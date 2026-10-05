Slovensko 2040: Medzi víziou a realitou je 14 rokov rozhodnutí

Minulý týždeň sa v pléne Národnej rady diskutovalo o vízii Slovensko 2040. Túto skutočnosť mediálne zatienili dve udalosti. Otrasný prípad maloletého útočníka na základnej škole v Staškove a odvolanie ministra Tarabu z funkcie.
Víziu Slovensko 2040 vypracovalo vyše 350 expertiek, expertov a odborníkov, nie len z pôdy SAV. Vyše stostranový dokument vyzýva na kľúčové reformy vo vzdelávaní, vede i zdravotníctve.
SAV sama veľmi otvorene hovorí, že vízia nie je predpoveď ani konkrétny plán. Má na ňu nadviazať Stratégia 2040, ktorá má stanoviť konkrétne opatrenia, zodpovednosť a financovanie. Problém vzniká pri politickej prezentácii, kde sa z obrazu želaného Slovenska môže ľahko stať predstava, že Slovensko sa k nemu jednoducho „prepracuje“.
Politická (ne)realita
Samotný predseda vlády pri jej predstavení hovoril o tom, že vízia ukazuje obraz Slovenska, ktorý by mal byť v roku 2040 realitou. Lenže medzi „vieme, čo by sme mali robiť“ a „robíme to“ je obrovský rozdiel.
Samozrejme, nemožno od politikov očakávať, že sa v roku 2026 vzdajú všetkých krátkodobých rozhodnutí v prospech cieľov roku 2040. Vláda musí riešiť problémy, ktoré existujú dnes. Problém nastáva vtedy, keď sú krátkodobé a politicky atraktívne rozhodnutia predradené pred dlhodobé ciele.
Fínsky príklad
Zaujímavým príkladom je Fínsko. Krajina sa nesnaží predpovedať jednu podobu budúcnosti, ale systematicky pracuje s rôznymi scenármi a dlhodobými trendmi. Vláda každé volebné obdobie pripravuje parlamentu správu o budúcnosti a v parlamente funguje osobitný Výbor pre budúcnosť, ktorý sa dlhodobými otázkami zaoberá už od roku 1993.
Dlhodobá politika tak neznamená, že politici dnes rozhodnú, ako má krajina vyzerať v roku 2040. Znamená skôr vytvoriť systém, ktorý pomáha dnešným aj budúcim vládam zohľadňovať dlhodobé dôsledky svojich rozhodnutí, sledovať vývoj a reagovať na to, keď sa podmienky zmenia.
Paradox 29. septembra
Politik musí vedieť, ako víziu pretaviť do stratégie a následného cieľa. Ak má mať vízia význam, musí sa premietnuť do konkrétnych cieľov – zdravších verejných financií, kvalitnejšieho školstva a zdravotníctva či lepšej dopravy.
Má to byť politik, ktorý nám povie „toto chceme docieliť“, „prečo to chceme docieliť?“, „ako to dosiahneme?“ A občan má následne v demokratickej spoločnosti možnosť výberu, ktorému politikovi svoju dôveru odovzdá.
Je veľkým paradoxom, že v jeden jediný deň sa tí istí politici vyjadrovali k otrasnému prípadu vraždy, odvolávali ministra životného prostredia a diskutovali o vízii stavu Slovenska o 14 rokov. Ak sa politická energia spotrebuje takmer výlučne na aktuálne konflikty, personálne spory a každodenné politické súboje, zostáva menej priestoru na rozhodnutia, ktorých výsledok neuvidíme okamžite.
Ako železničiar viem, že koľaje, po ktorých dnes idem, niekto kedysi naprojektoval, vyrobil, položil a skolaudoval. Niekto rozhodol, že práve tadiaľto povedie trať, niekto na ňu vyčlenil peniaze a niekto sa musel postarať o to, aby bola pripravená slúžiť ľuďom aj o desiatky rokov. Poľnohospodár zase vie, že ak dnes nezasadí, nebude mať čo žať. Nemôže čakať, kým bude úroda politicky výhodná.
Ak dnes urobíme zlé rozhodnutie, dôsledky nemusí riešiť táto vláda ani táto politická garnitúra. Môžu ich riešiť ľudia, ktorí dnes ešte ani nevolia. Vízia má preto zmysel iba vtedy, ak po nej nasledujú činy. Čo chceme žať v roku 2040, musíme začať siať už dnes. A to by si mali vziať k srdcu najmä volení zástupcovia občanov - politici.