Chytám sa za brucho - nie je kocka ako pixel

Kocky napokon neboli pripraveným arzenálom demonštrantov, ale reštaurátorov odložený materiál.
Dnes tu máme pár sofistikovaných kamier, ktoré NBÚ označil za výrazné kybernetické nebezpečenstvo a zistil aj prvky umožňujúce vzdialenú komunikáciu či prístup z Ruska, agresora, ktorý je vo vojne s naším bezprostredným susedom.
Mimochodom Rusko má Slovensko oficiálne zaradené medzi štáty, ktoré považuje za nepriateľské.
Napriek tomu predseda vlády SR situáciu zhadzuje a bagatelizuje bezpečnostné riziká spojené s technológiami pochádzajúcimi z Ruska.
... že aký dvojitý kilometer?!