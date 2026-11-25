Prvé trojstranné stretnutie prezidentov USA, Ruska a Číny skončilo spoločnou „Deklaráciou smerom k mieru“.
Konkrétne zníženie jadrových arzenálov však nepadlo, nové limity ani overovanie tiež nie. Európa pri stole chýbala.
Prvé stretnutie v tomto formáte
Americký prezident Donald Trump, ruský prezident Vladimir Putin a čínsky prezident Si Ťin-pching sa 19. novembra 2026 stretli v čínskom Šen-čene na okraji summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC). Bolo to vôbec prvé trojstranné stretnutie lídrov týchto krajín. Trump ho predstavoval ako príležitosť dohodnúť pravidlá pre jadrové zbrane a ako šancu „zapísať sa do histórie“. Podľa zdrojov rokovanie trvalo zhruba 70 až 90 minút a skončilo spoločnou štvorbodovou „Deklaráciou smerom k mieru“ (Declaration toward Peace).
Skutočná dohoda o znížení arzenálov však nepadla. „Naozaj tvoríme históriu,“ povedal Trump na začiatku. „USA, Rusko a Čína majú jedinečnú pozíciu na to, aby diskutovali o tom, ako znížiť počet jadrových zbraní na Zemi a tiež znížiť riziko ich použitia.“ Dohody, ktoré z rokovania vzišli, boli napokon skromné, hoci rétorika na jeho začiatku bola veľká.
Čo v deklarácii je?
Z deklarácie zaznela veta, ktorá znie veľmi silno: jadrovú vojnu „nemožno vyhrať a nikdy sa nesmie viesť“.
Tri krajiny sa zaviazali viesť dialóg o znižovaní jadrových rizík a predchádzaní šíreniu jadrových zbraní. Je to teda záväzok rozprávať sa, nie konkrétny odzbrojovací krok.
Ďalšie body deklarácie sa jadrových zbraní netýkajú. Vyzýva sa v nich na reformu Organizácie Spojených národov, na zvýšenie výroby a dodávok rafinovaných ropných produktov, na rešpektovanie imunity štátnych predstaviteľov a na zabránenie zneužívaniu jurisdikcie Medzinárodného trestného súdu.
Čo z rokovania nevyšlo?
Deklarácia nerieši Taiwan ani nezakladá novú jadrovú dohodu.
Chýba v nej akákoľvek zmienka o Ukrajine, takže nevytvára spoločný postoj k vojne ani plán na jej ukončenie.
Neboli oznámené žiadne zníženia počtu hlavíc, overovacie mechanizmy, nové limity ani harmonogram rokovaní.
Odborníci upozorňujú, že spory o počty hlavíc, overovanie a rozdielne strategické záujmy robia trojstrannú dohodu mimoriadne ťažkou. Tri krajiny majú dokopy odhadom 11 082 hlavíc.
Tri vlády ani neoznámili plán na pravidelné trojstranné stretnutia.
Rétorika a realita?
Si Ťin-pching označil stretnutie za udalosť „prelomového významu“ a vyzval tri mocnosti, aby spolupracovali pri udržiavaní svetového mieru a strategickej stability. Podľa čínskej štátnej televízie povedal, že jadrové zbrane by mali byť zakázané a zničené. Ide o tradičnú čínsku rétoriku.
Putin označil rozhovory za otvorené a úprimné, Si Ťin-pching ich nazval pozitívnymi, konštruktívnymi a plodnými.
Trump pred rokovaním nazval Putina svojím „priateľom“ a stretnutie neskôr ohodnotil ako „12“ na škále do 10. Dodal, že sa vytvorili „fantastické vzťahy“. Zároveň sám priznal, že keď raz jadrové zbrane máte, je veľmi ťažké sa ich vzdať.
Podľa agentúry AP však udalosť pôsobila skôr ako letmá fotografická príležitosť. Trump rýchlo opustil vilu, nastúpil do Air Force One a novinárom nepovedal ani slovo. Neskôr stretnutie na sociálnych sieťach označil za „veľmi dôsledné“ a oznámil tlačovú konferenciu v Bielom dome. Ale už pred stretnutím povedal vysoký americký predstaviteľ, že žiadnu dohodu neočakávajú.
Pred spoločným rokovaním mal Trump samostatné stretnutia s oboma lídrami. S Putinom hovoril zhruba 40 minút a s Si Ťin-pchingom približne hodinu. Trump rozprával o ropnej doprave cez Hormuzský prieliv, ktorý bol počas iránskej vojny opakovane uzavretý, a navrhol, aby Čína kupovala viac amerických poľnohospodárskych produktov.
Podľa čínskej agentúry Xinhua Si Ťin-pching s Trumpom hovoril aj o Taiwane. Rozhovory sa dotkli aj Ukrajiny.
Po rokovaniach v Šen-čene sa Trump virtuálne zapojil do stretnutia v Berlíne a podľa vyslanca Steva Witkoffa tam povedal, že s Si Ťin-pchingom a Putinom hovoril o mierovom ukončení vojny.
Trump chce „novú, vylepšenú a modernizovanú“ jadrovú dohodu, ktorá by zahŕňala aj Čínu. Peking má však len malú motiváciu prijímať limity. Jeho arzenál má viac ako 600 hlavíc, kým USA aj Rusko majú každé vyše 5 000. Daryl Kimball z Asociácie kontroly zbraní povedal, že stretnutie môže v najlepšom prípade začať proces, ktorý napokon povedie k trvalému súboru rozhovorov o znížení arzenálov. Dodal: „Potrebujeme viac než len diplomatické divadlo a fotografické príležitosti. A jedno stretnutie pravdepodobne neprinesie dramatické prelomy.“
Veta troch jadrových mocností!
Veta, že jadrovú vojnu nemožno vyhrať a nikdy sa nesmie viesť, pochádza od troch najdôležitejších jadrových mocností sveta. Zaujímavé je, že práve jedna z nich, USA, je zatiaľ jediná, ktorá jadrovú bombu proti civilistom použila - v Hirošime a Nagasaki v roku 1945. Ostatné štáty s jadrovými zbraňami, teda Francúzsko, India, Izrael, Severná Kórea, Pakistan a Spojené kráľovstvo, majú podstatne menšie arzenály než tri krajiny zo Šen-čenu. Pre väčšinu z nich sú jadrové zbrane predovšetkým prostriedkom odstrašenia proti zničeniu štátu iným štátom. Preto môže vyhlásenie troch veľmocí naznačovať zmenu nálady smerom k novej dohode o nebezpečenstve a márnosti jadrových zbraní.
Od Antarktídy po kolaps systému
Najstaršou zmluvou, ktorá sa týkala jadrových zbraní, bola Antarktická zmluva z 1. decembra 1959.
Zakazovala jadrové výbuchy a ukladanie rádioaktívneho odpadu v Antarktíde. Nasledovala Zmluva o čiastočnom zákaze jadrových skúšok z roku 1963 medzi ZSSR, USA a Spojeným kráľovstvom.
Zakázala jadrové výbuchy v atmosfére, vo vesmíre a pod vodou, podzemné testy ponechala povolené. Tie zakazuje Zmluva o všeobecnom zákaze jadrových skúšok z roku 1996, no tá dodnes nevstúpila do platnosti, pretože ju neratifikovali všetky kľúčové jadrové mocnosti.
Za posledných zhruba šesťdesiatsedem rokov sme najprv videli rast počtu zmlúv na kontrolu jadrových zbraní a potom kolaps celého mechanizmu riadenia. A ten bol kúsok po kúsku rozobratý.
Šen-čen je prvé stretnutie po mnohých rokoch, ktoré oživuje jazyk o nebezpečenstve jadrovej vojny, a mali by na ňom stavať všetci, ktorým záleží na mieri.
Posledná poistka vypršala
Najvýraznejšie pripomenutie kolapsu prišlo 5. februára 2026, keď vypršala platnosť novej Zmluvy o znížení strategických zbraní (New START). Podpísaná v roku 2010 a predĺžená v roku 2021 obmedzovala nasadenie strategických jadrových síl USA a Ruska a poskytovala mechanizmy na overovanie.
Bola poslednou zmluvou, ktorá obmedzovala arzenály štátov s jadrovými zbraňami, a jej vypršaním sa skončili akékoľvek záväzné číselné limity. Generálny tajomník OSN António Guterres to opísal slovami: „Po prvýkrát za viac ako polstoročie čelíme svetu bez akýchkoľvek záväzných limitov pre strategické jadrové arzenály.“
Nebolo by však správne tvrdiť, že neplatia žiadne dohody. Zmluva o nešírení jadrových zbraní a ďalšie záväzky pretrvávajú. Skutočným nebezpečenstvom je, že dva štáty s najväčšími arzenálmi, USA a Rusko, už nepôsobia pod záväzným bilaterálnym stropom pre svoje strategické sily. Zmluvy fungovali nielen ako limity, ale aj ako opatrenia na budovanie dôvery: inšpekcie, výmena informácií, dohodnuté definície a vynútiteľné limity. Sľuby zdržanlivosti ich nenahradia, pretože politické dohody môžu zmiznúť so zmenou vlády alebo zhoršením vzťahov. Vyhlásenie zo Šen-čenu je preto významné len vtedy, ak sa z neho podarí vybudovať novú zmluvu.
Čo sa stratilo?
Kolaps nezačal v roku 2026. Predchádzali mu roky erózie viacerých zmlúv, z ktorých dve boli najvýznamnejšie.
Zmluva o protiraketovej obrane (ABM). Podpísaná v roku 1972, obmedzovala systémy protiraketovej obrany a pomáhala upevniť strategický vzťah medzi Washingtonom a Moskvou.
USA sa z nej stiahli 13. júna 2002 za prezidenta George W. Busha. Kritici tvrdia, že opustenie dohodnutých obmedzení povzbudilo protivníkov hľadať nové spôsoby, ako obranu prekonať, a vojenské výdavky začali prudko rásť.
Zmluva o jadrových silách stredného doletu (INF). Podpísaná v roku 1987, eliminovala americké a sovietske pozemné rakety s doletom 500 až 5 500 kilometrov.
Washington od nej odstúpil 2. augusta 2019 za prezidenta Trumpa, pretože obvinil Moskvu z porušovania zmluvy. Celá kategória zbraní, ktorá bola po rokovaniach odstránená, sa vrátila do vojenského plánovania. Moskva tvrdí, že toto stiahnutie ovplyvnilo jej politiku, vrátane rozhodovania o vojne na Ukrajine.
Oba príklady sú vyvrcholením rokov erózie a zrušením najvýznamnejších zmlúv, a preto podľa kritikov svet vtiahli do nových pretekov v zbrojení, najmä jadrovom.
Dohody boli kedysi produktom strachu a politických kalkulácií, ale umožnili pochopiť, že neistota protivníka sa môže stať katastrofou pre všetkých. Bez nich sa vrátila nebezpečná závislosť od hodnotení hrozieb, odhadov spravodajských služieb a úsudku lídrov konajúcich pod tlakom.
Prečo záleží na Číne?
V Šen-čene lídri neoznámili žiadne zníženie počtu hlavíc, overovacie dohody ani harmonogram rokovaní. Vytvorili však politickú príležitosť, na ktorej by sa dala obnoviť mierová agenda. Práve účasť Číny dodáva dôležitý rozmer. Peking nebol zmluvnou stranou väčšiny bilaterálnych zmlúv a dlhodobo odmietal akékoľvek záväzky, pretože jeho arzenál nie je porovnateľný s americkým a ruským. Trvalý rámec bude preto musieť riešiť nielen obavy Pekingu, ale aj Washingtonu a Moskvy.
A ľudstvo si podľa komentátorov nemôže dovoliť zamietnuť príležitosť na rokovania, pretože bez nich nevznikne žiadna dohoda.
Kde bola Európa?
Neprítomnosť Európy v Šen-čene je vážna a pozoruhodná. Oficiálne vysvetlenie, prečo na stretnutí chýbala, neexistuje.
Najpravdepodobnejšie bolo stretnutie zámerne len trojstranné. Trump pozval Putina a Si Ťin-pchinga ako lídrov troch najväčších jadrových mocností a vyhlásil, že práve preto sú jedinečne postavení na rozhovor o znižovaní počtov zbraní a rizík ich použitia. Ide aj o spoluprácu troch stálych členov Bezpečnostnej rady OSN. Francúzsko a Británia sú tiež jadrové mocnosti a stáli členovia Rady, ale ich arzenály sú oveľa menšie.
Samotný summit sa navyše konal na okraji APEC v Číne. Európa ani Európska únia nie sú členmi tohto fóra, ktoré združuje 21 ekonomík výhradne z oblasti Tichého oceánu, teda z Ázie, Severnej a Južnej Ameriky, Austrálie a Oceánie. Rusko je členom, pretože má prístup k Tichému oceánu cez svoju ázijskú časť, hoci geograficky leží aj v Európe. EÚ nie je ani oficiálnym pozorovateľom, aj keď s krajinami APEC úzko obchoduje na základe dvojstranných dohôd a v rámci medzinárodných organizácií, napríklad WTO.
Európa to nesie zle. Podľa švajčiarskeho denníka Le Temps sú Európania, znepokojení zblížením Trumpa a Putina, tí, ktorí zostali bokom, a svoju nedôveru k summitu nijako netajili.
Politici a komentátori stretnutie prezývali „Jalta 2.0“, hoci Emmanuel Macron povedal, že štvorbodové vyhlásenie nezopakovalo výsledok konferencie z roku 1945, ktorá otvorila štyri desaťročia studenej vojny. Európski lídri sa v ten istý deň zišli v Berlíne a podľa agentúry Reuters sa obávajú, že rozhodnutia o Ukrajine a budúcnosti kontinentu sa môžu prijímať bez ich vstupu. Európa pritom už predtým tlačila na to, aby ju prizvali k rokovaniam o ukončení vojny. Ďalšie kolo rozhovorov má podľa Euronews zastupovať spoločný tím siedmich zástupcov Francúzska, Británie, Nemecka, Poľska, Talianska, inštitúcií EÚ a NATO.
Francúzsky minister zahraničia Jean-Noël Barrot sa k summitu vyjadril sarkasticky: “Títo traja lídri sa podľa neho zásadne nezhodnú na ničom, takže sa nemôžu na ničom ani dohodnúť.”. Výsledky summitu sú teda skromné.
Komentátori však hovoria o širšom probléme.
Európa má vysoké výdavky na obranu, ale tie jej automaticky nedávajú jednotné vojenské a diplomatické nástroje, aké majú veľmoci. Podľa analýzy portálu China Global South ide o osobnú diplomaciu veľmocí, ktoré uprednostňujú priame rokovania pred inštitúciami. Analýza dodáva, že nejde o „Jaltu 2.0“.
Šen-čen versus Berlín
Európski lídri sa namiesto prijatia deeskalácie, ktorá by zo stretnutia v Číne mohla vyplynúť, zišli v Berlíne na stretnutí „Koalície ochotných“. Tá vznikla v marci 2025 s cieľom podporiť Ukrajinu.
Zúčastnilo sa na ňom viac ako 40 európskych lídrov, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a americkí vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff.
Paradoxne, kým v Šen-čene tri veľmoci hovorili o obavách z jadrovej vojny a vojny vo všeobecnosti, v Berlíne Európania hovorili o vyšších vojenských výdavkoch, dodávkach zbraní a väčšom nátlaku na Rusko. Členovia koalície potvrdili záväzok poskytnúť Ukrajine v roku 2026 vojenské vybavenie, pomoc a výcvik v hodnote 70 miliárd eur a v roku 2027 minimálne rovnakú podporu. Navrhli silnejší ekonomický tlak na Rusko a diskutovali o mnohonárodných silách pod európskym vedením, ktoré by po prímerí podporovali USA.
Kritici tvrdia, že tieto záväzky rozširujú materiálnu infraštruktúru konfrontácie. Šen-čen sa podľa nich zameral na deeskaláciu angažovanosťou, Berlín na zvyšovanie vojenských záväzkov.
Hovory o výdavkoch na zbrojenie prichádzajú navyše v čase, keď obyvatelia viacerých krajín vyšli do ulíc proti úsporným opatreniam. Odpor voči zvyšovaniu vojenských výdavkov spojenému so sociálnymi škrtmi podľa prieskumov dosahuje 63 percent v Taliansku, 59 percent v Rakúsku, 56 percent v Nemecku a 55 percent v Estónsku. Kritici dodávajú, že berlínske vyhlásenie požaduje vyššie vojenské výdavky a ruské ústupky, ale nepredstavuje široký plán európskej bezpečnosti.
Celý program sa navyše opiera o závislosť Európy od Washingtonu, pokiaľ ide o kľúčové vojenské spôsobilosti a diplomatický prístup, a preto ho označujú za neudržateľný.
Čo to znamená pre ostatný svet?
Začatie nových rokovaní o kontrole jadrových zbraní má osobitný význam pre skupinu BRICS+. Krajiny mimo hlavných vojenských blokov by niesli ničivé následky konfrontácie, ktorú ani neiniciovali, ani nekontrolovali. Ich záujem o zníženie jadrového nebezpečenstva je priamy, a preto by mali na rokovania tlačiť a nenechať túto otázku výlučne na najväčšie mocnosti.
Čína a Rusko sa na stretnutí zúčastnili na svojich štátnych úrovniach, takže ich účasť im nedala mandát vyjednávať za celý globálny Juh. Testom bude, či ich diplomacia vytvára väčší priestor pre ostatné krajiny, aby sa venovali rozvojovej, obchodnej a nezávislej zahraničnej politike. Znížená konfrontácia by mohla tento priestor otvoriť, kým dohoda chrániaca len privilégiá mocných štátov by ho zúžila.
BRICS+ už prepojila odzbrojenie s praktickou rozvojovou agendou.
Zdroje spotrebované pretekmi v zbrojení nie sú k dispozícii pre verejné zdravie, bývanie, ekologickú obnovu a produktívne investície.
Inštitúcie skupiny môžu rozšíriť prístup k financovaniu, zatiaľ čo jej členovia požadujú, aby jadrové mocnosti plnili svoje povinnosti. Snaha Novej rozvojovej banky o úvery v národných menách členov ukazuje jednu z ciest, ako posilniť ekonomické možnosti krajín. Otázka kompromisu medzi rozvojom a vojnou sa bude pravdepodobne ďalej riešiť na nasledujúcom summite BRICS+.
Čo ďalej?
Dôležitosť Šen-čenu spočíva v možnosti jeho znovuotvorenia. Tri jadrové mocnosti uznali spoločné nebezpečenstvo v čase, keď záväzné obmedzenia zmizli. Úlohou je, aby ich uznanie získalo vecný obsah tj. rokovania, overovanie, limity a redukcie. Ľudstvo potrebuje medzinárodné hnutie dostatočne silné na to, aby trvalo na tom, že ďalšie oznámenie sa bude týkať stiahnutia zbraní a podpísania dohôd, nie ďalšieho rozpočtu na prípravu vojny, ktorú žiadna spoločnosť neprežije. Zatiaľ ostáva faktom, že nepadla žiadna konkrétna dohoda o znižovaní počtov zbraní, žiadne nové limity, overovací mechanizmus ani časový harmonogram. New START vypršala a Čína sa dlhodobo bráni zapojeniu do záväzných trojstranných rokovaní o limitoch, pretože jej arzenál je výrazne menší.
V skratke
Šlo skôr o symbolický a procedurálny krok než o odzbrojovacie opatrenie. Prvý spoločný dialóg na najvyššej úrovni a záväzok hovoriť o rizikách však nie je nič, čo by sa dalo úplne prehliadnuť. Očakávania odborníkov boli nízke a výsledok im zodpovedal – teda žiadny „veľký deal“ o jadrových arzenáloch.