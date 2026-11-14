Keby bol svet dedinou so 100 ľuďmi?

Vladimir Vladimirovič Pozner, je známy a úspešný rusko-americký novinár a moderátor narodený vo Francúzsku.
Počas studenej vojny na Západe prezentoval a vysvetľoval postoje Sovietskeho zväzu. Pôsobil ako hovorca sovietskej strany, čiastočne aj preto, že vyrastal v Spojených štátoch a plynule ovláda angličtinu, ruštinu a francúzštinu. Svoju vtedajšiu úlohu neskôr sám označil za propagandu. Po skončení studenej vojny odišiel Pozner do USA, kde úspešne spolupracoval s Philom Donahueom. Neskôr sa vrátil do Moskvy a pokračoval v práci televízneho novinára. V rokoch 2008 až 2022 moderoval na ruskej stanici Prvý kanál reláciu s názvom „Pozner“, v ktorej robil rozhovory s verejne známymi osobnosťami (politikmi, hercami, vedcami a pod.). Relácia bola mimoriadne populárna a tie rozhovory nútili ľudí zamýšľať sa nad vážnymi témami. Nakoniec po dlhšom čase Putinovho smerovania na protest proti vojne na Ukrajine z Ruska odišiel.
Pred rokmi zarezonovala v médiách aj na sociálnych sieťach jeho úvaha, v ktorej čerpal zo slávneho myšlienkového experimentu, ktorý akoby zmenšil celú ľudskú populáciu na sto obyvateľov so zachovaním všetkých globálnych pomerov.
Vtedajšie čísla vykresľovali dosť ponurý obraz sveta natoľko, že sa ukazovalo, že až 70 zo 100 ľudí nevedelo čítať, 80 žilo v chudobe, polovica hladovala a počítač vlastnil jediný človek. Tieto štatistiky však pochádzali z prelomu 80. a 90. rokov 20. storočia.
Ako by ten istý text znel dnes, keby sme ho postavili na najnovších globálnych dátach?
Svet v roku 2026: Zmenšený na 100 ľudí
Predstavte si, že existuje náš dnešný svet a my sme ho zredukovali na 100 ľudí – so zachovaním všetkých proporcií, ktoré v ňom aktuálne existujú.
V našej stohlavovej dedine by 59 obyvateľov pochádzalo z Ázie, 19 z Afriky, 13 z Ameriky (Severnej aj Južnej dokopy) a len 9 z Európy.
Kým v 80. rokoch bol Európanom každý piaty človek na planéte, dnes je to menej než každý desiaty.
Z týchto sto ľudí by bolo 50 žien a 50 mužov.
Z hľadiska viery by sme tu našli 29 kresťanov, 26 moslimov, 24 ľudí bez náboženského vyznania a 21 príslušníkov ostatných náboženstiev (najmä hinduistov a budhistov).
Ak by sme sa pozreli na majetok, narazili by sme na najostrejší kontrast súčasnosti.
Jediný človek (najbohatšie 1 % populácie) by vlastnil takmer 40 % všetkého bohatstva na svete – a najbohatších 10 ľudí by spolu držalo až tri štvrtiny svetového majetku.
Títo boháči by už navyše neboli len z USA; výrazný podiel by tvorili aj obyvatelia Číny a ďalších ázijských ekonomík.
Na opačnom konci rebríčka by 10 ľudí žilo v extrémnej chudobe a ďalších 34 by sa každý deň borilo s nedostatkom peňazí na základné potreby. Spodná polovica dediny (50 ľudí) by pritom vlastnila len približne 2 % celkového bohatstva.
Našťastie, napriek týmto priepastným rozdielom urobilo ľudstvo za tri desaťročia obrovský skok vpred.
Chronickým hladom by v "našej dedine" trpelo "už iba" 8 ľudí (namiesto niekdajších 50).
Čítať a písať by dnes nevedelo len 12 dospelých, zatiaľ čo 88 by bolo gramotných.
A až 76 ľudí zo 100 by malo prístup na internet – väčšinou cez smartfón vo vrecku, čo je vlastne super...
Teraz sa ale na chvíľu zamyslite.
Ak môžete slobodne vyjadriť svoj názor alebo sa pomodliť bez strachu z prenasledovania, patríte medzi menšinu – takmer tri štvrtiny sveta (74 zo 100 ľudí) totiž dnes žijú v autokratických režimoch.
Ak máte chladničku s jedlom, strechu nad hlavou, tečúcu vodu a posteľ, žijete lepšie než takmer polovica planéty.
A ak máte stabilný príjem, vlastné bývanie či úspory v banke, patríte medzi najbohatšiu desatinu ľudstva.
Taký je náš svet dnes.
Je v mnohých ohľadoch vzdelanejší, sýtejší a prepojenejší než kedykoľvek predtým, no rozdiely medzi nami sú stále obrovské.
Občas sa nad tým oplatí zamyslieť – najmä vtedy, keď máme pocit, že sa nemáme dosť dobre.