Zemplín potrebuje zahraničných investorov a nutne musí zmeniť myslenie.

Podnikatelia, hotely a gastro tu zamestnávajú načierno. Plačú o príplatkoch a norma je taká, že sa to tu u väčšiny neplatí. Kto to robí, sú zahraniční investori. A potom sa čudujeme, že tu niet mladých. Áno, odišli a dobre urobili. Sťažujú sa, že mladí nechcú robiť. No nechcú za takých podmienok. Kto chce robiť v gastre, kde ti majiteľ povie, že tri mesiace budeš robiť načierno a keď si to zaslúžiš, dostaneš zmluvu? Ale pôjdeš do fabriky od zahraničného investora, máš benefity, preplatené nadčasy, dovolenku, iné benefity ako voľno z dôvodu zdravotnej indispozície (tzv. sick days).
Mimochodom, kto čítal Zákonník práce, tak princíp krátkodobého plateného voľna či ošetrenia máme v slovenskej legislatíve garantovaný roky, aj keď sa explicitne nenazýva anglicizmom „sick day“. Samotný Zákonník práce (Zákon č. 311/2001 Z. z.) definuje niekoľko inštitútov, ktoré na to nadväzujú:
Prekážka v práci z dôvodu vyšetrenia alebo ošetrenia (§ 141 ods. 2 písm. a): Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v roku, na vyšetrenie alebo ošetrenie u lekára.
Dočasná pracovná neschopnosť (§ 141 ods. 1): Pri chorobe vzniká nárok na náhradu príjmu pri PN (prvé dni podľa zákona, prípadne s možnosťou prilepšenia cez interné predpisy).
Dobrovoľné firemné voľno (§ 141 ods. 3 písm. c): Priestor, kde môžu firmy poskytnúť voľno nad rámec zákona (čo moderné korporáty využívajú práve na formálne „sick days“ bez nutnosti dokladovať každú malú nevoľnosť pečiatkou od lekára).
Proste firmy objavili teplú vodu, ale nikto to tu nežiada, lebo zákonník sa tu nečíta, žije sa s tým, že buď rád, že máš prácu.
A takéto veci nám nerobí Američan, Nemec, Angličan, Francúz, ale Slovák. Kto tu vykorisťuje, je Slovák Slováka. Západní investori nie sú svätí, ale dodržiavajú základ. Keď je nejaký škandál, nerobí ho Nemec, ale zase Slovák, keď je vo vedení. Tak prečo nadávame na Západ, keď si škodíme sami? Ekonomiku treba pozdvihnúť, ale aj zmeniť charaktery vo vláde. A to sa stane, keď si zvolíme Progresívne Slovensko, Slobodu a solidaritu, Demokratov, KDH, Hnutie Slovensko. Slovensko potrebuje zmenu.