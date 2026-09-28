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28. sep 2026 o 17:47
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Slovenská realita: Ficova chudoba a život od prvého do deviateho.

Cena nafty sa pohybuje na úrovni 2 eur za liter, bežné potraviny a energie neustále zaťažujú rodinné rozpočty, no Slováci naďalej pracujú za mzdy, ktoré často nepokrývajú ani základné životné náklady.

Matúš Orlej
Matúš Orlej Bloger
Slovenská realita: Ficova chudoba a život od prvého do deviateho.
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​Kým verejnosť často huliaká na podnikateľov a obviňuje ich z nízkych výplat, skutočný pôvod tohto problému hlboko korení v dlhoročnej vládnej politike. Robert Fico totiž s prestávkami vládne krajine už celých 16 rokov.

​Prémie ako nutnosť, nie benefit

​Pohľad na portál Profesia.sk a ponuky práce v regiónoch, napríklad v Michalovciach, odhaľuje krutú realitu. Kým pozície ako osobný bankár v stabilnej bankovej inštitúcii ponúkajú sumy okolo 1 300 až 2 050 eur, bežné pozície v regióne – ako napríklad disponent (1 000 €), skladník v stavebninách (1 000 €) či klientsky pracovník (1 200 €) – ukazujú, aká tenká je hranica medzi prežitím a chudobou.

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​V mnohých firmách sa preto stalo pravidlom, že rôzne prémie a odmeny nie sú žiadnym nadštandardným zamestnaneckým benefitom, ale čistou nutnosťou. Bez nich by totiž mnohé výplaty nedosiahli ani zákonom stanovenú minimálnu mzdu.

​Kam miznú peniaze Slovákov?

​Hlavnou brzdou rastu životnej úrovne je štát. Štát, ktorý si cez dane, odvody a poplatky berie obrovskú časť z každého zarobeného eura – často až na úrovni 40 %. Pri takomto obrovskom daňovom zaťažení je neudržateľné, aby boli čisté platy takto nízko. Ľudia pracujú celé mesiace, no zo svojej mzdy nedokážu financovať dôstojné bývanie, nehovoriac o tvorbe úspor.

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​Ešte horšia situácia panuje u dôchodcov, ktorých penzie sú v porovnaní s reálnymi životnými nákladmi a cenami v obchodoch doslova almužnou.

​Riešenie existuje, no vyžaduje zmenu

​Kritici a ekonómovia sa zhodujú v jednom: za vyššie platy a spravodlivejšie podmienky pre všetkých stačí nekradnúť a prestať presúvať verejné zdroje do nesprávnych rúk. Kým sa prioritou štátu nestane občan, rozvoj regiónov a podpora tvorby skutočnej hodnoty namiesto bujnej byrokracie, slovenská realita ostane tou „Ficovou chudobou“, z ktorej mladí ľudia a schopní odborníci naďalej hromadne utekajú za hranice.

Matúš Orlej

Matúš Orlej
Bloger 
Politik
  • Počet článkov:  30
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  • Páči sa:  595x

Som občan a "aktivista". Som zakladateľ 30 000 fb skupiny Slovensko proti dezolátom. Nemam politicke ambície. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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