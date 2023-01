Keď sa nové bývanie zmení na nočnú moru III.

Čo sa od posledného článku udialo?

- Z dôvodu korony sme 2 roky nemali pojednávanie – vždy sa posunulo na nový termín

- Developer na mňa dal žalobu na ochranu dobrého mena s ktorou neuspel a dosiahol zmazanie celej histórie na modrej streche, pričom som ich teraz požiadal o obnovu článkov

- Dospeli sme k záveru, že máme zle zateplenú terasu (2cm polystyrén) a máme podozrenie že rovnako môže byť problém s odtokom z terás v rohoch steny - nevieme to riešiť pre nezáujem susedov

- Stále nemáme opravenú strechu aj keď som zabezpečil ponuku od strechára a rovnako som upozornil na premlčaciu dobu – správca odpovedal, že sa to nedá riešiť a aktuálne už to nevieme vymáhať.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

- Bez súhlasu vlastníkov bytov došlo k montáži plynového potrubia na omietku na prízemí v spoločných priestoroch pri pripájaní predaného bytu – byt predávala asistentka developera, ktorá si tiež zákony vysvetľuje po svojom. Na žiadosť o vrátenie do pôvodného stavu tzn. zadrážkovanie rúry do steny negatívne reagovala aj nová vlastníčka bytu, pričom sa odkázala že mala v čase kúpy bytu havaríjny stav z dôvodu úniku plynu. To že pôvodný vlastník dal byt na viac ako rok odpojiť od plynu a nič predtým nenahlásil nikomu z nich nevadilo.

- V 2021 som na základe susedov a stavu dal podnet na MŽP z dôvodu vyhadzovania stavebného odpadu ku a do smetných košov, rovnako jeho zakopávanie pri stavbe. Aby to neznelo zaujato, tak aj niektorým susedom sa darí vyhadzovať odpad, ktorý patrí na skládku ku alebo do kontajnerov (nábytok, trávu do plastov apod).

- V lete 2022 som dal podnet na základe žiadosti susedov zo 4.etapy na Pozemkový a lesný odbor v Senci ohľadom buriny na pozemkoch (2-3m pri bytových domoch a rovnako na ostatných častiach pozemkov developera) – zvláštne že dlhodobo im to nevadilo a nevadí.

- Vyzvali sme developera na mimosúdne vyrovnanie formou plnenia prostredníctvom zápočtu s 2 parkovacími miestami pri našom bytovom dome – bez reakcie a záujmu

- Developer si dal vypracovať nejasný posudok na zateplenie bez obhliadky, kde sme preukázali, že doložený rez budovy nezodpovedá realite

- Stále poukazuje na fakt, že byt nevieme užívať – nevetráme, máme ho preplnený (4 izbový byt o rozlohe 112m2 so 4 osobami)

Dôvod pokračovania tohto príbehu je fakt, že medzičasom sa mi ozývajú iný ľudia s negatívnymi skúsenosťami s týmto developerom a nevedia sa dopátrať už histórie.

Dnes som opakovane požiadal redaktorku na modrej streche o obnovu článkov.