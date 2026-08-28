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28. aug 2026 o 15:15
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Burgenland: za kúpaním na bicykli

Burgenland nie je len Podersdorf a Neziderské jazero. Za známymi miestami sa ukrývajú malé dedinky, pokojné kúpaliská, vinice a príjemné cyklotrasy. Kraj, kde sa dá spojiť bicyklovanie, kúpanie a objavovania bez davov turistov.

Zuzana Pálešová
Zuzana Pálešová Bloger
Burgenland: za kúpaním na bicykli
Maják v Podersdorf am See pri západe slnka (Zdroj: Zuzana Pálešová)
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Burgenland ma dostal svojou pohodou a tým, že cyklista je tu kráľom. Kraj, ktorý leží doslova za našimi hranicami, poznáme najmä vďaka Neziderskému jazeru, mestečkami ako Podersdorf či Parndorf a množstvom viníc.

Maják v Podersdorf am See pri západe slnka
Maják v Podersdorf am See pri západe slnka (zdroj: Zuzana Pálešová)

Kto však odbočí z hlavných turistických trás, objaví aj jeho menej známu tvár. V malých dedinkách sa ukrývajú príjemné kúpaliská s čistou vodou, pokojnou atmosférou a bez davov ľudí. Ponúkajú ideálne miesto na oddych. Upravené areály plné stromov a zelene poskytujú príjemný tieň počas horúcich letných dní. Výlet typu „Z bicykla rovno do vody“ je ideálnou kombináciou pohybu a osvieženia. Tento dvojboj, cykloturistika spojená s kúpaním, sa dá v Burgenlande dokonale spojiť.

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Za návštevu stoja určite Seebad Rust, Schwimmbad Oggau, Solarwarmbad Türkenhain v Purbach am Neusiedler See, Freibad Aquasplash Golls, Erlebnisbad Prellenkirchen či kúpalisko Bergbad Hainburg. Medzi vinicami a dedinkami vedú výborné cyklotrasy a práve zo sedla bicykla môžeme Burgenland spoznať najlepšie – pomaly, bez zhonu a s množstvom príležitostí zastaviť sa pri malom vinárstve, ochutnať miestne víno alebo si jednoducho vychutnať krajinu.

Kúpalisko v Purbach am Neusiedler See
Kúpalisko v Purbach am Neusiedler See (zdroj: Zuzana Pálešová)

Pre náročnejších návštevníkov sú k dispozícii napr. luxusné termálne kúpele St. Martins Therme & Lodge priamo pri národnom parku Seewinkel alebo južnejšie Sonnentherme Lutzmannsburg a Bad Tatzmannsdorf. Prejsť rakúsky cyklistický raj a skombinovať výlet s osviežením v bazénoch s čistou vodou je lákavá predstava. Ja osobne mám rada aj ten moment, keď prejdem cez slovensko-rakúsku hranicu a zrazu som na dokonalej cyklotrase. Podobne ako mnohí ďalší cyklisti bez ohľadu na vek či výkonnosť. Burgenland tak ponúka oveľa viac než len svoje najznámejšie turistické miesta – je to kraj, ktorý láka objavovať jeho pokojné zákutia a malé dedinky.

Zuzana Pálešová

Zuzana Pálešová
Bloger 
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Som amatérska fotografka a rada spájam fotografiu s cestovaním a objavovaním menej známych miest. Na svojom blogu chcem písať o cestách, prírode, fotografovaní a aj fotografických výstavách, ktoré navštevujem alebo na ktorých sa sama zúčastňujem. Zaujímajú ma najmä miesta mimo hlavných turistických trás a príbehy, ktoré sa za nimi skrývajú. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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