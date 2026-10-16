Štrvtý reaktorový blok Mochovce prifázovaný.

Štvrtý blok Mochoviec (EMO-4) bol včera (15. októbra 2026 o 20:41) prvýkrát prifázovaný do siete.
Bol pripojený prvý z dvoch turbogenerátorov pri približne 20 % výkone reaktora. Plná komerčná prevádzka reaktorového bloku (vrátane 144-hodinového testu na 100 % výkone) sa očakáva do konca roka 2026, prípadne začiatkom roka 2027. Blok má inštalovaný výkon 471 MWe a podľa Slovenských elektrární by mal ročne vyrobiť okolo 3,5 TWh, čo zodpovedá zhruba 13 % súčasnej spotreby Slovenska.
Aké sú celosvetové (globálne) pomery – absolútna výroba?
Globálna výroba elektriny z jadra bola v roku 2025 okolo 2 700–2 800 TWh. Slovensko s piatimi reaktormi (Mochovce 1–3 + Jaslovské Bohunice) vyrobilo približne 19,3 TWh a bolo niekde okolo 17.–18. miesta vo svetovom rebríčku absolútnej výroby. Po plnom nábehu štvrtého bloku sa výroba zvýši o ~3,5 TWh na zhruba 22,8 TWh. To môže Slovensko posunúť o pár miest vyššie (za Švajčiarsko, Bielorusko alebo Maďarsko), ale top rebríček sa prakticky nezmení.
Svetová špička zostáva:
1. USA (~785–826 TWh)
2. Čína (~450–485 TWh)
3. Francúzsko (~360–390 TWh)
4. Rusko (~205–219 TWh)
5. Južná Kórea (~175–185 TWh)
Nárast o 3,5 TWh je globálne zanedbateľný (zhruba 0,13 % svetovej jadrovej výroby).
Čo je zaujímavejšie je rebríček podľa podielu jadra:
Tu sa situácia zmení výrazne. Podľa dát IAEA/PRIS a ďalších zdrojov za rok 2025:
Francúzsko ~68 %
Slovensko ~64,4 % (2. miesto)
Ukrajina ~55 %
Maďarsko ~45–46 %
Česko ~42 %
Slovinsko / Fínsko / Bielorusko ~39–40 %
Takže po plnom spustení Mochoviec 4 by mala jadrová výroba pokryť ekvivalent 77,5 % slovenskej spotreby elektriny. Tým by sa Slovensko stalo svetovým lídrom v tomto ukazovateli a predbehlo by Francúzsko.
Dôležitá poznámka k interpretácii 77,5 %:
Ide tu o pomer jadrovej výroby k domácej spotrebe (nie nutne čistý podiel v mixe výroby).
Slovensko je už teraz čistým exportérom a s Mochovcami 4 bude exportovať ešte viac. Preto sa číslo často uvádza aj ako „ekvivalent spotreby“, nie ako podiel na celkovej výrobe. V samotnej výrobe už teraz jadro tvorí okolo 64–68 %.
Takže keď si to zhrnieme…
Absolútna výroba: Slovensko ostane v druhej desiatke, nárast je symbolický.
Podiel jadra: Slovensko sa dostane na 1. miesto na svete (77,5 % ekvivalentu spotreby) a predbehne Francúzsko.
Globálne jadro pokrýva zhruba 8,8–9 % svetovej elektriny – takže jedna nová bloková jednotka to síce samozrejme zmení, ale len minimálne.
Keď sa pozrieme ešte podrobnejšie v porovnaní, na vývoj a prípadne na výhľad do 2027+
1. Rebríček podielu jadra (2025, orientačne podľa IAEA/PRIS a ďalších zdrojov)
Poradie
Krajina
Podiel jadra
Poznámka
1.
Francúzsko
~68,1 %
Najvyšší dlhodobo medzi veľkými krajinami
2.
Slovensko
~64,4 %
S 5 reaktormi
3.
Ukrajina
~55 %
Ovplyvnené vojnou (Zaporižžská elektráreň obsadená)
4.
Maďarsko
~45,2 %
Stabilné
5.
Česko
~42,1 %
Postupný rast
6.
Slovinsko
~39,7 %
Krško
7.
Fínsko
~39,6 %
Po Olkiluoto 3
8.
Bielorusko
~39,5 %
Nové reaktory Ostrovets
9.
Bulharsko
~38,3 %
10.
Belgicko
~33,7 %
Klesajúci trend (odstavovanie)
…
Južná Kórea
~31 %
…
USA
~17,7 %
Absolútny líder vo výrobe
…
Čína
~5 %
Absolútny rast, nízky podiel
Po plnom nábehu Mochoviec 4 (očakávanom do konca 2026 / začiatku 2027) sa Slovensko posunie na 1. miesto s ekvivalentom približne 77,5 % spotreby.
Francúzsko zostane jasne druhé.
2. Vývoj v čase (podiel jadra, niektoré vybrané krajiny)
Francúzsko
Historicky najvyššie hodnoty (okolo 75–79 % v 90. a na začiatku 2000. rokov). V roku 2022 kleslo na ~62,5 % (problémy s koróziou a nízka dostupnosť floty), potom sa zotavilo: 2023 ~65 %, 2024 ~67 %, 2025 ~68,1 %. Absolútna výroba sa vrátila blízko úrovne spred krízy (~373 TWh v 2025).
Slovensko
Dlhodobo stabilné okolo 52–56 % (pred Mochovcami 3). Po spustení tretieho bloku (2023) stúplo na ~60–64 %. Mochovce 4 ho posunú výrazne vyššie. Slovensko je už teraz čistým exportérom.
Ukrajina
Pred vojnou ~50–55 %. Po obsadení Zaporižžskej elektrárne a poškodení iných zdrojov sa podiel v kontrolovanom území zvýšil (niekedy sa uvádza aj nad 70 % na kontrolovanom území), no celkové čísla sú ovplyvnené vojnou a odhadmi.
Bielorusko
Z 0 % (do 2019) na ~36–39,5 % vďaka dvom novým reaktorom.
Česko a Fínsko
Postupný rast (Česko ~32 % → 42 %, Fínsko ~33 % → ~40 % po OL3).
Belgicko
Klesajúci trend kvôli postupnému odstavovaniu reaktorov. Teraz snaha o zvrátenie…
3. Absolútna výroba (2025, približne)
1. USA ~785 TWh
2. Čína ~440–485 TWh
3. Francúzsko ~373 TWh
4. Rusko ~205–218 TWh
5. Južná Kórea ~175–185 TWh
Slovensko ~19,3 TWh → po Mochovciach 4 približne 22,8 TWh. To ho môže posunúť o pár miest v druhej desiatke, ale na top 10 to nestačí. Globálne je to zanedbateľný nárast.
4. Výhľad na 2027+
Slovensko
Plný výkon Mochoviec 4 (2027) → svetový líder v podiele (77,5 % ekvivalentu spotreby).
Ďalší veľký projekt: nový blok ~1200 MW v Jaslovských Bohuniciach (cieľ okolo 2040). Do tej doby sa podiel môže mierne znížiť, ak porastie spotreba (elektrifikácia, priemysel, dátové centrá).
Slovensko zostane významným exportérom.
Francúzsko
Udrží si vysoký podiel (pravdepodobne 65–70 %). Flamanville 3 je v prevádzke, plánujú sa ďalšie EPR, ale tempo výstavby je pomalé. Historicky malo ešte vyššie hodnoty, takže 77,5 % Slovenska bude jednoznačne vyššie.
Globálne trendy
IAEA v posledných projekciách (do 2060) predpokladá výrazný rast kapacity: nízky scenár takmer zdvojnásobenie, vysoký scenár viac ako trojnásobok (hlavne Čína a Ázia, plus SMR).
World Nuclear Association uvádza ambicióznejšie ciele (pri splnení všetkých národných plánov aj nad 1400 GWe do 2050).
Podiel jadra na svetovej elektrine zostáva nízky (~8–9 %) a rastie pomalšie ako obnoviteľné zdroje.
Nové reaktory prichádzajú hlavne v Číne, Indii, Rusku, Kórei, UAE a niektorých nových krajinách. V Európe je výstavba pomalšia (okrem niekoľkých projektov).
Takže v absolútnych číslach sa nič zásadné nemení – Slovensko ostane malým hráčom. V podiele jadra na spotrebe/výrobe sa však stane jasným svetovým lídrom a predbehne Francúzsko, ktoré dlho držalo prvenstvo. Tento stav by mal platiť minimálne do konca 20. rokov, kým sa nezvýši spotreba alebo nepribudnú nové veľké zdroje inde.
Rád zopakujem to, čo som písal, keď sa dostal reaktorový blok EMO-4 na kritiku… Patrí sa poďakovať. Úplne všetkým, kto k tomu prispel, a aj tým kto pomáhal tým ktorí k tomu prispeli… Je to jednoznačne úspech. Prajeme aby blok dlhodobo fungoval bezpečne a spoľahlivo....