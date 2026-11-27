Navrhli zákaz útokov na jadrové zariadenia, ktoré sú pod kontrolou MAAE.
Ako spoločné vyhlásenie počas 81. Zasadnutia Prvého výboru Valného zhromaždenia OSN v New Yorku bol predložený návrh, aby bol medzinárodne prijatý a aplikovaný úplný zákaz útokov na jadrové zariadenia, ktoré sú pod kontrolou MAAE. Návrh podalo 12 štátov.
Bol to hlavne Irán a 11 ďalších krajín, ktoré vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom vyzývajú na úplný zákaz útokov na jadrové zariadenia a potvrdzujú neodňateľné a nediskriminačné právo všetkých krajín rozvíjať a využívať jadrovú energiu na mierové účely. K Iránu sa pripojilo ďalších 11 štátov - Bielorusko, Burkina Faso, Čína, Kuba, Eritrea, Nikaragua, Niger, Pakistan, Rusko, Tadžikistan a Zimbabwe. Vo vyhlásení dôrazne odsúdili akékoľvek vojenské útoky, či hrozby útokov na jadrové zariadenia, ktoré spadajú pod záruky Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) a slúžia na mierové účely.
Argumentovali tým, že takéto útoky porušujú Chartu OSN a môžu spôsobiť únik rádioaktívneho materiálu s katastrofálnymi následkami pre civilistov a životné prostredie.
Samozrejme, že je to v politickom kontexte ako priama reakcia na predchádzajúce vojenské operácie USA a Izraela, ktoré v posledných dvoch rokoch opakovane cielili na iránsku jadrovú infraštruktúru s cieľom zastaviť tamojší program obohacovania uránu.
Ako to dopadlo?
Keďže išlo o spoločné vyhlásenie (joint statement) prednesené v rámci výboru Valného zhromaždenia OSN, a nie o záväznú rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN, dokument mal povahu (iba) politickej deklarácie a diplomatického apelu. Ide to teda do tzv. “diplomatického registra bez okamžitého právneho účinku”. Vyhlásenie slúži ako oficiálny postoj tejto skupiny krajín v OSN, no automaticky nezaviedlo celosvetový zákaz útokov, ktorý bol navrhnutý. Je to aj z dôvodu pretrvávajúceho odporu západných krajín. Napríklad Spojené štáty, krajiny Európskej únie a Izrael tento krok ignorovali alebo odmietli. Západné mocnosti dlhodobo obviňujú Irán, že jeho jadrový program nemá reálny civilný účel a smeruje k vývoju atómovej bomby (v čom majú zrejme pravdu).
MAAE navyše opakovane upozorňovala, že po útokoch stratila kontinuitu vedomostí o stave iránskych centrifúg a zásob uránu. Vlastne sú zablokované reálne mechanizmy. Podobnú snahu o presadenie záväznej rezolúcie na pôde MAAE Irán už predtým (v roku 2025) musel stiahnuť pod tlakom Spojených štátov. Vyhlásenie tak nateraz zostáva (iba) diplomatickým vyjadrením solidarity medzi Iránom a jeho kľúčovými partnermi (najmä Ruskom a Čínou), kým na pôde OSN a v regióne Blízkeho východu naďalej pretrváva vysoké napätie, sankcie a vojenská blokáda zo strany USA.
Čitatelia sa môžu oprávnene pýtať – A existuje vôbec nejaká legislatívna ochrana JE?
Áno, určitá ochrana existuje, ale nie je to ani absolútna a ani nie je viazaná priamo na status „pod kontrolou IAEA“.
Čo platí dnes?
1. Medzinárodné humanitárne právo (IHL).
Najdôležitejšie pravidlo je článok č. 56 tzv. Dodatkový protokol I k Ženevským konvenciám (1977). Ten zakazuje útoky na jadrové elektrárne (nuclear electrical generating stations), ak by útok mohol spôsobiť uvoľnenie nebezpečných síl a následné ťažké straty medzi civilným obyvateľstvom – a to aj vtedy, keď by elektráreň bola vojenským cieľom.
Existuje však výnimka: ochrana padá, ak elektráreň poskytuje elektrickú energiu na pravidelnú, významnú a priamu podporu vojenských operácií a útok je jediný prakticky možný spôsob, ako túto podporu ukončiť.
Podobné pravidlo je aj v tzv. “Dodatkovom protokole II” (pre nemedzinárodné konflikty). Lenže toto pravidlo sa týka predovšetkým jadrových elektrární, nie však automaticky všetkých jadrových zariadení (napr. závodov na obohacovanie, výskumných reaktorov či skladov vyhoreného paliva). A navyše, nie všetky štáty tento protokol ratifikovali (napr. USA ho síce podpísali, ale neratifikovali).
2. Status pod zárukami IAEA (safeguards)
Samotné záruky IAEA neposkytujú legislatívnu imunitu pred vojenským útokom. Záruky IAEA sú o niečom úplne inom – a to je overenie, že jadrový materiál nie je zneužitý na vojenské účely. Byť “pod dohľadom IAEA” teda nezakladá špeciálny právny status „nedotknuteľnosti“.
3. Politické rezolúcie a vyhlásenia
IAEA General Conference v 80. a 90. rokoch prijala rezolúcie (napr. GC(XXIX)/RES/444), ktoré tvrdia, že útok na mierové jadrové zariadenia je porušením Charty OSN, medzinárodného práva a Štatútu IAEA, a vyzývajú na prijatie záväzných pravidiel. Tieto rezolúcie však nie sú právne záväzné.
Napríklad rezolúcia UN SC č. 487 (1981) odsúdila v minulosti konkrétny útok na iracký reaktor Osirak, ale nie je to všeobecným pravidlom.
Skutočnosť a história nás však učia, že právo je vždy komplikované, takže ďalšia otázka je logická…
Existujú nejaké výnimky?
Odpoveď je jasná – áno, výnimka existuje.
Výnimka v článku č. 56 Dodatkového protokolu I – a tá funguje veľmi úzko a prísne.
· Základná ochrana (odsek 1) - Jadrová elektráreň (nuclear electrical generating station) nesmie byť cieľom útoku, aj keby bola vojenským cieľom, ak by útok mohol spôsobiť uvoľnenie nebezpečných síl (rádioaktivity) a následné ťažké straty medzi civilným obyvateľstvom.
· Kedy ochrana padá (odsek 2(b) – výnimka pre jadrové elektrárne) - Špeciálna ochrana prestáva platiť len vtedy, keď sú splnené súčasne obe tieto podmienky:
1. Elektráreň poskytuje elektrickú energiu na pravidelnú, významnú a priamu podporu vojenských operácií
o Pravidelná = nie náhodná alebo sporadická.
o Významná = má reálny, nie zanedbateľný vplyv na vojenské operácie.
o Priama = priame prepojenie s vojenskými operáciami (nie len to, že elektráreň dodáva prúd do všeobecnej siete, z ktorej čerpá aj armáda).
2. Útok je jediný prakticky možný spôsob, ako túto podporu ukončiť.
Ak existuje iný spôsob (napr. útok na vedenie, transformátory, alebo iné vojenské ciele), výnimka neplatí.
· Čo ostáva aj po aktivácii výnimky (odsek 3)
Ale aj keď špeciálna ochrana padne:
civilné obyvateľstvo si zachováva všetky ostatné ochrany medzinárodného humanitárneho práva (vrátane zásady proporcionality a povinnosti prijímať opatrenia na predchádzanie škodám podľa článku 57);
útočník musí prijať všetky praktické opatrenia, aby sa zabránilo uvoľneniu nebezpečných síl.
Výnimka je teda veľmi úzka. Bežné napájanie civilnej siete, z ktorej čerpá aj armáda, alebo samotná existencia vojenských objektov v okolí elektrárne na jej obranu, výnimku spravidla nespúšťa.
Zdroj: text článku 56 Dodatkového protokolu I (ICRC IHL databáza).
Ale čo ak je elektráreň obklopená vojenskými cieľmi?
Platí špeciálna ochrana aj pre tieto ciele?
Čo hovorí článok 56?
Odsek 1 (druhá veta): Vojenské ciele umiestnené “na elektrárni alebo v jej blízkosti” nesmú byť cieľom útoku, ak by taký útok mohol spôsobiť uvoľnenie nebezpečných síl z elektrárne a následné ťažké straty medzi civilným obyvateľstvom.
Odsek 2(c) – výnimka pre okolité vojenské ciele: Ochrana pre tieto okolité ciele padá iba vtedy, ak:
sú používané na pravidelnú, významnú a priamu podporu vojenských operácií, a
útok na ne je jediný prakticky možný spôsob, ako túto podporu ukončiť.
Odsek 5 – povinnosť strán:
Strany konfliktu sa “majú snažiť vyhnúť umiestňovaniu vojenských cieľov v blízkosti elektrárne”.
Opať výnimkou sú “obranné zariadenia”, ktoré slúžia výlučne na obranu samotnej elektrárne. Tieto:
sú prípustné,
nesmú byť samy cieľom útoku,
môžu byť použité len na obranné akcie proti útoku na elektráreň,
ich výzbroj musí byť obmedzená na zbrane schopné odraziť útok proti elektrárni.
Tu by bolo asi potrebné zdôrazniť, že aj keď by výnimka teoreticky platila, odsek 3 stále vyžaduje, aby útočník prijal všetky praktické opatrenia na zabránenie uvoľneniu nebezpečných síl. Civilné obyvateľstvo si zachováva všetky ostatné ochrany humanitárneho práva. Takže, keby sme to chceli zhrnúť - obklopenie elektrárne vojenskými cieľmi neruší automaticky jej ochranu. Naopak – ochrana sa vzťahuje aj na tieto okolité ciele, pokiaľ útok na ne nehrozí uvoľnením nebezpečných síl.
Lenže si je potrebné taktiež uvedomiť, že ochrana podľa článku 56 neprestáva platiť len preto, že elektráreň leží v zóne bombardovania alebo v oblasti bojových operácií.
Čo to znamená v praxi?
Článok 56 výslovne zakazuje robiť z jadrovej elektrárne (alebo vojenských cieľov v jej blízkosti) cieľ útoku, ak by to mohlo spôsobiť uvoľnenie nebezpečných síl a ťažké straty medzi civilným obyvateľstvom. Táto ochrana platí aj vtedy, keď:
elektráreň je v oblasti, kde prebiehajú bojové operácie,
okolie je intenzívne bombardované,
elektráreň by inak mohla byť považovaná za vojenský cieľ.
Samotná skutočnosť, že sa elektráreň nachádza „v zóne bombardovania“, nie je výnimkou z článku 56. Výnimka sa aktivuje iba za veľmi úzkych podmienok (pravidelná, významná a priama podpora vojenských operácií elektrickou energiou + útok je jediný prakticky možný spôsob, ako túto podporu ukončiť).
Ďalšie povinnosti strán…
Aj keď sa okolie elektrárne stane bojiskom, strany konfliktu musia:
snažiť sa vyhnúť umiestňovaniu vojenských cieľov v blízkosti elektrárne (čl. 56(5));
pri všetkých útokoch v okolí brať do úvahy riziko uvoľnenia nebezpečných síl;
dodržiavať všeobecné pravidlá humanitárneho práva (rozlišovanie, proporcionalita, opatrenia na predchádzanie škodám podľa čl. 57).
Praktické dôsledky
Situácia
Platí ochrana podľa čl. 56?
Elektráreň je v oblasti intenzívnych bojov / bombardovania
Áno
Bombardovanie okolia, ktoré môže poškodiť elektráreň
Obmedzené (zakázané, ak hrozí únik a ťažké civilné straty)
Úmyselné cielenie na elektráreň len preto, že je v „zóne bombardovania“
Zakázané (pokiaľ nie sú splnené podmienky výnimky)
Byť v zóne bombardovania teda neruší špeciálnu ochranu jadrovej elektrárne. Útočník ju nemôže považovať za voľný cieľ len preto, že okolie je bojiskom. Ochrana trvá, pokiaľ nie sú splnené veľmi prísne podmienky výnimky.
Ako to súvisí k nedávnemu návrhu?
Irán (spolu s Ruskom, Čínou, Pakistanom a ďalšími) skutočne navrhol na 70. Generálnej konferencii IAEA (september 2026) agendu o absolútnom zákaze útokov a hrozieb útokov na zariadenia pod zárukami IAEA venované mierovým účelom. Podobné spoločné vyhlásenie 12 krajín odznelo aj na 1. výbore Valného zhromaždenia OSN (október 2026). Tieto iniciatívy však neprešli ako záväzná legislatíva. Ide o politické vyhlásenia skupiny štátov, nie o novú medzinárodnú zmluvu či záväzné rozhodnutie, ktoré by vytvorilo silnejšiu ochranu, než aká už existuje.
Takže áno, jadrové elektrárne majú určitú ochranu podľa medzinárodného humanitárneho práva, ale nie je absolútna. Status pod kontrolou IAEA sám o sebe neposkytuje dodatočnú legislatívnu ochranu pred napadnutím. Návrhy Iránu a spojencov smerovali práve k vytvoreniu takejto silnejšej (takmer absolútnej) ochrany, ktorá dnes neexistuje.
Typické ukážky z dnešnej doby – JE Záporožská a JE Bušér..
Ochrana podľa článku 56 Dodatkového protokolu I platí formálne, ale v praxi je jej uplatnenie veľmi obmedzené a politicky komplikované. Obe elektrárne sú jadrovými elektrárňami (nuclear electrical generating stations), takže spĺňajú podmienky článku 56. Kľúčový problém je, že pravidlá existujú na papieri, ale v aktívnych konfliktoch ich strany porušujú alebo obchádzajú, a chýba účinné vymáhanie.
JE Zaporožná (Zaporizhzhia NPP)
Toto je najvýraznejší príklad. Elektráreň je od marca 2022 pod ruskou okupáciou, všetky reaktory sú v studenej odstávke (cold shutdown). IAEA má na mieste tímy a sprostredkováva lokalizované prímeria na opravy (napr. vedení).
Súčasná situácia (napr. október 2026):
Prebiehajú opakované incidenty s dronmi a streľbou v okolí a priamo na areáli (poškodené budovy pri blokoch 4 a 5, útoky na dopravu personálu).
Rusko obviňuje Ukrajinu z útokov dronmi na elektráreň a jej personál (napr. zabitý vodič autobusu).
Ukrajina a IAEA upozorňujú na ruskú vojenskú prítomnosť, nízke zásoby nafty (žiadne dodávky od marca), klesajúcu hladinu v chladiacom jazere a riziko straty vonkajšieho napájania.
Nezaznamenal sa žiadny významný únik rádioaktivity, ale riziká sú vysoké.
Uplatnenie článku 56:
Obe strany (Ukrajina aj Rusko) sú viazané Dodatkovým protokolom I (niektoré analýzy pripomínajú ruské vystúpenie z protokolu v roku 2019, no mnohí právni experti stále argumentujú uplatniteľnosťou alebo zvykovým právom).
Útoky, ktoré by mohli spôsobiť uvoľnenie nebezpečných síl, sú zakázané. Vojenská prítomnosť a umiestňovanie cieľov v blízkosti elektrárne (čl. 56(5)) je problematické.
V praxi: obe strany sa navzájom obviňujú, IAEA monitoruje a varuje, ale nemá donucovacie právomoci. Pravidlá sa porušujú obojstranne, no bez závažných právnych následkov.
JE Bušér (Bushehr NPP)
Ide o iránsku prevádzkovanú jadrovú elektráreň (ruská technológia, pod zárukami IAEA). V kontexte iránsko-izraelsko-amerických napätí a úderov v rokoch 2025–2026 boli hlásené zásahy v blízkosti alebo na obvode areálu.
Súčasná situácia:
IAEA potvrdila, že projektily dopadli blízko elektrárne (viacnásobné incidenty). V jednom prípade zomrel člen ochrany od fragmentu, poškodená bola pomocná budova, no bez zvýšenia radiácie.
Iránske úrady niektoré správy popierajú alebo zľahčujú; ruskí špecialisti na mieste zostávajú.
Hlavné reaktorové časti neboli podľa dostupných správ priamo zničené.
Uplatnenie článku 56:
Ako jadrová elektráreň podlieha ochrane. Útoky v bezprostrednej blízkosti, ktoré by mohli spôsobiť uvoľnenie nebezpečných síl, sú problematické.
V praxi: ide skôr o „blízke“ zásahy ako o priame cielenie reaktora. IAEA zaznamenáva incidenty, no reakcie sú politicky obmedzené. Irán argumentuje porušením, no bez výrazného medzinárodného vymáhania.
Takže celkové hodnotenie?
Aspekt
Zaporožná
Bušér
Priame uplatnenie čl. 56
Formálne áno, prakticky slabé
Formálne áno, prakticky slabé
Kto útočí
Obidve strany (obviňujú sa navzájom)
Hlavne údery v blízkosti (kontext Izrael/USA)
Únik rádioaktivity
Zatiaľ nie
Zatiaľ nie
IAEA
Silná prítomnosť, prímeria, varovania
Monitorovanie incidentov
Vymáhanie
Takmer žiadne
Takmer žiadne
Ako môžeme vidieť, Článok 56 a súvisiace pravidlá humanitárneho práva platia, ale v reálnych konfliktoch ich dodržiavanie závisí od politickej vôle strán. Pri Zaporožnej ide o dlhodobú militarizáciu a vzájomné útoky v okolí; pri Bušéri o blízke zásahy v širšom konflikte. IAEA zohráva dôležitú monitorovaciu a sprostredkovateľskú úlohu, no nemôže vynútiť dodržiavanie. Ochrana existuje na papieri a znižuje riziko, no v praxi je krehká – hlavne keď sa elektrárne stanú súčasťou bojovej zóny.
Prakticky to takmer nikto efektívne nevynúti – v súčasných konfliktoch je vymáhanie medzinárodného humanitárneho práva (vrátane článku 56) veľmi slabé a závisí skôr od politickej vôle, tlaku a náhody ako od skutočného donútenia.
Čo existuje formálne?
Mechanizmus
Ako funguje
Praktická sila pri NPP
IAEA
Monitoruje, varuje, sprostredkováva prímeria, vydáva správy
Silná v informovaní a technickej pomoci, slabá vo vymáhaní
Bezpečnostná rada OSN
Môže prijímať rezolúcie, sankcie, autorizovať opatrenia
Blokovaná (Rusko má veto)
Medzinárodný trestný súd (ICC)
Môže vyšetrovať vojnové zločiny (ak má jurisdikciu)
Pomalý, obmedzená jurisdikcia, ťažké dokazovanie
Štáty
Môžu sankcionovať, diplomaticky tlačiť, poskytovať podporu
Závisí od záujmov veľmocí
Súdne mechanizmy
Medzinárodný súdny dvor (ICJ), národné súdy
Veľmi pomalé a politicky obmedzené
Realita v prípade Zaporožnej a Bušéru
Pri Zaporožnej IAEA robí maximum, čo môže: má ľudí na mieste, dokumentuje incidenty, sprostredkováva krátke prímeria na opravy a verejne varuje. Ale nemôže prinútiť Rusko stiahnuť vojská ani Ukrajinu zastaviť útoky v okolí. Bezpečnostná rada OSN je paralyzovaná ruským vetom. ICC skúma situáciu na Ukrajine, ale procesy trvajú roky a dôkaz o „zámere“ alebo „vedomosti o riziku“ je ťažké získať.
Pri Bušéri je situácia podobná. IAEA zaznamenáva blízke dopady, no nemá nástroje, ako zabrániť ďalším úderom. Politický kontext (Irán, Izrael, USA) robí akékoľvek vymáhanie ešte zložitejším.
Prečo je to tak?
Medzinárodné právo nemá „políciu“. Chýba silný, nezávislý donucovací orgán.
Veľmoci chránia svoje záujmy (veto, odmietanie jurisdikcie).
Dokazovanie porušenia článku 56 je ťažké: musí sa preukázať, že útok mohol spôsobiť uvoľnenie nebezpečných síl a ťažké civilné straty, a že výnimka neplatila.
Strany konfliktu sa navzájom obviňujú a realitu interpretujú vo svoj prospech.
Čo aspoň čiastočne funguje?
Verejný tlak a dokumentácia (IAEA, médiá, mimovládky).
Diplomatický tlak a sankcie od skupín štátov.
Hrozba budúcej trestnej zodpovednosti (aj keď je vzdialená).
Technické opatrenia a prímeria sprostredkované IAEA.
Takže, keby sme to opäť chceli zhrnúť – áno, právo existuje a dáva sa ním argumentovať, ale praktické vynútenie je v súčasnosti veľmi obmedzené. Najbližšie k reálnemu vplyvu je IAEA svojou prítomnosťou a dokumentáciou, no ani ona nedokáže zabrániť militarizácii elektrární ani útokom v ich blízkosti.
Politická vôľa je nevyhnutnosťou…
V tomto kontexte je hlavne potrebná (dokonca nevyhnutná) “politická vôľa“ a tá práve tu nie je niečo abstraktné alebo iba morálne. Je to praktický súčet záujmov, nákladov a výhod, ktoré štáty (a ich lídri) vnímajú v danom momente.
Ako to reálne funguje?
Politická vôľa vzniká, keď sa zhodnú tri veci:
1. Záujem – štát má niečo, čo chce chrániť alebo dosiahnuť (bezpečnosť, vplyv, ekonomiku, imidž).
2. Schopnosť – má nástroje, ktorými môže konať (sankcie, vojenskú silu, diplomatický tlak, hlasovanie v OSN).
3. Náklady – vníma, že výhody z konania prevážia nad rizikami (odvetné opatrenia, strata spojencov, ekonomické straty).
Ak jedna z týchto vecí chýba, politická vôľa je slabá alebo nulová.
Ako to vyzerá pri jadrových elektrárňach?
Situácia
Politická vôľa
Prečo
JE Zaporožná
Veľmi nízka na oboch stranách
Rusko nechce stratiť kontrolu nad elektrárňou. Ukrajina nechce prestať útočiť na ruské pozície v okolí. Západné krajiny nechcú eskaláciu s Ruskom.
JE Bušér
Nízka
Izrael a USA majú záujem oslabiť iránske jadrové kapacity. Irán to využíva na mobilizáciu. Väčšina štátov nechce priamy konflikt s Iránom.
Všeobecne
Fragmentovaná
Štáty podporujú ochranu elektrární, keď to vyhovuje ich pozícii. Keď to nevyhovuje, argumentujú „vojenskou nevyhnutnosťou“ alebo obviňujú druhú stranu.
Čo politickú vôľu ovplyvňuje?
Domáce publikum – či politickí lídri potrebujú ukázať silu alebo „nepoddať sa“.
Spojenci – či ich spojenci tlačia na akciu alebo naopak na zdržanlivosť.
Ekonomické a vojenské náklady – sankcie, riziko odvetných úderov, strata dodávok energie.
Mediálny a verejný tlak – silné zobrazenie rizika (napr. hrozba radiácie) môže dočasne zvýšiť vôľu.
Veto a blokovanie – jedna veľmoc (Rusko, USA, Čína) dokáže zablokovať kolektívne konanie v Bezpečnostnej rade OSN.
Praktický príklad…
Keď IAEA sprostredkuje krátke prímerie na opravu vedenia pri Zaporožnej, politická vôľa na to existuje – obe strany majú krátkodobý záujem (Rusko nechce úplnú haváriu, Ukrajina nechce byť obvinená z katastrofy). Akonáhle však prímerie skončí, vôľa na širšie demilitarizovanie elektrárne mizne, lebo náklady (strata vojenskej výhody) sú pre obe strany vyššie ako prínosy.
Politická vôľa nie je teda o tom, či niekto „chce“ dodržiavať právo. Je o tom, či má v danom momente silnejší záujem ho dodržať (alebo vynútiť) ako porušovať. Pri jadrových elektrárňach v aktívnych konfliktoch sú tieto záujmy väčšinou na strane vojenskej výhody, nie ochrany. Preto je vymáhanie slabé.
Politická vôľa v OSN funguje cez formálne orgány a hlasovania, no v praxi ju určujú záujmy stálych členov Bezpečnostnej rady a koalícií v Generálnom zhromaždení. Nie je to jednotný „záujem sveta“, ale výsledok vyjednávania, kompromisov a blokád.
Hlavné miesta, kde sa (politická vôľa) prejavuje
Orgán
Ako funguje politická vôľa
Obmedzenia
Bezpečnostná rada (BR)
15 členov, 5 stálych s právom veta (USA, Rusko, Čína, Francúzsko, Veľká Británia). Rezolúcia prejde len, ak nikto z P5 nevetuje a je dostatok hlasov.
Jedno veto stačí na zablokovanie čohokoľvek.
Generálne zhromaždenie (GZ)
193 členov, jednoduchá alebo kvalifikovaná väčšina. Rezolúcie sú politicky dôležité, ale nezáväzné.
Nemôže donútiť štáty konať.
IAEA(súvisiaca s OSN)
Členské štáty hlasujú o rezolúciách a mandáte. Generálny riaditeľ má určitú nezávislosť.
Nemá donucovacie právomoci.
Ako to vyzerá v praxi?
1. Bezpečnostná rada – miesto, kde sa vôľa najviac láme
Keď majú stáli členovia rovnaký alebo aspoň podobný záujem, dokážu prijať silné rozhodnutia (sankcie, mandáty, výzvy).
Keď majú protichodné záujmy, jedna veľmoc vetuje a nič sa nedeje.
Príklad relevantný k téme: Rusko opakovane blokuje rezolúcie, ktoré by ho nútili stiahnuť sa zo Zaporožskej alebo priznať zodpovednosť. Ostatní členovia môžu verejne kritizovať, no bez súhlasu Ruska BR nič záväzné neprijme.
2. Generálne zhromaždenie – miesto politického tlaku
Tu sa často formuje väčšinová „politická vôľa“ proti jednej krajine.
Rezolúcie môžu byť početné a symbolicky silné (napr. výzvy na demilitarizáciu Zaporožskej), no štáty ich nemusia rešpektovať.
Slúžia skôr na dokumentovanie postojov, legitimizáciu kritiky a vytváranie tlaku na ostatné orgány.
3. IAEA a súvisiace mechanizmy
IAEA je technickejšia a menej politizovaná ako BR, no aj tu sa hlasuje.
Rezolúcie Generálnej konferencie IAEA (napr. výzvy na stiahnutie personálu zo Zaporožnej) prechádzajú väčšinou, no nemajú silu donútiť Rusko konať.
Generálny riaditeľ môže verejne varovať a sprostredkovať prímeria – to je maximum, čo „politická vôľa“ v rámci IAEA v praxi umožní.
Čo rozhoduje o tom, či vôľa vznikne?
Záujmy P5 – najmä Ruska, USA a Číny. Ak sa zhodnú, OSN môže konať. Ak nie, väčšinou nie.
Koalície – skupiny štátov (EÚ, G7, nezúčastnené krajiny) dokážu tlačiť na texty rezolúcií, no nie na ich vynútenie.
Náklady – štáty podporia silné kroky len, ak im to nespôsobí väčšie problémy (ekonomické, bezpečnostné, diplomatické).
Verejný a mediálny tlak – môže dočasne zvýšiť ochotu hlasovať za kritické rezolúcie, no zriedka zmení pozíciu veľmoci s vetom.
V OSN politická vôľa existuje tam, kde sa záujmy dostatočne prekrývajú.
Pri konfliktoch, kde má jedna z veľmocí priamy záujem (ako Rusko pri Zaporožskej), sa vôľa v Bezpečnostnej rade zvyčajne zablokuje.
Generálne zhromaždenie a IAEA môžu vytvárať politický tlak a dokumentovať porušenia, no nemajú nástroje na vynútenie.
A preto sa teda ochrana jadrových elektrární v OSN prejavuje skôr vyhláseniami a monitorovaním ako reálnymi záväznými opatreniami.