utorok, 25. august, 2026 |  Meniny má Ľudovít
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
25. aug 2026 o 07:32
Prečítané: 0x

(Ne)zvratný úpadok slovenskej železnice

Odviesť ako rušňovodič vlak osobnej dopravy, či už išlo o bežný osobák alebo nebodaj rýchlik či expres, bolo v minulosti výsadou najlepších. Dostať sa z rušňovodiča v zácviku až do čela expresného vlaku znamenalo roky praxe.

Matej Motyčka
Matej Motyčka Bloger
(Ne)zvratný úpadok slovenskej železnice
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Z výberu sa stal nábor. Asi tak možno jednou vetou opísať dnešnú „lukratívnosť“ železničiarskeho remesla. Kedysi vážené povolanie sa pre dlhodobý nezáujem štátu o železnicu dostalo na okraj spoločnosti. Aj keď dnes existujú snahy vrátiť tejto profesii niekdajší význam, strata jednej generácie nádejných železničiarov je nenávratná.

Železničiarov by som zjednodušene rozdelil na dva typy. Prvý na železnici pracuje preto, lebo musí. Inú prácu by si možno nevedel nájsť, prípadne je v sektore už tak dlho, že si naň jednoducho zvykol. Druhý typ tvoria ľudia, ktorým pre železnicu bije srdce. Niektorým len natoľko, že ich práca jednoducho baví, iným až tak, že si doma stavajú koľajiská, sledujú železničné novinky a železnica im zaberá prakticky celý život.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Tí sa zväčša delia na rušňárov a dopravákov. Rušňári inklinujú viac k samotným strojom a ich métou je stať sa rušňovodičom. Dopravákov zase láka organizácia dopravy a ich túžbou je stať sa výpravcami.

Obe tieto profesie však v slovenských podmienkach trpia finančným podcenením. Ich zodpovednosť a náročnosť práce zaplatená nie je. „Budeš jednou nohou v base, druhou v hrobe.“ Aj toto som viackrát ako dieťa počul od môjho deda – rušňovodiča. V súvislosti so správou, že rušňovodič, ktorý pri Jablonove nad Turňou prešiel návesť „Stoj“, môže dostať štyri až desať rokov väzenia, toto tvrdenie azda ani netreba viac dokazovať.

SkryťVypnúť reklamu

Starí páni výpravcovia a rušňovodiči mali na železnici neuveriteľné slovo. Bodaj by nie. Už len to, že sa na tieto pozície niekto vypracoval, si vyžadovalo veľa času. Ešte viac ho bolo treba na samotný kariérny postup. Výpravca rušnej stanice nemohol byť človekom, ktorý mal skúšky iba mesiac. To isté platilo o rušňovodičovi v čele expresu. Prax sa totiž na železnici nahradiť nedá.

SkryťVypnúť reklamu

Aj keby sa novoprijatý človek snažil akokoľvek, skúsenosť rozhoduje. Niektoré situácie človek jednoducho nezíska z učebnice ani počas niekoľkých mesiacov. Prichádzajú rokmi služby, opakovaním rovnakých aj neobvyklých situácií a tým, že človek postupne spoznáva železnicu v celej jej šírke.

SkryťVypnúť reklamu

Dostať sa na stanovište rušňa rýchlika preto nebolo samozrejmosťou. Bola to méta, na ktorú sa človek musel vypracovať. Dnes pritom rušňovodiči od osobných dopravcov často odchádzajú k nákladným dopravcom.

Ak z podniku odchádzajú dlhoroční zamestnanci so skúsenosťami, ale aj mladí zamestnanci ihneď po uplynutí finančných záväzkov za výcvik, niečo nie je v poriadku. Žiaľ, toto je čoraz častejšia realita štátnych dopravcov. Príkladom je aj Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Z podniku, v ktorom zamestnanci kedysi zotrvávali dlhé roky, sa postupne stáva firma s vysokou mierou fluktuácie. A netýka sa to iba rušňovodičov, ale aj vlakvedúcich.

SkryťVypnúť reklamu

Rušňovodiči pritom zväčša ostávajú pracovať ako rušňovodiči, no zmenia zamestnávateľa. Vlakvedúci odchádzajú na iné pozície a mimo sektor. Tu je však potrebné dodať, že práca vlakvedúcich (hov. sprievodcov) je v rámci úsporných opatrení a zavádzania tzv. samoobslužných výpravných systémov (vlak bez vlakvedúceho) pri niektorých druhoch vlakov prakticky odsúdená k zániku. Pri výpravcoch sú najväčšími lákadlami pozície dispečerov v súkromných firmách.

Človek, ktorý nastúpil do pracovného pomeru v roku 1985 či ešte skôr a u jedného zamestnávateľa zostal dodnes, môže v dnešnej uponáhľanej dobe „medzifiremných prestupov“ môže zdať ako utópia. Na železnici je to však stále realita. Aj mnohí železničiari na dôchodku sa stále srdcom cítia železničiarmi.

Človek, ktorý svoju prácu robí s láskou, v nej môže podávať oveľa lepšie výkony ako ten, ktorý si príde do roboty iba ponadávať a práca ho absolútne nebaví. Pri železnici to platí dvojnásobne. Nejde totiž len o to prísť do služby, odrobiť si zmenu a ísť domov. Ide o prácu, pri ktorej skúsenosť, zodpovednosť a vzťah k remeslu často rozhodujú o tom, ako človek zvládne situáciu, ktorú si na papieri nikdy nenacvičí.

Železnica na Slovensku, žiaľ, zažíva od 90. rokov katastrofálny nezáujem zo strany štátu. Každá garnitúra jej problémy posúva ďalej a ďalej. Dnešné fungovanie železnice je do veľkej miery závislé od dobrého „namazania“ tohto stroja v minulosti a od zamestnancov, ktorí vedia, čo majú robiť.

Ak však títo zamestnanci odídu a stroj sa nebude ďalej premazávať, jedného dňa sa jednoducho zadrhne.

Matej Motyčka

Matej Motyčka
Bloger 
  • Počet článkov:  15
    •  | 
  • Páči sa:  93x

Pochádzam zo železničiarskej rodiny, ktorá výrazne ovplyvnila moju životnú cestu. Pracujem ako rušňovodič a dlhodobo sa venujem otázkam bezpečnosti a pracovných podmienok v odvetví železnice. Tá si ako "tepna" štátu zaslúži náležitú pozornosť a starostlivosť, čo sa v dnešnej dobe žiaľ nedeje. Za výzvami 21.storočia slovenské železnice zaostávajú. Práve poukazovanie na nesystémové záležitosti a navrhovanie fungujúcich riešení sú najčastejšími témami mojich príspevkov. Najväcšie múdrosti sú ukryté v historii, z čoho vyplyva aj moja tvorba knižnych publikácii, zameraných na dejiny železnice. Som otcom úžasného syna a manželom skvelej manželky. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

Prémioví blogeri

Všetky články
Roman Kebísek

Roman Kebísek

115 článkov
Marian Nanias

Marian Nanias

341 článkov
Dušan Koniar

Dušan Koniar

786 článkov
Anna Brawne

Anna Brawne

125 článkov
Martin Sukupčák

Martin Sukupčák

126 článkov
Jana Čavojská

Jana Čavojská

27 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu