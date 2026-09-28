9. september: Keď politický krik prekryje pamäť národa
Kto dnes hovorí v mene slovenskej kultúry, mal by vedieť, že jej súčasťou nie sú iba granty, personálne výmeny, protesty, tlačové konferencie a politické vyhlásenia. Je ňou aj schopnosť priznať si vlastné dejinné zlyhania a odvaha postaviť sa proti nenávisti. Práve preto je 9. september takým výnimočným zrkadlom slovenskej kultúrnej a politickej scény.
Je to Deň obetí holokaustu a rasovej neznášanlivosti.
Deň, keď by slovenská spoločnosť mala hovoriť o obetiach, o Židovskom kódexe, o zodpovednosti štátu a o tom, čo sa stane, keď sa diskriminácia človeka podľa jeho pôvodu, náboženstva či identity stane súčasťou štátnej politiky.
Jeden človek, jeden rezort a veľký politický hluk
Vláda 9. septembra na návrh ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej odvolala Lukáša Machalu z funkcie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva kultúry SR. Ministerka rozhodnutie zdôvodnila vyhodnotením fungovania úradu a potrebou „iného manažérskeho nastavenia". Zároveň uviedla, že za svoje rozhodnutie nesie zodpovednosť. To je legitímna politická a manažérska otázka.
Progresívne Slovensko prostredníctvom Zory Jaurovej privítalo Machalovo odvolanie, no zároveň tvrdilo, že by malo zmysel iba vtedy, keby odstúpila aj ministerka Šimkovičová. Jaurová zároveň pokračovala v ostrej kritike fungovania rezortu kultúry.
Platforma Otvorená Kultúra! označila Machalovo odvolanie za správny, ale oneskorený krok a tiež žiadala odchod ministerky.
A Matej Drlička dostal priestor rozoberať konflikt medzi Machalom a Šimkovičovou vrátane svojho pohľadu na okolnosti, ktoré podľa neho k odvolaniu prispeli.
A tak sa z 9. septembra stal ďalší deň veľkého kultúrno-politického zápasu.
Lenže 9. september je Pamätným dňom obetí holokaustu a rasovej neznášanlivosti.
Ľudia, ktorých už nikto neodvolá
Židovský kódex z roku 1941 nebol personálnym rozhodnutím. Nebol politickým sporom dvoch táborov. Nebol predmetom tlačovej konferencie, po ktorej by sa o niekoľko dní ľudia jednoducho presunuli k inej téme. Bol právnym nástrojom diskriminácie slovenských Židov.
Nasledovala arizácia, prenasledovanie, deportácie a smrť.
Tisíce ľudí prišli o domovy, majetok, občianske práva, rodiny a napokon aj o život.
A práve preto je 9. september oveľa viac než jeden z množstva pamätných dní.
Je pripomienkou toho, že štát môže zneužiť zákon proti vlastným občanom.
Je pripomienkou toho, že nenávisť sa nezačína plynovou komorou. Začína často oveľa skôr. Slovom, nálepkou, vylúčením, odobratím práv a presvedčením, že niektorí ľudia sú menej hodní ochrany než iní.
A práve preto má tento deň zásadný význam aj pre slovenskú kultúru.
Kde bola kultúra 9. septembra?
Na oficiálnom webe ministerstva kultúry bola 9. septembra prominentne zverejnená správa o odvolaní Lukáša Machalu. V ten istý deň ministerstvo tiež pripomenulo 70. výročie úmrtia historika Františka Hrušovského. V zozname aktuálnych správ však nie je dohľadateľná samostatná aktualita venovaná Dňu obetí holokaustu a rasovej neznášanlivosti.
Na druhej strane politickí oponenti ministerky nezostali ticho. Zora Jaurová vydala ostré stanovisko k Machalovmu odvolaniu. Otvorená Kultúra! a Matej Drlička reagovali vlastnými stanoviskami. A verejný priestor dostal ďalšiu vlnu komentárov o Machalovi, Šimkovičovej a budúcnosti ministerstva kultúry.
To všetko je legitímny postup.
Ale zároveň to predstavuje zlyhanie hodnotového systému, ktorý tvorí základ našej kultúry a ľudskej kultúry vôbec.
Ak sme na Slovensku venovali obrovskú mediálnu pozornosť a skutočne celých 24 hodín nášho života jednému politickému personálnemu rozhodnutiu, pričom v oficiálny Deň obetí holokaustu a rasovej neznášanlivosti nedokážeme vytvoriť dostatočne silný verejný priestor pre historickú pamäť, musíme sa sami seba opýtať:
„Čo vlastne pod slovom „kultúra" na Slovensku rozumieme?"
Kto má monopol na „správnu" kultúru?
Najväčší paradox kultúrneho konfliktu Slovenska
Jedna strana tvrdí, že chráni tradičnú slovenskú kultúru. Druhá tvrdí, že ju chráni pred jej údajným ničením. Jedni hovoria o návrate k normálnosti, druhí o obrane kultúry pred deštrukciou.
A obidve strany majú svojich hrdinov, svojich nepriateľov a svoje vlastné mediálne kanály.
KULTÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY nepatrí ani jednej z nich!
Nepatrí ministerke. Nepatrí Otvorenej Kultúre! Nepatrí Progresívnemu Slovensku. Nepatrí Renew Europe.
A už vôbec nepatrí tým, ktorí si medzi sebou rozdeľujú ľudí na „správnych" a „nesprávnych", „kultúrnych" a „nekultúrnych".
Keď národ zabudne na časť svojej histórie, mení tým vlastnú kultúrnu identitu. A táto pamäť zahŕňa aj skutočnosť, že slovenský štát prijal Židovský kódex, a že slovenskí Židia boli následne prenasledovaní a deportovaní do koncentračných táborov. Slovensku patriaci podiel zodpovednosti je 70 000 ľudských životov. 70 000.
Toto nie je ľavicová, pravicová, konzervatívna ani liberálna téma.
Kultúra nevzniká vo vzduchoprázdne. Vyrastá z pamäti spoločnosti, z jej jazyka, príbehov, skúseností, tradícií, víťazstiev aj tragédií. To, čo si národ pamätá a odovzdáva ďalším generáciám, spoluvytvára jeho kultúru a identitu.
Boj proti extrémizmu nie je kódex politických nálepiek
Rovnako vážna ostáva otázka: „Ako dnes používame pojem „extrémista" na Slovensku?"
Ak je niekto označený za pravicového extrémistu, verejnosť má právo vedieť na základe akých konkrétnych činov, výrokov alebo postojov.
Boj proti extrémizmu je viac ako nevyhnutný. Ale ak sa z označenia „extrémista" stane iba politická nálepka, ktorou sa má z verejnej diskusie vytlačiť protivník, potom sami oslabujeme význam slov, ktoré by sme mali používať s maximálnou opatrnosťou. Lebo ak začneme každého politického protivníka označovať za extrémistu, nepriateľa kultúry, fašistu, progresívca, „dezoláta" alebo inú politicky zafarbenú karikatúru, jedného dňa už nebudeme schopní rozpoznať skutočný extrémizmus. A práve história 20. storočia nás učí, aká nebezpečná môže byť strata významu slov.
Vidí a počuje Slovensko skutočnú podstatu 9. septembra? Vie, čo je kultúra?
Možno bol Lukáš Machala dobrým alebo zlým manažérom a ministerka má pravdu, keď hovorí o potrebe nového manažérskeho nastavenia. A kritici ministerky môžu mať pravdu, keď tvrdia, že personálna výmena nerieši zásadné problémy rezortu.
O tom všetkom sa dá polemizovať.
Ale 9. september nám pripomína niečo oveľa väčšie.
Pripomína nám ľudí, ktorí už nemôžu protestovať. Nemôžu vydať tlačovú správu. Nemôžu sa odvolať proti rozhodnutiu. Nemôžu si založiť občiansku platformu. Nemôžu zorganizovať protest. Nemôžu si vybrať inú politickú stranu. A nemôžu si vybrať ani inú krajinu.
Pretože im štát postupne vzal všetko. Pretože im štát vzal to najvzácnejšie. Ľudský život.
Pamäť nie je politický luxus alias „Poučenie z krízového vývoja“.
Ak chceme byť moderným európskym národom, musíme sa na Slovensku naučiť jednu podstatnú vec:
Nie každý deň patrí politickému boju. Zásadné momenty histórie Slovenskej republiky a ich úloha pri formovaní identity národa a spoločnosti presahujú „politiku bežného dňa".
Preto je základnou otázkou pre ďalšiu existenciu Slovenskej republiky:
Kde bola slovenská kultúra 9. septembra 2026?
Pamäť nie je prekážkou budúcnosti. Je podmienkou pre nepretržité pestovanie ľudskej dôstojnosti a pre uznanie jedinečnej a univerzálnej hodnoty ľudského života a ľudskej existencie.