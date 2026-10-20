GSM-R za 40 miliónov eur: ŽSR oznámili dokončenie, systém však neplní svoj účel

Po dvoch železničných nehodách z jesene 2025 sa vo verejnej diskusii začali častejšie objavovať pojmy ako ETCS a GSM-R. Nie vždy sa však dostatočne rozlišuje medzi zabezpečovacím systémom, komunikačnou sieťou a ich skutočným prínosom pre bezpečnosť železničnej dopravy.
GSM-R je medzinárodne štandardizovaný digitálny komunikačný systém určený pre železničnú dopravu. Na jeho používanie sa využívajú SIM karty podobne ako v bežných mobilných telefónoch, prístup do siete je však určený oprávneným používateľom a zariadeniam. Systém umožňuje hlasovú komunikáciu medzi rušňovodičmi a pracovníkmi riadenia dopravy, pričom podporuje aj špeciálne funkcie, napríklad skupinové tiesňové volania. Tie umožňujú rýchlo upozorniť príslušné osoby na nebezpečnú situáciu. GSM-R zároveň predstavuje základ pre ETCS Level 2, ktorý využíva komunikáciu medzi vlakom a traťovou časťou zabezpečovacieho systému.
GSM - R na trati Žilina - Čierna nad Tisou (?)
16. októbra 2025, pred vyše rokom, sa na železničnej stanici vo Varíne konala tlačová konferencia ministra dopravy SR a vrcholového manažmentu železníc. Témou bolo nasadenie nového dorozumievacieho systému GSM – R na trati Žilina – Čierna nad Tisou. Stavba v celkovej dĺžke 329,374 kilometra stála 40.133.389 eur bez DPH a bola financovaná z programu CEF a spolufinancovaná zo štátneho rozpočtu SR. „Vo svetle poslednej nehody vlakov, ktorá sa nám stala na južnom koridore, tak na tomto severnom už máme bezpečnosť týmto spôsobom výrazne vylepšenú,“ uviedol pri príležitosti „spustenia“ siete minister dopravy Ráž.
Viac než rok po verejnom oznámení dokončenia projektu nie je možné využívať sieť GSM-R na základnú komunikáciu medzi výpravcami a rušňovodičmi. Na plnohodnotnú prevádzku siete sú potrebné vybudovanie vysielačov v bezprostrednej blízkosti trate, vybavenie rušňov rádiostanicami s možnosťou príjmu, resp. volania cez sieť GSM – R (s potrebnou SIM kartou) a vybavenie statickými rádiostanicami v dopravných kanceláriách jednotlivých železničných staníc, odkiaľ sa doprava riadi. V podmienkach trate Žilina – Košice – Čierna nad Tisou je to prakticky každá stanica, keďže trať nie je vybavená centrálnym riadením dopravy, ako je tomu na tratia Bratislava – Žilina.
Zarážajúcou realitou je, že ani vyše rok po „slávnostnom spustení“ GSM – R nie je možná komunikácia medzi výpravcami a rušňovodičmi. Paradoxom je, že ak aj dopravca na trať nasadí vozidlo s funkčnou rádiostanicou pre komunikáciu cez GSM – R, tá sa nedokáže do siete pripojiť. Absentujúce je aj potrebné vybavenie dopravných kancelárii – výpravcov. ŽSR na svojej webovej stránke uvádzajú, že k 30. júnu 2026 boli všetky stavebné objekty skolaudované, ale na uvedenie systému do ostrej prevádzky sa ešte čakalo pre povolenie Dopravného úradu SR. Jeho vydanie sa vtedy očakávalo najneskôr do konca augusta 2026.
Čo presne ŽSR 16. októbra 2025 označili za dokončené keď systém podľa zadania ani o rok neskôr neplní svoju základnú praktickú funkciu?
V tlačovej správe zo 16. októbra 2025 ŽSR napísali, že stavba bola ukončená v zmluvne dohodnutom termíne. V tom istom dokumente však uviedli, že kolaudačný proces stále prebieha a ešte sa má uskutočniť komplexné testovanie funkčnosti systému. Približne šesť týždňov po verejnom oznámení dokončenia bol podpísaný k obstarávacej zmluve dodatok na samostatnú odmenu za zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia. Zaujímavá je aj otázka prečo sa samostatná odmena za kolaudáciu dohodla až po verejnom oznámení dokončenia projektu. Odmena za zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia narástla dodatkom o 94 165,90 €. Zmluvný vzťah so stavebným dozorom však existoval už viac než dva roky (od roku 2023). Na tieto otázky však článok odpovedať nedokáže. Odpovedať by však mali predstavitelia ministerstva dopravy SR a Železníc Slovenskej republiky.
Ak v praxi nastane situácia, keď rušňovodič potrebuje okamžitý pokyn na zastavenie vlaku z dôvodu ohrozenia bezpečnosti, dostane ho vo väčšine prípadov prostredníctvom bežného služobného mobilu. Ak mu naň práve volá jeho priamy nadriadený v službe, výpravca sa mu nedovolá, keďže hovory výpravcu na bežný mobilný telefón nemajú prioritu. Pri udalostiach kde môžu rozhodovať sekundy, môže práve tých pár sekúnd rozhodovať o tom či sa nehode bude dať zabrániť. Projekt GSM-R za vyše 40 miliónov eur mal železničnú komunikáciu modernizovať a prispieť k bezpečnejšej prevádzke. Ak však sieť ani viac než rok po verejnom oznámení dokončenia neplní svoju základnú komunikačnú funkciu, verejnosť má právo dostať jasnú odpoveď: prečo sa tak stalo, kto zodpovedá za odstránenie prekážok a kedy bude systém skutočne použiteľný?
Zdroje:
Dodatok č. 1 k Zmluve na poskytnutie služby č. 2023-03-01
ŽSR | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica
Na trati Žilina-Čierna nad Tisou nasadzujú systém pre bezpečnú dopravu