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6. okt 2026 o 12:40
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Život v Španielsku: chôdza po chodníku

Realita všedných dní Slovenky žijúcej s rodinou v Španielsku

Nela Danielová
Nela Danielová Bloger
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Život v Španielsku: chôdza po chodníku

Poznáte to ráno, kedy je vonku taká zima, že sa vám z úst valia obláčiky pary, vy ich fascinovane pozorujete ako malé dieťa a na sekundu zabudnete na celý stres sveta?

Presne jedno takéto mrazivé januárové ráno sme zažili s mojim španielskym mužom keď sme ešte bývali v Bratislave a viedli sme dcéru do škôlky. Všade okolo nás bol klasický ranný chaos. Kolobežky, bicykle, odrážadlá, nekonečná kolóna áut a rodičia, ktorí v časovom strese vykladali a odprevádzali svoje deti. Bývali sme totiž na rohu medzi základnou a materskou školou.

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Môj muž sa zhlboka nadýchol studeného vzduchu, vydýchol a nadšene zvolal: „Ahhhh, konečne!“

Usmiala som sa. Romanticky som predpokladala, že sa rovnako ako ja rozplýva nad tou čarovnou zimnou atmosférou. Lenže on hneď dodal: „Konečne sme naspäť v krajine, kde ľudia chodia po pravej strane.“

Vtedy mi to ešte nedochádzalo. Do Španielska sme za jeho rodinou chodievali pravidelne, no dovtedy som túto krajinu vnímala len očami turistu. Áno, všade bolo plno ľudí, chodili kade-tade – naľavo, napravo, krížom cez stred. No kým ste na dovolenke, je vám to jedno. Všetko je predsa súčasťou toho uvoľneného južanského temperamentu.

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Skutočný kultúrny šok prišiel až vtedy, keď sme tu začali reálne natrvalo žiť.

Prvé dni som dcére stále pripomínala „napravo, daj sa napravo“.  Márna snaha. Predstavte si bežný ranný presun do škôlky po španielskom chodníku:

Prekážka 1: Psi a chodci idúci po ľavej strane. Ideme s dcérou po pravej strane. Oproti vám ide človek, samozrejme po ľavej strane. Uhneme sa mu. Za ním pani so psom na tri metre dlhej vôdzke natiahnutej cez celú šírku chodníka. Psík dostane urgentnú potrebu sa vycikať pri strome na opačnej strane chodníka. Výsledok? Musíme zastaviť. Pani sa totiž ani nepohne a absolútne jej nenapadne prejsť na stranu k svojmu psovi. Čakáme.

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Prekážka 2: “Motoristi” na chodníku. Keď pani konečne napadne presunúť sa ku svojmu psovi na pravú stranu chodníka, zozadu vás v plnej rýchlosti obehne starší pán na motorizovanom invalidnom vozíku. V duchu premýšľam, či mu vnuk urobil na vozíku nejaký ilegálny "tuning", alebo je toto bežná španielska rýchlosť. Kým sa spamätám, pán mizne v diaľke a všetci naokolo bleskovo uskakujú. Žasnem.

Prekážka 3: Dôchodcovský summit. Konečne sme prešli asi tri metre po správnej strane chodníka a bez kolízie! Pred nami sa však zjaví ďalšia prekážka. Štyria španielski dôchodcovia. Samozrejme, zaberajú kompletnú šírku chodníka a kráčajú pomaly. Nič proti tomu nemám, no v duchu sa pýtam, prečo si na rannú prechádzku vybrali práve čas, kedy pol mesta uteká do práce a škôl. Kričím z plných pľúc: „Con permiso!“ (S dovolením!). Márne. V hluku áut ma nepočujú, ich sluch už predsa len nie je to, čo býval. Zrazu dôchodcovia zastavia a utvoria dokonalý kruh. To znamená jediné – prišiel čas prebrať niečo strategicky dôležité (rozumej: do ktorej kaviarne pôjdu na ranné churros). Výborne, toto je moja šanca, môžeme ich obehnúť!

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Prekážka 4: Exkrementy. V tom momente ma takmer trafí šľak. Priamo pred nami svieti na chodníku obrovské psie hovno. V stotine sekundy strkám dcéru do strany a ja ho na poslednú chvíľu preskočím. Posledná prekážka zdolaná. Úspešne sme dorazili ku škôlke.

Pol španielskeho kráľovstva za slovenský chodník

Keď tam tak stojím – spotená a udýchaná – musím dať svojmu mužovi spätne za pravdu. Španielsko je úžasná krajina plná skvelých ľudí a energie. Ale občas... občas by som dala pol španielskeho kráľovstva za obyčajnú, predvídateľnú a organizovanú slovenskú chôdzu vpravo!

Nela Danielová

Nela Danielová
Bloger 
  • Počet článkov:  1
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Pred dvoma mesiacmi som sa s mužom a malou dcérou prestahovala na sever Spanielska. Chcem pisat blog o rozdieloch medzi Sloevnskom a Spanielskom a priblizit kulturu a svet z regionu Asturias, ktory sa vymyka typickemu spanielskemu stereotypu (slnko, vino, flamenco). Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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