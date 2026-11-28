1. Bývalý minister životného prostredia Tomáš Taraba skutočne zaparkoval na zákaze zastavenia, na strechu auta umiestnil modrý maják a s deťmi odišiel na nedeľnú omšu.
Ježišmária. To je problém? A čo tam mal nechať, na zákaze parkovania, zaparkované auto bez majáka? Alebo nechať deti v aute? Bez wifi?!
A po omši? Normálne dal maják dole, ako keby zhasínal oltárnu sviecu – a jemne ho uložil na odpočinok hneď vedľa lekárničky. Deti s vierou a pokorou nastúpili do auta a odišli ako skutoční kresťania. Nie s pocitom viny, ale s požehnaním a v mene Božom.
A na toho týpka čo ho pri tom natáčal, Taraba len so sebe vlastnou zhovievavosťou a pochopením pozrel a povedal: Hľa, blížny môj, namiesto modlitby ma natáčal na mobil. Odpúšťam mu.“
Toto nie je priestupok, priatelia. To je čistá evanjelizácia slovenskej parkovacej politiky!
2. To že referendum o vstupe do EÚ bolo sfalšované, je dôkaz toho, že aj v novembri môžete dostať v Chorvátsku úpal. (Alebo vám nesadne plieskavica.) Ale môže byť pokojne dôkazom toho, že s rakijou to nehodno preháňať.
A navyše do stoličky to oprie ešte aj takého euroskeptika ako je profesor prezident Klaus, ktorý si hneď potom do poznámkového bloku zapíše:
„S tímhle debilem si už za jeden stůl nesedej ty vole!“ (viď video). Alebo možno, že si tam zapísal: „Poslat Macinku na školeni k Ficovi - je to totálnej magor. A to se vyplatí.“
Ale pozor! Toto čo povedal Fico nebolo prerieknutie. V ďalších verejných výstupoch sa k tomu vrátil a potvrdil, že on to vie, on si nevymýšľa. Lebo On Bol Pri Tom! Takže to on zmanipuloval to referendum! A Tak potom je to ok. To dáva zmysel. Ale zjavne mu to zmanipulovanie nevyšlo, lebo do EU nás napriek tomu zobrali. Do psej matere!
3. Podľa zistení portálu Aktuality.sk na základe infozákona dostal vtedajší generálny tajomník služobného úradu na ministerstve životného prostredia Marek Chovan od januára 2025 do septembra 2026 na odmenách dokopy približne 160 000 eur. K tomu mal podľa zverejnených údajov ministerstva k dispozícii 7 služobných vozidiel (asi na každý deň v týždni jedno). /„A není to málo, Antone Pavloviči?“/. A čo, podľa vás si to nezaslúžil? Veď Taraba potvrdil, že Marek investoval miliardy do vecí, ktoré pre Slovensko urobili. Alebo som to zle pochopil? Nie vážne. Dobre som to pochopil? Haló! Čo som nepochopil?
4. Áno, prezident Peter Pellegrini už napísal svoj tohtoročný list Ježiškovi. Urobil tak v sobotu 7. novembra 2026 v Rajeckej Lesnej, kde osobne otvoril 28. ročník Vianočnej pošty, nad ktorou drží patronát.
A našim investigatívnym spravodajcom sa podarilo odhaliť a zistiť, čo napísal Peter Pellegríni Ježiškovi:
„Drahý Ježiško,
na úvod by som chcel jasne a rezolútne odmietnuť akékoľvek špekulácie, že tento list píšem len preto, že mi to niekto prikázal zo Súmračnej ulice alebo z úradu vlády. Nie. Píšem ho zo svojho vlastného, hlbokého presvedčenia a v záujme stability tejto krajiny.
Tento rok som bol naozaj veľmi dobrý. Šíril som pokoj. Toľko pokoja som vygeneroval, že ľudia v tejto krajine mi horia Peter dosť! Dosť už pokoja. Máme už veľa pokoja! Už dosť!
A čo by som si teda želal? Želal by som si pokoj, stabilitu a konštruktívny dialóg. A teplé ponožky. A chcem mať takú coolovú šiltovku ako Štefánik! A ešte nech Hlas vyhrá voľby s dvojciferným číslom a vytvorí koalíciu s PS. Ale Šutaj Eštok nech emigruje do Emirárov. Nech mi už nerobí hanbu. Kúp mu tam jednu malú bytovku. A doživotnú permanentku na Formulu 1.
Ďakujem
5. Priatelia, ja milujem slovenskú politiku. To nie je správa vecí verejných, to je čistá reality šou. Netflix môže zrušiť predplatné, stačí si zapnúť správy.
Najnovší hit: Stále nemáme ministra životného prostredia. Chápete to?
My tu separujeme, triedime, zálohujeme fľaše a.. nemáme ministra životného prostredia.
Dali to na chvíľu potiahnuť Robovi, ale jeho to nebaví. Jediné čo ho na tom bavilo je ochrana voľne žijúcich živočíchov a hávede.
Oficiálne teda vrátil poverenie prezidentovi Pellegrinimu. Normálne mu poslal list, že: „Vieš čo, Peter? Tu máš ten rezort naspäť, mňa z toho bolí hlava.“
A čo je ešte nové? Tak slovenský parlament je momentálne rušné trhovisko. Presnejšie swap (po slovensky: výmenný bazár). Tam sa menia dresy rýchlejšie ako v NHL. Koalícia totiž definitívne stratila parlamentnú väčšinu. Majú už len 75 hlasov. Chýba im jeden človek. Jeden! To znamená, že ak jeden poslanec nedostane v dostatočnom predstihu z opice, tak Slovensku neprejde ani zákon o tom, že môžu sobáše oficiálne vykonávať už aj poslanci Národnej rady, prezident republiky, upratovačky národnej rady a barmani v bare národnej rady.
A kto za to môže? Istý poslanec Roman Malatinec. Ten urastený slovenský šuhaj bol doteraz u Huliakovcov. Potom sa ráno zobudil a hovorí si: „Viete čo? Huliak je už mainstream. Ja idem k Tarabovi.“ A tak odišiel od Huliaka a prestúpil do vznikajúcej strany k Tarabovi.
Huliaka to vraj úplne zaskočilo a znovu spadol zo stoličky. Vyhlásil, že ešte v ten deň spolu sedeli, rozprávali sa o komunálnej politike a zrazu – bum, chalan je preč. To je ako keď si s frajerkou plánuješ dovolenku v Chorvátsku a ona ti medzi rečou povie: „Zlato, kúpila som tie rezne a colu na cestu, zbalila som sa... a mimochodom, sťahujem sa k tvojmu bratrancovi. Čau!“
Takže si to zhrňme: Fico nemá ekológiu, Pellegrini drží v ruke svojho čierneho Petra, Danko s Tarabom sa nerozprávajú, nezdravia si ani sa na seba nepozerajú, Huliak hľadá Malatinca v kope sena a celá vláda visí na tom, či stihnú do utorka všetci vytriezvieť..
Tak nazdraviyeah!