bez slnečných okuliarov. Predajcovia fasádnych omietok majú showroomy, kde si môžete vybrať farbu aj štruktúru omietky podľa vašich predstáv a pozrieť si ich pôsobenie na dennom svetle. Poradenstvo je zdarma a vie ušetriť mnoho vrások na čele, ak nakoniec zvolíte farbu, ktorú nebudete chcieť o 5 rokov meniť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ani verejné stavby sa nevyhli trendu krikľavých farieb. Zdroj: Google street view.

Krikľavé fasády s lúčmi, ktoré dali majiteľom iste veľa námahy. Z úcty k susednej kaplnke stojí za zváženie zvoliť jemnejšie farby. Zdroj: Google street view.

2. Betónové múry

Hlavne ak máte bungalov a múr vám siaha po strechu, vytvára to dojem ako v chlieve. Múry sú slovenským prekliatím, snahou chrániť si majetok a dom pred zvedavými pohľadmi. Pri niektorých stavbách už naozaj chýba len ostnatý drôt. Dá sa to lepšie – živé ploty či jednoduché pletivo vytvárajú prirodzenejší či vzdušnejší priestor. Ak už neviete odolať betónovému múru – dajte si ho zarásť brečtanom, ktorý je aj v zime zelený a vytvára vľúdnejší dojem v krajine. Nezabudnite aj na pohľad z ulice, nielen z vašej terasy.

Betónový plot pri novostavbe aj s reklamným pútačom. Zdroj: Google street view.

3. Španielske strechy v slovenskej dedine

Stredomorský štýl na slovenský vidiek nepasuje. Viem, že sa vám to môže páčiť na dovolenke, ale ak zvolíte strakatú strechu hneď veľa klasickej vinárskej chalúpky, alebo ju nebodaj umiestnite na socialistickú kocku, vyzerá to ako päsť na oko. Poobzerajte sa okolo seba – na iné stavby a prírodu. Strecha a celkový vzhľad domu by mal zapasovať do okolia. Pokiaľ nevidíte pláž a more, radšej sa tomuto štýlu vyhnite. Dnes je na trhu množstvo nádherných strešných krytín, ktoré akoby boli robené pre slovenský vidiek.

Tejto streche rozhodne nepristane poloha na klasickom slovenskom dome. Navyše je tu vidieť vyššie popísanú farebnosť a geometrické tvary. Zdroj: https://najkrajsiastrecha.sk/

4. Drevodekor na umelých materiáloch

Viem, nájsť podlahu za nižšiu cenu bez drevodekoru je skoro nemožné. Tento štýl sme si ale preniesli na ďalšie plochy, ako napríklad obklady v kúpeľniach. „Moderné“ je to už pár rokov, ale o ďalších 10 rokov na to budeme pozerať podobne, ako na sivé umakartové jadrá. Navyše sa veľmi ťažko kombinuje, ak máte tento vzor aj na nábytku či dverách. Dnes je mimoriadne populárna kombinácia sivej farby s drevodekorom, v jednej fb skupine sa v komentároch objavilo takmer 30 variácií tohto prevedenia. Buďte originál, pokojne siahnite aj po iných farbách.

Drevodekor sa veľmi ťažko kombinuje – pri tejto kúpeľni pôsobí kombinácia rôznych motívov podlahy a dverí rušivo. Motív sivého obkladu na stene zase pôsobí, ako keby boli hrany zatečené. Zdroj: Fb skupina Staviame svojpomocne

5. Čierne obklady v umelom prevedení na veľkých plochách

Jednoducho na ne nesiahajte. Nikdy. Ani v garáži nevyzerajú dobre. Okrem toho je na štruktúre viditeľný prach, ktorý vám bude rušiť celkový dojem.

Veľmi obľúbený čierny obklad, ktorý už na prvý pohľad vyzerá umelo. Zdroj: Fb skupina Staviame svojpomocne a osobný archív.

6. Rolety „deň-noc“, alebo ako ich ja volám „nebo – peklo“

Na malých oknách to nie je také zlé, avšak vo veľkom to dodáva členitosť. Je množstvo iných alternatív, ktoré pôsobia jednoduchšie a dodávajú oknám väčšiu elegantnosť.

Žalúzie tohto typu dodávajú priestoru zbytočnú členitosť. Lepšou voľbou by bola jednoduchá roleta, závesy alebo exteriérové žalúzie.

7. Obrazy s citátmi



Nápisy nevieme umiestňovať ani nad dvere obchoďáku, nieto vo svojom interiéri. V rámčekoch to pôsobí, ako keby ste si tam nechali ešte ten ilustrák, s ktorým to predávajú. Svoje obľúbené citáty si môžete pripevniť na korkovú nástenku, tam budú pekne po kope. Do svojho interiéru si viete vybrať zo širokej ponuky grafík či obrazov, ktoré viete farebne dopasovať k sedačke, kuchynskej linke či skriniam. Navyše viete peknou farbou v obraze oživiť fádny dojem z priestoru.

Ani tento „umelecký“ nápis nie je dielom, ktoré vašu domácnosť ozdobí. Asi viete, že svoju rodinu máte milovať aj bez toho, aby ste to mali v rámčeku.

8. LED pásiky



Okolo postele, pod vaňou, popod TV skrinku… Modré, fialové alebo biele, keď sa rozsvietia zažiaria vám aj kosti. Samotné LED osvetlenie nie je na škodu, je však nutné vyberať s citom. LED neznamená len modré alebo biele svetlo (6000 – 10 000 Kelvinov) ako u zubára, pri výbere príjemného teplého osvetlenia (menej ako 4000 Kelvinov), ním viete vkusne doplniť obytný priestor. Pozor na prekombinovanie podsvietení, aby to u vás nevyzeralo ako v nákupnom centre. Veľmi jednoducho si viete kúpiť žiarovky s nastaviteľnou teplotou a intenzitou svetla – môžete si ho prepínať podľa toho, čo práve robíte. Píšu vaše deti domáce úlohy? Zapnete si intenzívnejšie biele svetlo. Pozeráte film? Stlmíte ho na teplejšiu a jemnú farbu. Žiarovky tohto typu predáva napríklad Philipps alebo IKEA.

Tri rôzne farby obkladu osvetlené bielymi LED pásikmi nevytvárajú zrovna dojem útulnosti. Zdroj: Fb skupina Staviame svojpomocne.

Modré ani fialové podsvietenie nenájdete skoro nikde v prírode. Pridať si ho k obrazovke počítača namáha vaše oči ešte viac. Zdroj: https://pxhere.com/

Pri stavbe a zariaďovaní domu je menej viac. Nechajte si čas na výber textílií, zoberte si domov vzorky a nebojte sa opýtať odborníkov, ktorí v oblasti pracujú. Vaša mama, brat či sused môžu vedieť poradiť v mnohých veciach, ale ak sa neživia architektúrou, nemusíte každý ich nápad preniesť do svojho domova. Nenechajte sa týmto textom odradiť. Zariaďovanie domova je krásny proces, ktorý by mal niesť váš rukopis. Možno budete mať na niektoré z ôsmich bodov iný názor, ale predtým ako zainvestujete do krikľavej červenej fasádnej farby, poriadne to zvážte. Architektonické a dizajnové prešľapy z celého Slovenska sa neoplatí kopírovať, miniete peniaze na niečo, čo znižuje hodnotu vášho domova.

Na záver tip na knihu, ktorá vám pomôže so zariaďovaním svojpomocne:

Príručka interiérového dizajnu od švédskej autorky Fridy Ramstedt je písaná jednoduchým jazykom, ktorý pochopí aj úplný laik. Nevenuje sa len estetickej ale aj funkčnej stránke domova. Kniha je dostupná v slovenčine.