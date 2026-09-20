Fabriano: mesto, kde sa papier vyrába už stáročia

Mesto Fabriano v Taliansku patrí k najstarším a najvýznamnejším centrám výroby papiera v Európe a jeho tradícia je dodnes živá. V meste sa nachádza Museo della Carta e della Filigrana – Múzeum papiera a filigránu, ktoré približuje históriu výroby papiera. Práve s týmto miestom sa spájajú viaceré inovácie. Jedným z nich je veľké drevené zariadenie poháňané vodou, pomocou ktorého rozvláknili staré textílie, a zo vzniknutej hmoty následne spracovali papier. Voda bola súčasťou samotného výrobného procesu a poskytovala aj energiu na pohon zariadení.
Ďalším dôležitým inovatívnym krokom boli vodoznaky – jemné obrazce alebo znaky vytvorené priamo v papieri. Keď papier podržíme proti svetlu, objavia sa jeho takmer neviditeľné línie. Dnes ich poznáme napríklad z bankoviek, kde patria medzi ochranné prvky.
Najzaujímavejšia pre mňa však bola ukážka tradičnej ručnej výroby. Papierová kaša, voda, sito, pohyb rúk, ukladanie, sušenie. Zo sprievodného slova sme sa dozvedeli, aké dôležité je glejenie papiera želatínou – aby sa papier stal menej nasiakavým, aby sa nerozpíjal. Práve táto vlastnosť bola pre ručne písané dokumenty a knihy mimoriadne dôležitá.
Papier z dielne vo Fabriane používali pisári a zároveň aj umelci. Jedným z nich bol aj Ludwig van Beethoven, ktorý si poznamenával svoje hudobné kompozície.
Mňa osobne zaujíma fotografia a historické fotografické techniky, pri ktorých je papier dôležitým podkladom. Napr. aj pre svoje prácu s kyanotypiou som používala papier značky Fabriano. Ďakujem za možnosť nahliadnuť do jeho príbehu a histórie. Papier sa tu vyrába viac ako 750 rokov a proces, za ktorým je veľká zručnosť nám počas približne hodinovej názornej ukážky predstavili krok za krokom.