Vládny hochštapler a jeho/našich/ 500 eur.

Za jediný a najdôležitejší benefit som vnímala a vnímam očkovaciu látku, ktorá by mi mohla pomôcť prežiť v mojom veku boj s Covidom a ochrániť zároveň mojich blízkych. Predpokladám, že rovnaké pohnútky viedli väčšinu z nás. Druhá a tretia dávka už boli samozrejmé a ak to bude potrebné, nenechám si ujsť ani štvrtú či piatu. Pohľad na moju zdrvenú kolegyňu vracajúcu sa z nočnej zmeny covid-ára ma utvrdzuje v tom, že by sme to mali urobiť všetci-aj kvôli nej. Lebo máme ťahať za jeden povraz. No a potom sa objaví vládny hochštapler, diskutérmi označovaný ako Sputnikovič. A ten mi naznačí, že keby som nebola taká hlúpa a nesprávala sa zodpovedne hneď od začiatku, mohla som si aj niečo zarobiť/očkovacia lotéria/. Veď kto iný rozumie biznisu lepšie ako on. Lenže tá sa minula účinku. A tak pán Igor rozhodol, že neočkovaných si uplatíme! Presne ten istý p. Igor, ktorý korupciu z duše neznáša. A ponúknuť niekomu, kto si necení vlastné zdravie 500 eur, aby si ho ceniť začal a dal sa zaočkovať, to asi korupcia nebude.. V žiadnom prípade! Tak to zosumarizujem. Najvyššie náklady nám v nemocniciach vytvárajú hlavne neočkovaní. Akceptujeme to, lebo Hippokratova prísaha káže pomôcť každému bez rozdielu., nie je o čom polemizovať. Neočkovaným platíme testovanie, donedávna pandémické PN, ktoré mnohí zneužívali. Ale zaplatiť za každú cca 20 eurovú vakcínu 500 eur len preto, že niekto si nesplnil svoju psiu povinnosť voči sebe a krajine je trestuhodné a populistické. V konečnom dôsledku to totiž zaplatíme aj my-očkovaní a v budúcnosti naše deti, ktoré sú už dnes zadĺžené až po uši. Čo však vládny hochštapler riešiť nemusí, lebo On síce NIE, ale jeho rodina sú "za vodou". Vyzerá to tak, že Tí, ktorí vedome ohrozili seba a v konečnom dôsledku celú krajinu , z nej naďalej profitujú najviac aj za pomoci vládnych predstaviteľov. Sputnikovičova snaha "hrajuškať " sa na sociálne cítiaceho politika je len fraškou, ktorá ho môže vyjsť draho. Doba pandémii sa totiž len začala.