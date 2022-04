Bozk malomocnému

Vladimír Vladimírovič, aby bolo hneď na začiatku jasno: neoslovím ťa drahý ani milý. Nevážim si ťa a nemám ťa rád.

Čo to preboha vystrájaš? Načisto ti preskočilo? Kde to lietaš? V akých výšinách psychopata? Nevidíš ľudí, ktorých poslal do vojny? Čo povieš ruským matkám padlých synov? Že zomreli za denacifikáciu a demilitarizáciu cudzej krajiny? Tebe už celkom šibe. Červíky paranoje ti vŕtajú v hlave diery. V tých vyžraných chodbách ti duní vnútorný hlas: „Všetci ma ohrozujú, všetci sú proti mne. Nikto ma nemiluje a som celkom sám.“

Čo povieš ukrajinským matkám a otcom, čo stratili svoje deti? Čo povieš deťom, oplakávajúcim rodičov? Vari ťa oni ohrozovali? Povedz mi, chápem ťa dobre? Strašne sa musím namáhať, lebo mi to nejde do hlavy. Kto ťa vlastne ohrozoval? Ľudia s kuframi na stanici? Štipni sa do kože a prebuď sa, človeče! Naozaj nemáš pri sebe nikoho, kto by ťa prefackal? Ach áno – tí, čo by ťa mohli kopnúť do zadku, zomreli plešatí s rádioaktívnym plutóniom v krvi, žijú vo vyhnanstve na Sibíri alebo ušli z krajiny. Krúti sa mi z toho všetkého hlava...

Ale vieš, že nie si sám? No prv, než zvýskneš od radosti, čítaj ďalej. Všetkým charizmatickým diktátorom jedného dňa prestane pracovať mozog. Kim Il-Sung si vlieval do žíl mladú krv, aby nezostarel. Burmský diktátor Ne Win sa rovnako bál ochabnutej pokožky, preto sa kúpal v krvi z delfínov. Ceausescu si každý deň obliekal nový oblek a topánky. Tie „staré“ nechal spáliť. Mao vyhlásil vrabce za nepriateľov štátu. Jeho roľníci ich na milióny uštvali k smrti. A je tu ešte aj tá legendárna Stalinova paranoja, ktorá šípila hrozbu za každým pohnutým závesom.

Všetci sa cítili niečím ohrození: starnutím, chorobou, škodcami alebo komplotom. Ty sa bojíš ľudí s kuframi... Vladimír Vladimírovič, kráčaš v stopách zavrhnutých netvorov. Stal si sa diktátorom, ktorý sa zbláznil. Tvoj iniciačný obrad prebieha pre našimi zrakmi. Toto chceš zanechať? Veď musíš vedieť, že história má dlhú pamäť, že nikdy nezabudne. MY nikdy nezabudneme.

Preto sa posledný raz pýtam. Naozaj chceš vstúpiť do spoločnosti vyvrheľov dejín? Bude to navždy! Varujem ťa, len oni ti zostanú. Len oni ťa objímu. Nikto iný.

Lebo malomocný malomocného nenakazí.





Bratislava, 12.4.2022