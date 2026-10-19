Ako som v Petare hľadala Cháveza a našla karibské srdce

Úzke uličky s nízkymi domami pripomínajú brazílske favely a jej obyvatelia patrili k verným voličom Huga Cháveza a neskôr jeho politického dediča Nicolása Maduru. Turistický sprievodca ma ubezpečil, že štvrť sa oplatí navštíviť – a to nielen jej historickú časť.
Po Madurovom únose Spojenými štátmi začiatkom tohto roka zostala krajina v politickej neistote, ktorú ešte viac prehĺbili júnové zemetrasenia na severe Venezuely. Caracas je modernou a rušnou metropolou, no propagandistické murály s Madurom, Chávezom aj Simónom Bolívarom, podľa ktorého je nazvaná aj venezuelská mena, bolívar, sú v uliciach bežné.
Aj bolívar odráža všadeprítomnú neistotu – pri platení mi odporúčajú radšej použiť platobnú kartu alebo platiť dolármi. Miestna mena podlieha obrovskej inflácii a nikto nechce bankový účet v bolívaroch, ako mi pri ranej káve pred začiatkom našej cesty po Petare vysvetľuje môj sprievodca.
Karibský urbanizmus
V karibskom dialekte Petare znamená „na brehu rieky“, čo odkazuje na neďalekú rieku Guaire. Začiatky štvrte siahajú do 17. storočia a jej „historická“ časť predstavuje v podstate niekoľko koloniálnych španielskych stavieb s typickým námestím, administratívnou budovou, kostolom a niekoľkými menšími kostolíkmi. V blízkosti sa nachádza aj ľudové divadlo a múzeum ľudového umenia sídliace v budovách s koloniálnou architektúrou. Mnohé z budov majú nádvorie s príjemným chládkom.
Námestie Plaza Sucre je najkrajšou ukážkou zachovanej koloniálnej architektúry, hoci farebné priečelia budov nezodpovedajú dobovým farbám, ale sú skôr odrazom karibského temperamentu. Mne sa táto osobitosť páči, hoci historici bojujúci o záchranu tohto kultúrneho dedičstva Venezuely sa často na miestnych hnevajú za ich prehrešky voči historickej autenticite.
Keď štát nepomáha
Petare je počtom obyvateľov porovnateľné s Bratislavou a je označované za najväčšiu mestskú štvrť nielen v Caracase, ale aj vo Venezuele. Nie je homogénnou mestskou časťou, ale spleťou niekoľkých ľudových štvrtí – časť s koloniálnou architektúrou je len drobnou súčasťou tejto rozmanitej a dynamickej lokality. Historické centrum bolo v šesťdesiatych rokoch minulého storočia vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku, avšak socialistické vlády do zachovania tejto štvrte veľmi neinvestovali. Aj súčasné záchranné práce sú financované skôr zo súkromných zbierok a darov.
Júnové zemetrasenia poškodili niektoré stavby aj v Petare, no humanitárna pomoc sa sústreďuje na pobreží na sever od Caracasu. Cirkevná budova na námestí realizuje opravy škôd spôsobených zemetrasením z peňazí získaných z organizovania komunitných raňajok v záhrade objektu. Prostriedky na zachovanie kultúrnych pamiatok venujú aj súkromné firmy s väzbami na túto mestskú štvrť.
Popularitu koloniálnej časti štvrte medzi návštevníkmi zvýšil aj nový program „Ciudad Mural“ (Mesto murálov), ktorého cieľom je priniesť krásu do zanedbaných častí mesta. Spolupracuje s množstvom miestnych umelcov a výsledky ich práce v Petare sú naozaj pozoruhodné.
V štvrti pritom nenájdete žiadne suveníry. V nadácii firmy Bigott, producenta tabakových výrobkov, ktorý sponzoruje miestne kultúrne aktivity, sa nachádza dielňa ručne vyrábaných hudobných nástrojov z cédrového dreva. Tie sa však predávajú priamo hudobníkom. V blízkosti námestia je niekoľko malých reštaurácií a kaviarní. Moja ranná čierna káva v jednej z nich stála jeden dolár. V časti, kde bývam, bežne zaplatím aj štyrikrát toľko.
Život medzi sevillskými obkladmi
Divadlo Césara Rengifu nebolo zemetrasením poškodené, prechádza však rozsiahlou obnovou. V štvrti boli jeho predstavenia veľmi populárne. Podľa miestnych divadlo v Caracase nie je doménou elity. Predstavenia sa bežne konajú aj v exteriéri a často sú zdarma. Môj sprievodca pozná strážnika divadla a ten nám dovolí nakuknúť dovnútra. Oprava napreduje pomaly, lebo náklady sú obrovské a zlá ekonomická situácia i nedávne zemetrasenie v krajine znamenajú odliv peňazí na iné priority. Aj môj denný rozpočet z veľkej časti pohltia náklady na bežné výdavky. Za maslo som minulý týždeň zaplatila osem dolárov a do práce si rovnako ako všetci moji kolegovia nosím obed v krabičkách.
Nedostatok financií spôsobuje, že niektoré historické budovy v Petare schátrali, zatiaľ čo iné sú síce zachované, ale bez pôvodnej architektúry, čím sa stráca ich historická hodnota. Okrem zemetrasenia stavby narúšajú aj výdatné dažde, bežné v tejto karibskej krajine. Bez odborného zásahu nemajú tieto budovy šancu prežiť. Vidieť to aj v areáli štátnej školy na neďalekom kopci, ktorá je zároveň kultúrnym centrom El Toboso. Pozemok s budovami darovala štátu rodina venezuelského maliara Tita Salasa, ktorý im v závete zakázal budovu predať do súkromných rúk. V areáli sa nachádzajú vzácne artefakty zo 17. storočia, vrátane obkladov dovezených zo Sevilly. Chvíľu rozmýšľam, či je adekvátne nechať túto nádheru napospas tínedžerom, no práve to sa mi v Petare páči.
Nádej na zmenu
Príbehy tohto miesta sa prepletajú rovnako ako petarské uličky. Dievčatá nacvičujú moderný tanec pod historickou balustrádou. V parčíku pred radnicou sa kedysi prechádzali španielski mnísi, neskôr revolucionári a teraz graffiti umelci. Podobne vnímam aj celú Venezuelu. Zdá sa, že éra Cháveza a Madura sa pomaly vytráca, hoci má stále svojich skalných fanúšikov aj tu v ľudových štvrtiach Petare. Ako hovorí môj sprievodca, sú ľudia, ktorí budú podporovať svoj klub, aj keď prehráva jeden zápas za druhým. Podľa mojich známych je aj vláda súčasnej prezidentky Delcy Rodríguezovej dosadenej americkou vládou prechodným stavom, ktorý pominie. Skôr či neskôr budú chcieť Venezuelčania legitímnu vládu a slobodné voľby. Na to sa však najprv budú musieť zmeniť pomery v Spojených štátoch.
Kolegyňa z práce, ktorá v Petare býva so svojou rodinou, by túto štvrť nemenila za luxusnejšie sídlisko. Ulice v srdci Petare bývajú rušné aj v sobotu ráno a zelená na semafore nie vždy znamená, že sa dostanete na druhú stranu cesty. No obyvatelia tu našli nielen bežné služby (dávno predtým, ako sme u nás začali spomínať 15-minútové mesto), ale hlavne susedskú atmosféru.
Venezuelčanov vnímam ako veľmi priateľských všade, no tu v Petare cítiť susedskú súdržnosť ešte viac. Aj pri nás návštevníkoch sa miestni pristavujú a k informáciám sprievodcu pridajú zopár historiek. Zabávam sa, keď mi niekto rozpráva, že počas epidémie korony niekto prišiel s nápadom dať rúško aj obrovskej soche Krista pri vstupe do štvrte. Muy chévere.
Nie skanzen, ale skutočný domov
Táto štvrť žije, lebo sem nechodia len turisti. Je to štvrť so školami, nemocnicami, pekárňami či inou podnikateľskou aktivitou. Áno, potrebovala by viac peňazí na obnovu kultúry a opravu nebezpečne vyzerajúceho elektrického vedenia, no nepotrebuje sa stať virálnym „cool“ miestom, kde turizmus vytlačí miestnych.
Historické dedičstvo nie sú iba múry historických budov či historické artefakty, ale aj ľudia a atmosféra, ktorú dennodenne vytvárajú. Najhoršie, čo by sa tejto štvrti mohlo stať, je organizovaný turizmus alebo gentrifikácia. Petare je krásne také, aké je.