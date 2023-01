Ako ovplyvňuje strava Vašu náladu a psychiku

Už sa vám niekedy stalo, keď ste si dali dielik čokolády či zákusok, zaplavil vás pocit spokojnosti, ukľudnenia a šťastia? Ak ste v strese alebo smútku, dokážu vám nejaké potraviny krátkodobo zlepšiť náladu však? Stáva sa Vám, že ak nemáte pár hodín jedlo ste podráždený, nervózny a následne keď sa najete ste pokojný a kľudný? Myslím si, že tieto situácie zažil asi každý. Okrem tohto uvedomenia je aj faktom, že 90% serotonínu (hormón šťastia) sa tvorí v črevách. Preto niet pochýb, že strava má vplyv na našu psychiku a náladu. Pri tomto presne platí: sme to čo jeme. Poďme sa pozrieť najprv na potraviny, ktoré negatívne ovplyvňujú našu psychiku, vytvárajú závislosť a potom sa pozrieme na riešenie.

Jedlo, ktoré zjeme ovplyvňuje našu náladu 3 spôsobmi. Prvým z nich je schopnosť vytvoriť v tele hormón dopamín (hormón odmeny, cítite sa spokojne, odľahčene, bezstarostne). Druhý spôsob je, že ovplyvňujú zloženie nášho mikrobiomu (črevné chrobáky) a tretím spôsobom je prudké zvyšovanie hladiny cukru v krvi.

1. Dopamín – hormón odmeny

Potraviny, kvôli ktorým sa v mozgu vytvára dopamín, teda hormón po ktorom cítite „uspokojenie“, sú priemyselne spracované potraviny s vysokým obsahom cukru, tuku a soli. Potravinársky priemysel veľmi dobre vie čo robí. Nejde teda o potraviny, ktoré rastú v prírode, ale ide o potraviny, ktoré vznikli v chemickom laboratóriu pod mikroskopom. Jedná sa o koláče, čokolády, zákusky, cukrovinky, slané pochutiny, pečivo z bielej pšeničnej múky a ďalšie výrobky z nej ako rôzne buchty. Priemyselne spracované výrobky z bielej pšeničnej múky sú návykové preto, pretože obsahujú silne koncentrovaný lepok. Ešte horšie sú kombinácie: cukor a tuk (čokoláda, nutela, kexíky...) alebo rafinovaný cukor a biela pšeničná múka teda lepok (donut, croissant, wafle, palacinky...) Keď skonzumujeme tieto potraviny, v mozgu sa vytvorí dopamín a stávate sa na nich závislí. Ako pri každej droge po chvíľke užívania príde pád. Na scénu príde pocit viny, mentálna hmla, poruchy koncentrácie, nesústredenosť.

2. Mikrobiom – črevné chrobáky

V našom črevnom trakte, prevažne v hrubom čreve, máme 4 základne druhy „chrobákov“: baktérie, vírusy, parazity a kvasinky. Ak sú nami dobre nakŕmené, odmenia sa nám dobrým črevným zdravým a aj dobrou náladou. Ak však sa nám v dôsledku nevhodnej stravy premnožia parazity a kvasinky, začne sa to prejavovať na našom zdraví a začnú sa pohrávať aj s našou psychikou. Okrem týchto črevných chrobákov, je črevo pomocou blúdivého nervu prepojené s mozgom, čo má takisto veľmi významný vplyv na to čo si naložíme na tanier a teda na našu náladu. Črevo s mozgom komunikuje a dokáže tak ovplyvňovať naše emócie. A v neposlednom rade sa skrz črevo vstrebávajú látky do krvi, čo má takisto vplyv na našu skladbu taniera.

Priemyselne spracované potraviny ničia tých „dobrých“ črevných chrobákov, pretože sú chudobné na vlákninu a sú kyselinotvorné. Veľká konzumácia rafinovaného cukru a výrobkov z bielej pšeničnej múky (čo je takisto cukor) kŕmi parazity a kvasinky. Zoberte si príklad: v kysnutom ceste kvasí cukor a vďaka tomu tam sú kvasinky, čiže logicky, ak budete konzumovať veľa cukru, premnožia sa kvasinky a iné parazity aj vo vašom čreve. A oni si pýtajú stále viac a viac cukru.

Nevhodnou stravou narušíme rovnováhu medzi črevnými chrobákmi. Dôjde k premnoženiu „zlých“ chrobákov, bude sa posielať do mozgu správa: „jedz ďalej to čo nám chutí“ a navyše v drvivej väčšine prípadov dôjde k zvýšeniu priepustnosti čreva. Cez črevo sa teda budú dostávať toxíny a škodlivé chemikálie do krvi. Samozrejme okrem zmeny psychiky, to má za následok tráviace problémy, kožné problémy, zápaly, oslabený imunitný systém a v podstate takmer všetky choroby tu majú začiatok.

3. Hladina cukru v krvi

Ak chcete mať stabilnú náladu, potrebujete si udržovať stabilnú hladinu cukru v krvi. Ak skonzumujete vysoko sacharidové jedlo, teda rafinovaný cukor a spracovaný lepok, prudko sa vám zvýši hladinu cukru v krvi. Vtedy musí slinivka (pankreas) rýchlo vytvoriť veľa inzulínu, ktorý cukor dopraví do bunky. Pre telo je to veľký šok. Keďže sa z takéhoto jedla rýchlo vstrebe cukor do krvi, ste znovu hladní – sú to prázdne kalórie, ktoré nemajú žiadny benefit. S rýchlo a vysoko zvýšenou hladinou cukru v krvi sa najprv môže dostaviť pocit energie a „uspokojenia“ no po čase príde pád. Nastúpi únava a negatívne pocity. Nadmernou konzumáciou nekvalitných vysoko sacharidových jedál si môžete narušiť hladinu hormónov leptín a grelín, ktoré sú zodpovedné za pocit hladu a sýtosti. Inými slovami sa budete prejedať a budete mať obrovské nutkania na niečo „cukrové“ – či už výrobky z rafinovaného cukru ako napr. čokoláda alebo priemyselne spracované potraviny s lepkom ako napríklad donuty, buchty, koláče.

Záver: ako ste si mohli všimnúť, točíme sa okolo tých istých potravín. Ja som iba 3 rôznymi spôsobmi vysvetlil ako negatívne ovplyvňujú naše fyzické zdravie a aj duševné zdravie. Jedná sa teda o priemyselne spracované potraviny s vysokým obsahom cukru, tuku a soli a ich vzájomné kombinácie, výrobky kde je vo veľkej koncentrácii obsiahnutá biela pšeničná múka, teda lepok. Konkrétne: čokolády, kexíky, koláče, salámy, šunky, paštéty, klobásy, kečup, horčica, majonézy, buchty, croisanty, čipsy, tyčinky, solené pražené arašidy, nekvalitné cestoviny, nekvalitný chlieb.

Vymeňte ich za prírodné a teda prirodzené potraviny. Kroky, ktoré odporúčam urobiť:

1. Prestaňte konzumovať vyššie spomínané potraviny

2. Komplexne a systémovo si očistite telo pomocou bylinných zmesí

3. Zaraďte do jedálnička viac surového ovocia, zeleniny, celozrnných výrobkov, orechov, semiačok a bylín

4. Dodržiavajte pitný režim

5. Pravidelne sa hýbte a odpočívajte

Postupne sa učte vykonávať týchto 5 bodov. Odmenou Vám za to bude plné zdravie, energia, vitalita a stabilná pozitívna nálada.

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať.

S prianím krásneho dňa

Matej Mravec