streda, 16. september, 2026 |  Meniny má Ľudmila
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
16. sep 2026 o 15:52
Prečítané: 0x

Zemplín potrebuje zahraničných investorov a nutne musí zmeniť myslenie.

Je rok 2026 a na Zemplíne nie je diaľnica ani normálna práca.

Matúš Orlej
Matúš Orlej Bloger
Zemplín potrebuje zahraničných investorov a nutne musí zmeniť myslenie.
Vytvorené pomocou ai (Zdroj: Matúš Orlej)
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Podnikatelia, hotely a gastro tu zamestnávajú načierno. Plačú o príplatkoch a norma je taká, že sa to tu u väčšiny neplatí. Kto to robí, sú zahraniční investori. A potom sa čudujeme, že tu niet mladých. Áno, odišli a dobre urobili. Sťažujú sa, že mladí nechcú robiť. No nechcú za takých podmienok. Kto chce robiť v gastre, kde ti majiteľ povie, že tri mesiace budeš robiť načierno a keď si to zaslúžiš, dostaneš zmluvu? Ale pôjdeš do fabriky od zahraničného investora, máš benefity, preplatené nadčasy, dovolenku, iné benefity ako voľno z dôvodu zdravotnej indispozície (tzv. sick days).

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

​Mimochodom, kto čítal Zákonník práce, tak princíp krátkodobého plateného voľna či ošetrenia máme v slovenskej legislatíve garantovaný roky, aj keď sa explicitne nenazýva anglicizmom „sick day“. Samotný Zákonník práce (Zákon č. 311/2001 Z. z.) definuje niekoľko inštitútov, ktoré na to nadväzujú:

​Prekážka v práci z dôvodu vyšetrenia alebo ošetrenia (§ 141 ods. 2 písm. a): Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v roku, na vyšetrenie alebo ošetrenie u lekára.

​Dočasná pracovná neschopnosť (§ 141 ods. 1): Pri chorobe vzniká nárok na náhradu príjmu pri PN (prvé dni podľa zákona, prípadne s možnosťou prilepšenia cez interné predpisy).

SkryťVypnúť reklamu

​Dobrovoľné firemné voľno (§ 141 ods. 3 písm. c): Priestor, kde môžu firmy poskytnúť voľno nad rámec zákona (čo moderné korporáty využívajú práve na formálne „sick days“ bez nutnosti dokladovať každú malú nevoľnosť pečiatkou od lekára).

​Proste firmy objavili teplú vodu, ale nikto to tu nežiada, lebo zákonník sa tu nečíta, žije sa s tým, že buď rád, že máš prácu.

SkryťVypnúť reklamu

​A takéto veci nám nerobí Američan, Nemec, Angličan, Francúz, ale Slovák. Kto tu vykorisťuje, je Slovák Slováka. Západní investori nie sú svätí, ale dodržiavajú základ. Keď je nejaký škandál, nerobí ho Nemec, ale zase Slovák, keď je vo vedení. Tak prečo nadávame na Západ, keď si škodíme sami? Ekonomiku treba pozdvihnúť, ale aj zmeniť charaktery vo vláde. A to sa stane, keď si zvolíme Progresívne Slovensko, Slobodu a solidaritu, Demokratov, KDH, Hnutie Slovensko. Slovensko potrebuje zmenu.

Matúš Orlej

Matúš Orlej
Bloger 
Politik
  • Počet článkov:  29
    •  | 
  • Páči sa:  591x

Som občan a "aktivista". Som zakladateľ 30 000 fb skupiny Slovensko proti dezolátom. Nemam politicke ambície. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

Prémioví blogeri

Všetky články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

10 článkov
Martin Bača

Martin Bača

92 článkov
Tupou Ceruzou

Tupou Ceruzou

330 článkov
Věra Tepličková

Věra Tepličková

1,249 článkov
Lucia Nicholsonová

Lucia Nicholsonová

207 článkov
INESS

INESS

133 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu