Rozpočet 2027: Slovenské železnice na vedľajšej koľaji

Národná rada SR 14. októbra 2026 schválila štátny rozpočet na rok 2027 najtesnejšou možnou väčšinou 76 hlasov. Rozpočet počíta s deficitom verejných financií na úrovni 4,94 % HDP (približne 7,443 miliardy eur).
Celková kapitola dopravy a bývania dostala v rozpočte na rok 2027 výrazný finančný impulz – celkovo rastie o 568 miliónov eur. Výdavky na železnicu rastú medziročne o 64 miliónov eur na celkových 1,373 miliardy eur. Výdavky na samotnú správu infraštruktúry – Železnice Slovenskej republiky – však tvoria len zhruba polovicu z tejto sumy. Zvyšná časť putuje do dotácie osobného dopravcu ZSSK. Do tejto sľubnej sumy je však potrebné zarátať infláciu, nárast miezd a vyššie ceny elektrickej energie. Pre celkový pohľad na financovanie železnice je nutné porovnať túto sumu s financiami smerujúcimi do ciest. Drvivá väčšina investičného navýšenia sektora dopravy totiž smeruje priamo Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) na zrýchlenie výstavby diaľnic a rýchlostných ciest a Slovenskej správe ciest na obchvaty. Medziročné navýšenie rozpočtu tohto segmentu je 420 miliónov eur. Ak teda porovnáme financovanie správy cestných komunikácií (NDS, SSC) so správou železničnej infraštruktúry zistíme, že cesty dostali približne 13-krát vyššie navýšenie financií než ŽSR. Cestné investície tak zhltnú podstatnú časť nových zdrojov.
Z každého nového eura, ktoré štát v roku 2027 pridal do dopravy, dostali cesty a diaľnice približne 93 centov, zatiaľ čo Železniciam Slovenskej republiky ostalo 7 centov. Tieto čísla porovnávajú ŽSR s cestnými správcami, nie celú železničnú dopravu s celou cestnou dopravou. Pri prepočte finančných prostriedkov na jeden kilometer trate sa naplno ukazuje obrovský investičný deficit slovenských železníc v porovnaní so susednými krajinami. Zatiaľ čo Slovensko v rozpočte na rok 2027 vyčleňuje pre ŽSR sumu, ktorá ledva pokrýva základnú prevádzku a akútnu údržbu, Česko a Rakúsko investujú do modernizácie a rozvoja násobne viac.
Režim prežívania
Podľa dostupných údajov tvorí rozpočet ŽSR na rok 2027 viac ako 676 miliónov eur (vrátane príjmov z poplatkov za dopravnú cestu). Keďže ŽSR zamestnáva takmer 13 000 ľudí (a to najmä z dôvodu absentujúcej modernizácie a zastaranej formy riadenia), takmer polovicu financií odčerpávajú náklady na mzdy.
Slovensko investuje do modernizácie takmer výlučne iba vtedy, ak na to dostane peniaze z Európskej únie (Plán obnovy, Program Slovensko atď.). Naše národné financovanie zo štátneho rozpočtu pokrýva najmä náklady na prevádzkovanie siete a mzdy.
Celková dĺžka železničných tratí na Slovensku je 3 626 km (z toho vyše 500 km je bez osobnej dopravy, s minimálnou mierou nákladnej dopravy. Aj tieto trate však štát musí zo zákona udržiavať). Na 1 km železničnej trate tak štát v roku 2027 prispeje z vlastných zdrojov zhruba 186 000 eur. Tento prepočet vyjadruje celkový rozpočet ŽSR v pomere k dĺžke siete. Český návrh rozpočtu na rok 2027 počíta pre Správu železnic so sumou 77,6 miliardy Kč. Pri kurze 25,2 Kč za euro a sieti dlhej 9 355 kilometrov to predstavuje približne 329 000 eur na kilometer ročne.
Začarovaný kruh podfinancovania
Dlhodobé podfinancovanie sa slovenskej železnici vracia ako bumerang, a to najmä v podobe vysokých nákladov na mzdy zamestnancov, ktorí by v prípade modernizácie neboli potrební. Na 1 km trate majú ŽSR približne 3,55 zamestnanca, v Česku je to len 1,84 zamestnanca. Tento paradox potvrdil aj slovenský Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) vo svojej hĺbkovej personálnej analýze ŽSR. V nej okrem iného porovnal čisto administratívnych pracovníkov. Výsledok ukázal, že ŽSR má v administratívnych štruktúrach približne o 1 000 ľudí viac, ako by bolo efektívne vzhľadom na veľkosť našej železničnej siete. Pre porovnanie, Správa železnice v Česku má pri 2,5-krát dlhšej železničnej sieti menej úradníkov ako slovenské ŽSR. Zaujímavú kapitolu tvorí Taliansko (RFI – Rete Ferroviaria Italiana), ktoré pri prevádzke zhruba 17 000 km tratí zamestnáva len o niekoľko stoviek úradníkov viac ako ŽSR.
Na ŽSR teda máme jedného administratívneho pracovníka zhruba na 1,9 km trate, zatiaľ čo v krajinách ako Česko či Taliansko pripadá jeden úradník na takmer 7 km tratí a v Belgicku až na vyše 8 km. Ak by slovenské ŽSR fungovali s rovnakou administratívnou efektivitou ako Belgicko, na riadenie celej našej 3 626-kilometrovej siete by nám stačilo len okolo 440 ľudí v administratíve. Jedná sa, samozrejme, len o ilustračný scenár efektívnosti, nie o preukázaný počet nadbytočných pracovných miest. Práve Belgicko je jednou z krajín kde sa medzi rokmi 2012 až 2024 výrazne znížilo financovanie železnice ako celku. Dôvodom boli predchádzajúce masívne investície i vyššie spomínaná reforma efektivity.
Zaujímavosťou je aj pomerne nízky počet vlakových kilometrov (3 500) na jedného zamestnanca. Okrem ťažkopádnej štruktúry s tým súvisí aj slabá miera modernizácie, a to najmä diaľkového riadenia dopravy bez nutnosti prítomnosti zamestnanca. Takto je u nás riadená ani nie pätina tratí.
Čo s tým?
Vysoká jednorazová investícia do automatizácie a modernizácie riadenia dopravy by mohla v dlhodobom horizonte významne znížiť personálnu náročnosť železničnej infraštruktúry. Skutočný rozsah úspor by však závisel od konkrétnych technológií, rozsahu modernizácie, prevádzkových nákladov a tempa reorganizácie ŽSR. Preto je potrebné vypracovať ekonomický model, ktorý vyčísli očakávané úspory a návratnosť takejto investície.
Dôležitá je aj reorganizácia administratívy a zníženie počtu úradníkov či zníženie potreby nízko kvalifikovaných traťových robotníkov a ich nahradenie menším počtom vysokokvalifikovaných operátorov strojov vybavených modernými technológiami. Tieto ušetrené peniaze by už štát nemusel posielať na „prežitie a platy“, ale ŽSR by ich mohli interne presunúť do preventívnej údržby tratí. Systém by sa stal finančne sebestačnejším a po ozdravení a zavedení dobrého riadenia by vznikol väčší priestor na zvýšenie samotných miezd, aj keď pri nižšom počte zamestnancov.
Železničný rozpočet je každý rok výsledkom politického vyjednávania a úradníckeho boja medzi Ministerstvom dopravy SR a Ministerstvom financií SR. Výnosy z poplatkov za dopravnú cestu, ktoré platia dopravcovia, zďaleka nepokrývajú náklady a štát im zvyšok dopláca len na základe ročných dohôd. Predvídateľnejším spôsobom financovania železnice by mohlo byť zavedenie financovania pevným percentom zo štátneho rozpočtu alebo HDP. Ministerstvo financií SR sa dlhodobo bráni akémukoľvek „viazaniu rozpočtových výdavkov“ na pevné percentá (či už pri doprave, školstve alebo kultúre). Výnimkou sú len obranné výdavky NATO (pevné 2 % HDP), kde nás viaže medzinárodná zmluva. Pevné percento by síce mohlo zvýšiť predvídateľnosť, ale zároveň by nemuselo zodpovedať skutočným potrebám v každom roku. Alternatívou je viacročná zmluva o financovaní infraštruktúry naviazaná na merateľné ukazovatele stavu siete, údržby a investičného dlhu.
Viacročné zmluvy či viazanie percent pre železnice by totiž ministrovi financií zobrali flexibilitu pri zostavovaní štátneho rozpočtu v časoch, keď štát potrebuje konsolidovať a šetriť. Pre koľajnice to však znamená, že zostávajú premennou, na ktorej sa pri škrtoch v rozpočte ušetrí najjednoduchšie.