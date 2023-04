Zásadotvorné a kyselinotvorné potraviny - ako to využiť pre Vaše zdravie

Na nasledujúcich riadkoch si vysvetlíme, prečo je čím ďalej tým viac ľudí chorých a nevládnych. Neuvedomujú si, aké škody na svojom zdraví páchajú, a že idú proti prírode. Smutné na tom je, že sa o tomto verejnosť nijako neinformuje, ale tieto informácie ostávajú skryté „pod pokličkou.“ Ak to aj niekto vytiahne na verejnosť, povedia, že to je „hoax.“ Považujem však za mimoriadne potrebné o tom hovoriť, pretože môžete si takto sami pomôcť zlepšiť zdravie a nie je to vôbec zložité. Poďme si to vysvetliť dopodrobna.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V zdravom ľudskom organizme panuje acidobázická rovnováha. Je to pomer medzi zásadami a kyselinami. Správny pomer má byť 80:20 v prospech zásad. Túto rovnováhu sme pri narodení dostali do vienka. Drvivá väčšina tekutín v našom organizme je zásaditá, môžeme teda skonštatovať, že človek je tvor prevažne zásaditý. Potraviny, ktoré súčasný človek konzumuje môžeme rozdeliť z pohľadu Ph (potenciál vodíka) na dva druhy. Jedny sú tie, ktoré keď zjeme, telo musí vytvoriť zásadité tráviace tekutiny. Nazývame ich zásadotvorné. Druhá skupina sú potraviny, ktoré v tele spúšťajú tvorbu kyselín. Nazývajú sa kyselinotvorné. Nejde teda o ich chuť, ale o proces, ktorý po ich zjedení štartujú v tele. Napríklad citrón aj napriek tomu, že chutí kyslo, je zásadotvorný.

Kyseliny sú chemické zlúčeniny obsahujúce vodík. Majú schopnosť uvoľňovať pri chemickej reakcii kladne nabité ionty vodíka. Kyseliny sa podieľajú na tvorbe zápalov, kameňov a hlienov.

Zásady neutralizujú kyseliny. Napríklad toxické kyseliny vznikajúce pri trávení (kyselina chlorovodíková, fosforečná, sírová) sa premenia na netoxické soli, keď sa zlúčia so zásaditými elektrolytmi. Tieto netoxické soli sú potom vylúčene ľadvinami (alebo aj cez pokožku, pľúca) z tela von. Táto neutralizácia je pre Vaše telo životne dôležitá. Ak by sa kyseliny nezneutralizovali a nevylúčili, začali by pôsobiť toxicky, zápalovo a škodlivo. To sa však bohužiaľ deje a preto raketovo stúpa chorobnosť ľudí.

Aké sú to kyselinotvorné potraviny? Vo všeobecnosti to sú mäso a mäsové výrobky, mlieko a mliečne výrobky, rafinovaný cukor, sladkosti, koláče, múčniky, obilniny, lepok, kofeín, alkohol, tabak, škodlivé chemické látky, aditíva v strave, polotovary, hotové jedlá a priemyselne spracované potraviny. Medzi emócie zaraďujeme strach, chronický stres, hnev, žiarlivosť.

Aké sú to zásadotvorné potraviny? Vo všeobecnosti to sú ovocie, zelenina, orechy, semiačka, byliny, klíčky, amarant, quinoa, proso. Medzi emócie zaraďujeme lásku, mier, vďačnosť.

(podrobnejšie delenie nájdete na fotke nižšie)

Problém, ktorý nastal je, že ľudia začali nadmerne konzumovať kyselinotvorné potraviny. Raňajky bežného človeka sú na štýl pečivo + mäsový výrobok alebo mliečny výrobok s vločkami či kašou. Obed je skoro každý deň mäsitý s nejakým škrobom a večera väčšinou varená, obsahujúca takisto nejakú živočíšnu bielkoviny či pečivo. Všetko je to kyselinotvorné. Jeme teda prevažne kyselinotvornú stravu, v zlých kombináciách a väčšinou aj vo veľkých množstvách, ktoré nám nie sú potrebné.

Ak sa pozrieme na stravu našich predkov, pričom nemusíme ísť vôbec ďaleko do histórie, stačí 3 generácie dozadu, teda okolo roku 1900, zistíme, že strava bola z dominantnej časti zásadotvorná. Jedli domáce, čerstvé, surové ovocie, zeleninu, celozrnné výrobky, orechy a hlavne striedmo. Mäso bolo len vo výnimočných príležitostiach a takisto striedmo.

Čo sa stane ak narušíte acidobázickú rovnováhu? Ak budete konzumovať dlho a veľa kyselinotvorných potravín, vaše telo ich nebude stíhať neutralizovať a vylučovať. Kyseliny sa teda budú v tele ukladať a hromadiť. Medzi bežné prejavy patrí pálenie záhy, zápach z úst, hnijúce zuby, nadmerne zapáchajúci pot, kožné problémy, tráviace problémy a nadváha. Toto nevhodné prostredie je samozrejme ako stvorené na premnoženie rôznych mikroorganizmov ako candida, baktérie, vírusy či parazity.

V prípade nadmerného množstva kyselín v organizme, telo používa zásobárne zásaditých látok a robí všetko preto, aby kyseliny neutralizovalo. Medzi silne zásaditú látku v našom organizme patrí vápnik. Naše veľmi inteligentné telo, siahne do zásobární vápnika, teda do kostí a zubov, vytiahne ho odtiaľ a použije na neutralizáciu kyselín. Tento istý proces sa deje aj z pokožky hlavy a ciev. Kyseliny musia byť v tele vždy zneutralizované a ak sa to nedá urobiť prirodzene, telo využije zásoby, ktoré má k dispozícii. Tento proces nám dáva samozrejme najavo skrz rôzne „choroby.“

Príkladom len niektorých ochorení, ktoré môžu nastať sú takéto:

Ochorenia z nedostatku minerálnych látok: osteoporóza, artérioskleróza, kŕčové žily, vypadávanie vlasov, paradentóza, zubné kazy, vrásky

ochorenia z nepostačujúcej vylučovacej funkcie tela: akné, ekzémy, psoriáza, alergie, hnisavé mandle, angíny, neurodermatitída, zubný plak, vredy

ochorenia z prebytočného usadzovania látok v tele: močové kamene, žlčníkové kamene, obličkové kamene, dna, artróza, zubný kameň, mozgová príhoda, starobné fľaky

Aké je teda riešenie priatelia? Obnoviť acidobázickú rovnováhu tým, že sa komplexne očistíte bylinnými zmesami a zbavíte svoje telo škodlivých toxických látok a upravíte životný štýl. Udržiavanie acidobázickej rovnováhy je proces a životný štýl. Človek môže konzumovať aj kyselinotvorné potraviny, ale musí to byť v rovnováhe. Dôležité je pochopiť našu podstatu a prijať to, že sme prevažne tvor zásaditý. Ak ideme proti prírode, vznikajú choroby. Ak sa začnete správať s ňou v súlade, teda obnovíte acidobázickú rovnováhu, telo sa vám odvďačí. Pocítite prílev energie, vitality, zlepší sa imunita, stabilizuje sa váha a postupne budú odchádzať rôzne príznaky choroby. Obrovskú zmenu pocítite aj na psychickom zdraví, pretože sa stanete pozitívnejším človekom. Stojí to za to. Máme predsa iba jeden život, tak ho prežime v zdraví a vitalite, aby sme si ho mohli vychutnať vo všetkých jeho krásach.

Výborná produktová rada z nášho sortimentu na alkalizáciu organizmu je Apolea. Samozrejme aj naša základná 7 mesačná očista prispieva k nastoleniu acidobázickej rovnováhy, keďže bylinky sú zásadotvorné. V našom vzdelávacom systéme, ktorý máte k dispozícii zadarmo sa môžete naučiť viac o strave a iných návykoch, ktoré podporujú alkalizáciu. Vhodné sú aj knihy Šlabikár zdravia a Zlaté pravidlá stravovanie.

(obrázok sa mi nepodarilo nahrať celý a v dobrej kvalite. Ak si ho prosíte, môžem Vám ho poslať súkromne)

V prípade akýchkoľvek otázok ma môžete kontaktovať.

S prianím krásneho dňa

Matej Mravec