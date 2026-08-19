streda, 19. august, 2026 |  Meniny má Lýdia
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
19. aug 2026 o 07:47
Prečítané: 156x

Chytám sa za brucho - nie je kocka ako pixel

Róbert Fico interpretoval dlažobné kocky pri Úrade vlády v roku 2018 ako možný prostriedok útoku na verejné budovy. Téma sa vtedy dostala až na rokovanie Bezpečnostnej rady štátu.

Peter Paľaga
Peter Paľaga Bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Kocky napokon neboli pripraveným arzenálom demonštrantov, ale reštaurátorov odložený materiál.

Dnes tu máme pár sofistikovaných kamier, ktoré NBÚ označil za výrazné kybernetické nebezpečenstvo a zistil aj prvky umožňujúce vzdialenú komunikáciu či prístup z Ruska, agresora, ktorý je vo vojne s naším bezprostredným susedom.

Mimochodom Rusko má Slovensko oficiálne zaradené medzi štáty, ktoré považuje za nepriateľské.

Napriek tomu predseda vlády SR situáciu zhadzuje a bagatelizuje bezpečnostné riziká spojené s technológiami pochádzajúcimi z Ruska.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

... že aký dvojitý kilometer?!

Peter Paľaga

Peter Paľaga

Bloger 
  • Počet článkov:  9
    •  | 
  • Páči sa:  94x

Bývalý učiteľ v školstve - stály žiak v živote. Približne v 40-ke som prehodil životnú výhybku a z podnikania som prešiel do školstva a stal som sa učiteľom geografie a etickej výchovy. Po vražde Jána a Martiny som sa rozhodol vstúpiť do komunálnej politiky, vydržal som v nej sotva 6 rokov... Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

Prémioví blogeri

Všetky články
Anna Brawne

Anna Brawne

125 článkov
Vladimír Rudl

Vladimír Rudl

114 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

10 článkov
Pavel Macko

Pavel Macko

214 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Marcel Rebro

Marcel Rebro

304 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu