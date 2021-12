Vypneme Európu

Zo zvedavosti a následneho pochopenia antivaxerov som sa pridal do fb skupiny, ktorá je proti očkovaniu. Nadávame tam na opatrenia, na vládu a na Krčméryho so Sabakom, ale hlavne stále niečo zdieľame a kujeme pikle. Je nás tam 119 členov a stále sa povzbudzujeme v zverejňovaní takých chobotín, ktoré by prekukol hocijaký jednoduchý jedinec. Tam však sa hneď po uverejnení novej správy zhrkneme a diskutujeme, teda skôr nadávame a vyčítame. Plánujeme tam akcie, ktoré však sme ešte nikdy nezorganizovali a aj keď sme prezdieľali niekoho iného akciu, tak ešte ani na jednej sa nikto z našich členov nazúčastnil.

Dnes k nám prišla do skupiny prezdieľaná výzva na podporu rakúskym odporcom povinného očkovania. Dnes jednoducho na protest voči nekonečnému útlaku a zotročovaniu nás a našich detí, ideme zničiť naprieč EÚ jej ekonomiku. Niekto to dobre vymyslel tak, že nebudeme používať nič, z čoho by mohli politické špičky EÚ a farmalobby mať úžitok a tak ich donútime, aby nás nechali žiť na pokoji, aj naše deti. Od rána nemáme používať elektrický prúd, plyn, auto, nemáme tankovať, pozerať televíziu, nesmieme nakupovať v obchodoch a nie je dovolené ísť do práce. Ešte v noci som vypnul plyn, aby nešlo kúrenie. Žena a decká dosť ráno nadávali, že prečo je taká zima, som to uhral, že nemajú toľko vetrať. Raňajky som si dal také, aby som nemusel použiť plyn a ani elektriku. Žena sa síce urobila kávu a mladým čaj, ale jej som sa nemohol priznať, že protestujem, lebo by ma mala za idiota. Že nejdem do roboty som sa vyhovoril, že mi je zle od srdca, čo som mal čiastočne aj pravdu, lebo som si ráno nedal na protest proti farmalobby lieky.

Inak nechtiac som porušil protest, lebo som zabudol a objednal som obedy z bistra. Defacto som podporil ekonomiku, ale vlastne gastro je napadnuté vďaka vláde najviac, tak to sa ani tak nepočíta. A neviem si predstaviť, ako mám hladný protestovať. Psovi som nedal granule, lebo nebudem podporovať nadnárodné reťazce a výrobcov stravy pre zvieratá. Zavrel som ho radšej v chodbe, lebo sa nechápavo a vyčítavo na mňa od rána díva. Volal mi kuriér že mi vezie zásielku, tak som mu povedal, že zásielky dnes nepríjmam. Načo mi on povedal, že ak nemám peniaze, že môžem aj kartou. Ja som mu povedal, že ja peniaze mám, ale že dnes zásielky na protest proti povinnému očkovaniu nepríjmam a položil som mu. Neskôr som to aj oľutoval, lebo to bol okysličovač do jazierka a ryby už dosť tak biedne vyzerajú. Kuriér síce ešte 3x volal a aj trúbil pred domom, ale nie, jednoducho, musia ryby vydržať.

Chcel som sa pochváliť v skupine, ako dodržiavam protest a tam som sa s hrôzou dozvedel, že ja jediný protestujem nad rámec, že ja som vlastne od rána len nemal objednávať nič online, tankovať, nakupovať v obchodoch a večer medzi 20-21.00 hod som mal vypnúť energie, tv a všetko. Som to poplietol a tak som sa radšej o tom ani nič na skupine nezmienil. Volal som kuriérovi, ale ten ma poslal do riti, že mi to donesie až zajtra, že už je na druhej strane mesta. A tak som rozmýšal ako využiť tento protest, aby som sa pri ňom nenudil. Napadlo ma, že večer môžem prvý krát na záhrade pozerať meteorické roje, kedže nebude vďaka protestu svetelný smog. Chyba bola, že som sa s tým zdôveril manželke, ktorá si celý môj príbeh vypočula a len sa opýtala ,,koľko že vás to je v tej skupine?,, a keď som povedal že 119, tak len odvrkla, že no tak to je ekvivalent, ako keď ešte nebol internet a ste v krčme sedeli traja pri stole a splietali debiliny, z ktorých nikdy nič nebolo. Ona nerozumie, že toto je protest naprieč viacerými skupinami, ktoré podporíme rakúskych kolegov, ktorí budú protestovať aj za naše práva. Tak ak môžeš, tak sa pridaj aj ty, prezdieľaj a dnes vypneme Európu.