Burgenland: za kúpaním na bicykli

Burgenland ma dostal svojou pohodou a tým, že cyklista je tu kráľom. Kraj, ktorý leží doslova za našimi hranicami, poznáme najmä vďaka Neziderskému jazeru, mestečkami ako Podersdorf či Parndorf a množstvom viníc.
Kto však odbočí z hlavných turistických trás, objaví aj jeho menej známu tvár. V malých dedinkách sa ukrývajú príjemné kúpaliská s čistou vodou, pokojnou atmosférou a bez davov ľudí. Ponúkajú ideálne miesto na oddych. Upravené areály plné stromov a zelene poskytujú príjemný tieň počas horúcich letných dní. Výlet typu „Z bicykla rovno do vody“ je ideálnou kombináciou pohybu a osvieženia. Tento dvojboj, cykloturistika spojená s kúpaním, sa dá v Burgenlande dokonale spojiť.
Za návštevu stoja určite Seebad Rust, Schwimmbad Oggau, Solarwarmbad Türkenhain v Purbach am Neusiedler See, Freibad Aquasplash Golls, Erlebnisbad Prellenkirchen či kúpalisko Bergbad Hainburg. Medzi vinicami a dedinkami vedú výborné cyklotrasy a práve zo sedla bicykla môžeme Burgenland spoznať najlepšie – pomaly, bez zhonu a s množstvom príležitostí zastaviť sa pri malom vinárstve, ochutnať miestne víno alebo si jednoducho vychutnať krajinu.
Pre náročnejších návštevníkov sú k dispozícii napr. luxusné termálne kúpele St. Martins Therme & Lodge priamo pri národnom parku Seewinkel alebo južnejšie Sonnentherme Lutzmannsburg a Bad Tatzmannsdorf. Prejsť rakúsky cyklistický raj a skombinovať výlet s osviežením v bazénoch s čistou vodou je lákavá predstava. Ja osobne mám rada aj ten moment, keď prejdem cez slovensko-rakúsku hranicu a zrazu som na dokonalej cyklotrase. Podobne ako mnohí ďalší cyklisti bez ohľadu na vek či výkonnosť. Burgenland tak ponúka oveľa viac než len svoje najznámejšie turistické miesta – je to kraj, ktorý láka objavovať jeho pokojné zákutia a malé dedinky.