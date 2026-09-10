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10. sep 2026 o 07:30
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Topiaci TRUMP sa aj slamky chytá.

Trumpovi tečie do topánok a pred midterm voľbami zúfalo hľadá niečo, čím by prekryl nekonečný rad zlyhaní. Teraz sa snaží zobchodovať vojnu na Ukrajine. Dokáže mu Putin zachrániť voľby?

Norbert Kaník
Norbert Kaník Bloger
Topiaci TRUMP sa aj slamky chytá.
MIDTERMS & TRUMP (Zdroj: Koláž)
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V USA sa blížia midterm voľby.

Už za 54 dní (3. novembra) reálne hrozí, že ich Republikáni a Trump potupne prehrajú. Každému a určite aj Trumpovi je jasné, že tie voľby budú o ňom. O tom, čo za tak krátku dobu v USA a na celom svete napáchal.

Epizóda v Iráne nemala trvať dlhšie ako vo Venezuele. To bol jeho plán. Chcel ukázať ďalší triumf, keď už Grónsko nevyšlo. No a nevyšiel ani Irán a Američanom sa nepáči, že tankujú na pumpách drahšie ako kedykoľvek predtým. Pamätáme si, čo hovoril v kampani? Že za Bidena bolo draho.😂

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Dnes Trump tvrdí, že vojna v Iráne, ktorú mimochodom podľa neho už asi 60-krát vyhral, nie je dôležitá. To, že jeho hlúposť kompletne zmenila pomery v oblasti dôležité je a dôležité je to pre celý svet.

Nová vojna.
Na odvrátenie pozornosti od tohto prúseru si vybral novú vojnu. Tentoraz obchodnú so svojím dôležitým susedom Kanadou. Pri svojej obmedzenosti mu nedochádza, že toto u Američanov nezaberie. Samozrejme, že to nezaberie ani proti Kanade. Proti nemu totiž nestoja rovnakí hlupáci ako je on.

Plán C.
Takže si povedal, že potrebuje plán C. Spomenul si, že je tu ešte nejaká vojna, ktorú chcel vyriešiť do 24 hodín. Môj odhad je, že sa rozhodol požiadať Putina, aby mu znovu pomohol, už neviem v koľkej volebnej kampani. Iste si všetci vieme predstaviť, ako by prezentoval čo i len párdňové prímerie pred voľbami.
Prezentovať návštevu Stevea Witkoffa a Trumpovho zaťa Jareda Kushnera v Kyjive ako nejaký posun je naivné. To, že do Moskvy chodili ako na klavír a do Kyjiva prišli v nedeľu prvýkrát, ukazuje, aké sú Trumpove a ich priority. Im na spravodlivom mieri vôbec nezáleží. Vôbec im nezáleží na tom, či sa Ukrajina ubráni. Pre nich je to len obchod. Dnes je to o tom, či dokážu zobchodovať párdňové prímerie pred midterm.

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Dnes už aj Trump pochopil, že Putin vojnu nezastaví, kým bude vládať bojovať.

Exemplárna prehra.
Pre Ukrajinu by bolo najlepšou správou, keby Trump exemplárne prehral. Pre ďalší vývoj by nebolo podstatné len to, že by Trump stratil Senát aj Snemovňu reprezentantov, ale aj to, že by sa ho celá Republikánska strana prestala báť.
To je zásadné pre budúcnosť USA aj celý svet. Tak držme Američanom palce, aby to zvládli.

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Norbert Kaník

Norbert Kaník
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Od roku 1992 pracujem v súkromnom sektore. Považujem sa za angažovaného občana. Aktívne som sa zúčastnil niekoľkých politických kampaní v parlamentných aj komunálnych voľbách. Analyzovanie politického života na Slovensku je moja záľuba. :-) Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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