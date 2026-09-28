Slovenská realita: Ficova chudoba a život od prvého do deviateho.

Kým verejnosť často huliaká na podnikateľov a obviňuje ich z nízkych výplat, skutočný pôvod tohto problému hlboko korení v dlhoročnej vládnej politike. Robert Fico totiž s prestávkami vládne krajine už celých 16 rokov.
Prémie ako nutnosť, nie benefit
Pohľad na portál Profesia.sk a ponuky práce v regiónoch, napríklad v Michalovciach, odhaľuje krutú realitu. Kým pozície ako osobný bankár v stabilnej bankovej inštitúcii ponúkajú sumy okolo 1 300 až 2 050 eur, bežné pozície v regióne – ako napríklad disponent (1 000 €), skladník v stavebninách (1 000 €) či klientsky pracovník (1 200 €) – ukazujú, aká tenká je hranica medzi prežitím a chudobou.
V mnohých firmách sa preto stalo pravidlom, že rôzne prémie a odmeny nie sú žiadnym nadštandardným zamestnaneckým benefitom, ale čistou nutnosťou. Bez nich by totiž mnohé výplaty nedosiahli ani zákonom stanovenú minimálnu mzdu.
Kam miznú peniaze Slovákov?
Hlavnou brzdou rastu životnej úrovne je štát. Štát, ktorý si cez dane, odvody a poplatky berie obrovskú časť z každého zarobeného eura – často až na úrovni 40 %. Pri takomto obrovskom daňovom zaťažení je neudržateľné, aby boli čisté platy takto nízko. Ľudia pracujú celé mesiace, no zo svojej mzdy nedokážu financovať dôstojné bývanie, nehovoriac o tvorbe úspor.
Ešte horšia situácia panuje u dôchodcov, ktorých penzie sú v porovnaní s reálnymi životnými nákladmi a cenami v obchodoch doslova almužnou.
Riešenie existuje, no vyžaduje zmenu
Kritici a ekonómovia sa zhodujú v jednom: za vyššie platy a spravodlivejšie podmienky pre všetkých stačí nekradnúť a prestať presúvať verejné zdroje do nesprávnych rúk. Kým sa prioritou štátu nestane občan, rozvoj regiónov a podpora tvorby skutočnej hodnoty namiesto bujnej byrokracie, slovenská realita ostane tou „Ficovou chudobou“, z ktorej mladí ľudia a schopní odborníci naďalej hromadne utekajú za hranice.