piatok, 4. september, 2026 |  Meniny má Rozália
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
4. sep 2026 o 10:22
Prečítané: 0x

Morava – výlet za históriou aj krásami krajiny

Morava - je kraj, kam sa dá vracať znova a zakaždým objaviť niečo nové. Tentoraz sme sa vydaji po stopách histórie.

Zuzana Pálešová
Zuzana Pálešová Bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

V nádhernom Lednicko-valtickom areáli už bol snáď každý. Nachádza sa kúsok za hranicami, a v spojení s miestami ako Pohansko a Mikulčice vznikol zaujímavý výlet – tak trochu cestovanie v čase. S kamoškou sme sa stretli na železničnej stanici v Břeclavi. Pri káve som jej povedala, že ma zaujímajú historické miesta a ruiny. Odpoveď „Jó toho jsem si všimla“ som zobrala som to ako jej súhlas a výlet bol jasný. Sadli sme do auta a náš trip za začal v slovanskom hradisku Pohansko, ktoré je vzdialené približne len 4 km od Břeclavi. Ide o rozsiahle veľkomoravské nížinné hradisko medzi ramenami rieky Dyje. Tu sa začala naša cesta po stopách starých Slovanov.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Replika slovanskej polozemnice v archeoskanzene Pohansko
Replika slovanskej polozemnice v archeoskanzene Pohansko (zdroj: Zuzana Pálešová)

Slovanská polozemnica v archeoskanzene predstavuje repliku veľkomoravského obydlia s typickým malým, do zeme zapusteným priestorom.

Lovecký zámok Pohansko
Lovecký zámok Pohansko (zdroj: Zuzana Pálešová)

V interiéri loveckého zámočku Pohansko sa nachádza stála archeologická expozícia vzácnych šperkov, zbraní, keramiky a nástrojov.

Následne sme sa presunuli 22 km pozrieť Slovanské hradiště v Mikulčiciach. Na menšom a dosť provizórnom parkovisku pred areálom bolo jedno auto, ktoré práve odchádzalo. Ukázalo sa, že centrum Veľkej Moravy s archeologickým areálom sme mali akoby len pre seba. Na prvý pohľad tu nie je až tak veľa, len tráva, krajina a v nej pôdorysy dávnych stavieb. Práve pohľad na základy kostola vo mne vzbudil zmes hrdosti a pokory. Na to, čo naši predkovia dokázali a koľko času od tej doby uplynulo.

SkryťVypnúť reklamu
Pôdorys kostola v Mikulčiciach z čias Veľkej Moravy
Pôdorys kostola v Mikulčiciach z čias Veľkej Moravy (zdroj: Zuzana Pálešová)

Tento výlet nepatrí do kategórie lukratívny a už vôbec nie exotický. Avšak pomenovanie „kolíska našej histórie“ mi príde výstižné. Tu sa kládli základy našej identity. Miesta, ktoré spája bohatá kultúra, dejiny a príroda. Miesto, kde Cyril a Metod šírili vieru, priniesli písmo. Naše písmo.  Vďačíme im za jazyk, ktorý je kľúčom ku pochopeniu a k vzdelanosti.

SkryťVypnúť reklamu
Most ponad rieku Morava do Kopčian, určený pre cyklistov a peších turistov
Most ponad rieku Morava do Kopčian, určený pre cyklistov a peších turistov (zdroj: Zuzana Pálešová)

Z Mikulčíc sme cez most ponad Moravu potom prešli do Kopčian pozrieť Kostol svätej Margity Antiochijskej. Nemohli sme vynechať zastavenie sa pri najstaršom zachovalom kostole v strednej Európe. Výstavba sa datuje do  9. – 10. storočia.

Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch patrí medzi najstaršie zachované kostoly na území Slovenska a v strednej Európe
Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch patrí medzi najstaršie zachované kostoly na území Slovenska a v strednej Európe (zdroj: Zuzana Pálešová)

Aj tam na nás čakal pokoj, aký sa dnes už len tak nevidí. Kostolík, ticho, polia – aj obyčajná desiata na takomto mieste chutí inak.

SkryťVypnúť reklamu
Veterný mlyn Starý Poddvorov
Veterný mlyn Starý Poddvorov (zdroj: Zuzana Pálešová)

Keďže sme navštevovali historické miesta, na náš zoznam zastávok sa dostal aj historický mlyn Starý Poddvorov.

Kobylí vrch - Stezka nad Vinohrady
Kobylí vrch - Stezka nad Vinohrady (zdroj: Zuzana Pálešová)

Turistická rozhľadňa Kobylí vrch a Stezka nad vinohrady boli pre zmenu o širokých výhľadoch do krajiny, zvlnené vinice sa ukázali v celej svojej paráde.

Hradištěk - kaplnka sv. Cyrila a Metodeja, sv. Václava a sv. Urbana
Hradištěk - kaplnka sv. Cyrila a Metodeja, sv. Václava a sv. Urbana (zdroj: Zuzana Pálešová)

Bodku za celým dňom sme dali pri západe slnka pri kaplnke Hradištek.

Minaret v Lednicko-valtickom areáli
Minaret v Lednicko-valtickom areáli (zdroj: Zuzana Pálešová)

Vychádzky v Lednicko-valtickom areáli nás zaviedli ku Kolonáde na Reistně, Rendezvous-Dianinmu chrámu, Minaretu, Janohradu a dostali sme sa až ku plavebnému prístavisku.

Oddychová plavba po Zámeckej Dyji v Lednicko-valtickom areáli
Oddychová plavba po Zámeckej Dyji v Lednicko-valtickom areáli (zdroj: Zuzana Pálešová)

Nastúpili sme na loď a pokojná plavba po Starej Dyje ponúkla pohľady z inej perspektívy a odpočinok pre naše nohy aj oči.  

SkryťVypnúť reklamu
Zákutia v ramene rieky Dyje
Zákutia v ramene rieky Dyje (zdroj: Zuzana Pálešová)

Počas plavby sme pozorovali vodné vtáctvo v jeho prirodzenom prostredí a sprievodca nám rozprával fascinujúce fakty o tunajšej divokej prírode a lužných lesoch.

K historickým a výnimočným miestam južnej Moravy patria vínne sklepy v pamiatkovej rezervácii Petrov-Plže. Nachádza sa tu približne 80 sklepov, ktoré miestni vinári začali budovať od 15. storočia.

Historická vínna pivnička v Petrove-Plže - ukážka ľudovej architektúry na Morave
Historická vínna pivnička v Petrove-Plže - ukážka ľudovej architektúry na Morave (zdroj: Zuzana Pálešová)

Sú pre ne typické slovácke ornamenty na snehobielych stenách a výrazný modrý pás. Niektoré boli otvorené, mohli sme dovnútra nahliadnuť, porozprávať sa, dopriať si malú ochutnávku a samozrejme aj zakúpiť zásoby vínka.

Tradičnú ľudovú architektúru sme si pozreli v areáli Moravských Kopaníc, ktorá je v Skanzene Strážnice.

Areál Moravských Kopaníc v Skanzene Strážnice
Areál Moravských Kopaníc v Skanzene Strážnice (zdroj: Zuzana Pálešová)

Vľavo je stodola, zrubové drevo je natreté vápnom. Vpravo je replika obytného domu – chalupy, ktorá je ohádzaná aj hlinou a tiež natretá bielym vápnom. Stodola bez omietnutia sa mohla prirodzene vetrať a na druhej stavbe hlina chránila dom pred požiarmi a fungovala ako izolácia.

V skanzene Strážnice sa nachádza okolo 60 historických objektov, ktoré znázorňujú regionálne areály bývania, sušiarne ovocia, historické mlyny.

Neskôr sme pozreli aj Baťov kanál. Táto historická vodná cesta, ktorú v 30. rokoch vybudovala firma Baťa na prepravu uhlia, dnes ponúka vyhliadkové plavby.

Loďka na Baťovom kanáli
Loďka na Baťovom kanáli (zdroj: Zuzana Pálešová)

Spravili sme si len krátku, príjemnú vychádzku po prístave a deň sme zavŕšili výbornou kávou s výhľadom na plynúcu vodu. Pohľad na cyklistov pri vedľajšom stole nám potvrdil, že toto miesto je skutočným rajom pre cykloturistiku.

Naše putovanie sme symbolicky ukončili na Velehrade, jednom z najvýznamnejších pútnických miest v Česku. Interiér tamojšej baziliky nás očaril svojou monumentalitou.

Velehrad - Bazilika Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda
Velehrad - Bazilika Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda (zdroj: Zuzana Pálešová)

Bazilika Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda pripomína nielen pôsobenie solúnskych bratov, ale aj dlhú kresťanskú tradíciu regiónu.

Práve tu človek najsilnejšie pocíti odkaz dvoch vierozvestcov z dnešného Grécka. Dovtedy, kým prišli Cyril a Metod, boli uznávané len tri posvätné jazyky – hebrejčina, gréčtina a latinčina. Oni dvaja však vytvorili naše písmo a priniesli jazyk, ktorému naši predkovia rozumeli. Zrovnoprávnili našu reč s tými najväčšími jazykmi sveta a dali nám vzdelanie.

Tento výlet bol krásny práve tým, že bol cestou po pamiatkach, s objavovaním príbehov – našich dejov. Som rada, že dnes môžem povedať : „Bola som tam“.  Na tomto území položili predkovia základy našej identity, našej DNA, pokory, viery. Možno práve preto stojí za to tieto miesta občas navštíviť – nie ako veľké turistické atrakcie, ale ako pripomienku toho, odkiaľ sme prišli.

Rozlúčili sme sa so slovami : Brzy naviděnou ! Áno, vidíme sa čoskoro a teším sa na ďalší výlet.

Zuzana Pálešová

Zuzana Pálešová
Bloger 
  • Počet článkov:  2
    •  | 
  • Páči sa:  5x

Som amatérska fotografka a rada spájam fotografiu s cestovaním a objavovaním menej známych miest. Na svojom blogu chcem písať o cestách, prírode, fotografovaní a aj fotografických výstavách, ktoré navštevujem alebo na ktorých sa sama zúčastňujem. Zaujímajú ma najmä miesta mimo hlavných turistických trás a príbehy, ktoré sa za nimi skrývajú. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

Prémioví blogeri

Všetky články
Věra Tepličková

Věra Tepličková

1,246 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

307 článkov
Karol Galek

Karol Galek

130 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
Iveta Rall

Iveta Rall

91 článkov
INESS

INESS

132 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu