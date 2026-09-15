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15. sep 2026 o 22:56
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Koľko sťažností stojí pokoj vo vlastnom byte?

Keď som sa nasťahovala do bytu v Starom Meste, nečakala som absolútne ticho, ale ani to, aké ťažké bude dosiahnuť pokojné užívanie vlastného bytu.

Marcela Ondeková
Marcela Ondeková Bloger
Koľko sťažností stojí pokoj vo vlastnom byte?
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Bývanie v centre prirodzene znamená ruch: dopravu, ľudí, kaviarne aj večerný život. To však neznamená, že obyvatelia musia bez obmedzenia znášať krik podnapitých hostí, hluk či pachy z prevádzok.

V našom bytovom dome riešim problémy s dvoma prevádzkami v nebytových priestoroch, a to prakticky od môjho nasťahovania. Od bytového družstva, ktoré dom spravuje, som zatiaľ nedostala žiadnu účinnú podporu. Ani pokuta, ktorú jednej z prevádzok uložil Regionálny úrad verejného zdravotníctva za prekračovanie prípustných hodnôt hluku, nepriniesla nápravu. Na meranie hluku som pritom pre vyťaženosť RÚVZ čakala niekoľko mesiacov.

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Obyvateľ sa tak ocitne v absurdnej situácii. Sám musí opakovane podávať podnety a dokazovať, že vo vlastnom byte nemôže pokojne žiť.

Prevádzkové hodiny nie sú povolením obťažovať

Pri sťažnostiach na hluk sa obyvatelia často stretávajú s tvrdením, že rušenie pokoja možno riešiť až po 22. hodine. Tým vzniká dojem, že pred desiatou večer môže prevádzka robiť prakticky čokoľvek. Tak je to aj v mojom prípade. Keď som sa sťažovala na hluk v jednej z prevádzok, podgurážení hostia aj prevádzkovateľ ma vyprevadili pokrikmi, že do 22. hodiny si môžu robiť, čo chcú.

Prečo by som však ako vlastníčka bytu mala znášať hluk z prevádzky kedykoľvek počas dňa? Právo na pokojné užívanie bytu predsa nezačína o 22. hodine. Navyše, technické zariadenie druhej prevádzky spôsobuje hluk počas celého dňa.

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Nočný pokoj je osobitne chránená časť dňa, nie začiatok zodpovednosti prevádzkovateľa. Ani počas dňa nesmie prevádzka obťažovať svoje okolie nad mieru primeranú pomerom. Občiansky zákonník medzi takéto zásahy zaraďuje hluk, vibrácie, pachy, dym, plyny, pary, prach a odpad. Prevádzkové hodiny určujú, kedy môže byť podnik otvorený. Nedávajú mu licenciu prenášať dôsledky svojho podnikania do susedných bytov.

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Živé mesto nevytvárajú iba prevádzky a ich zákazníci. Vytvárajú ho aj ľudia, ktorí v ňom bývajú, a mesto musí vedieť zosúladiť podnikanie s právom na kvalitné bývanie.

Kto nesie náklady podnikania

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Kaviareň, reštaurácia alebo bar môžu byť prínosom pre ulicu. Problémom nie je existencia prevádzok. Problém vzniká vtedy, keď sa ich ekonomický záujem považuje za samozrejmý, zatiaľ čo obyvatelia si musia opakovane obhajovať právo spať, vetrať a normálne užívať vlastný byt.

Kvalitná vzduchotechnika, filtre, protihluková izolácia, dohľad nad hosťami či upratovanie okolia stoja peniaze. Sú to však legitímne náklady podnikania. Nemajú sa nahrádzať tým, že sa obyvateľom v blízkosti prevádzok zníži kvalita bývania.

Prevádzkovateľ má niesť zodpovednosť za to, aby spôsob fungovania jeho podniku, technické vybavenie aj správanie hostí neobťažovali okolie. Ak ponúka športové prenosy a predáva alkohol, mal by stíšiť televízor, usmerniť hlučných hostí a zabezpečiť, aby ich správanie nenarúšalo bývanie v dome.

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Nejde pritom iba o problémy spojené s turistami a nočným životom v historickom centre. Do prevádzky v našom dome prichádzajú muži z okolia, ktorí chcú piť alkohol a pozerať futbal. Nezaujíma ich, že svojím krikom narúšajú pokoj ľudí bývajúcich priamo nad nimi. Aj cukráreň slúži predovšetkým ľuďom z mesta. Jej zákazníci prídu a odídu, no susedia znášajú hluk technického zariadenia každý deň.

Nie je to iba bratislavský problém

Podobné konflikty riešia aj iné stredoeurópske metropoly. Praha 1 sa už roky zaoberá hlukom z barov, pohybom návštevníkov v uliciach a prevádzkou reštauračných záhradiek. Pri problémových podnikoch sa diskutovalo o skrátení otváracích hodín či odobratí možnosti využívať záhradku. Praha obmedzila aj organizované nočné pochôdzky medzi barmi. Nejde teda iba o jednotlivé prípady rušenia nočného pokoja, ale o dlhodobú záťaž obytných štvrtí.

Budapeštiansky obvod Erzsébetváros ukazuje, kam môže viesť nekontrolovaný rozvoj nočnej ekonomiky. Ruin bary priniesli návštevníkov a peniaze, ale aj krik, opitosť, odpad v uliciach a výrazné zhoršenie života obyvateľov. Po rokoch konfliktov obvod prijal pravidlo polnočného zatvárania prevádzok, pričom niektoré podniky mohli požiadať o povolenie na dlhšiu prevádzku. Samotné obmedzenie otváracích hodín však nerieši obťažovanie, ku ktorému dochádza aj počas dňa.

Vo Viedni sa vychádza z princípu, že človek bývajúci nad podnikom alebo v jeho susedstve nesmie byť jeho činnosťou rušený nad prijateľnú mieru. Posudzuje sa nielen hudba, ale aj správanie hostí, otváranie dverí, presúvanie nábytku, zásobovanie, odvoz odpadu, prevádzka kuchyne, ventilácia a technické zariadenia. K riešeniu konfliktov medzi obyvateľmi a prevádzkami prispieva aj poradenská a mediačná Vienna Club Commission.

Skúsenosti týchto miest ukazujú, že konflikt medzi bývaním a prevádzkami nemožno ponechať na jednotlivých obyvateľoch a ich opakovaných sťažnostiach. Centrum mesta nie je zábavný park, ale obytná štvrť. Rovnaké pravidlo však musí platiť všade: v historickom centre, na sídlisku aj v menšom meste. Žiadna prevádzka nemá právo neprimerane zasahovať do pokojného života ľudí vo svojom okolí.

Téma pre komunálne voľby

Blížiace sa komunálne voľby sú príležitosťou hovoriť aj o týchto problémoch. V debatách o Bratislave sa veľa hovorí o kultúre, doprave, verejných priestoroch a podpore podnikania. Oveľa menej sa hovorí o ľuďoch, ktorí bývajú v blízkosti prevádzok a každodenne znášajú dôsledky nedostatočne nastavených alebo nevymáhaných pravidiel.

O otvorení novej prevádzky sme nedostali žiadne informácie, hoci jej fungovanie priamo ovplyvňuje bývanie v dome. Najväčšie dôsledky pritom znášajú obyvatelia bytov priamo nad prevádzkou. Čo majú robiť, ak prevádzkovateľ ich žiadosti o nápravu jednoducho ignoruje?

Toto nie je okrajový susedský spor. Je to otázka zdravia, vlastníckych práv a dôvery v samosprávu a ďalšie inštitúcie, ktoré majú chrániť práva obyvateľov.

Bratislava potrebuje jasnejší a koordinovaný systém. Obyvateľ by nemal sám rozhodovať, či problém patrí mestskej polícii, stavebnému úradu, RÚVZ, orgánu ochrany ovzdušia, správcovi alebo mestskej časti. Riešením by bolo jedno kontaktné miesto, ktoré podnet zaeviduje, zabezpečí koordinovanú kontrolu a oznámi výsledok.

Mestská časť by mala v spolupráci s príslušnými orgánmi zabezpečiť komplexnejšie posudzovanie vplyvu prevádzok v obytných domoch: hluku zariadení, vibrácií, pachov, vzduchotechniky, cigaretového dymu, zásobovania, odpadu aj správania zákazníkov. Pri opakovanom porušovaní pravidiel nestačí pokuta. Musí nasledovať preukázateľná náprava a kontrola jej účinnosti.

Aktívnejší musí byť aj správca domu. Mal by vedieť, na aký účel sa nebytové priestory používajú, či technické zariadenia zasahujú do fasády alebo konštrukcie domu a či prevádzkovatelia dodržiavajú pravidlá. Predovšetkým by mal vlastníkom poskytovať účinnú podporu, nie si nad problémom umývať ruky.

Komunálna politika sa neposudzuje iba podľa veľkých investícií a pekných chodníkov. O jej kvalite rozhoduje aj to, či sa človek môže vo vlastnom byte vyspať, otvoriť okno a v pokoji si prečítať knihu.

Momentálne zápasím s pocitom bezmocnosti. Vybudovala som si v meste domov a nechcem sa zmieriť s tým, že oň pre nezodpovedných prevádzkovateľov a nečinné inštitúcie prídem.

Právo podnikať nemôže znamenať právo narúšať pokojný život ľudí v ich vlastnom dome.

Marcela Ondeková

Marcela Ondeková
Bloger 
  • Počet článkov:  9
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  • Páči sa:  123x

Venujem sa participatívnemu rozvoju mesta a zaujíma ma, ako ľudia zažívajú mesto v každodennom živote. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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