Ako prebiehajú parlamentné voľby v paralelnej SR?

Bolo raz jedno malé pekné paralelné Slovensko, kde žilo mnoho nadaných a uvedomelých ľudí, no v tejto krajinke žilo aj mnoho takých, ktorí veľmi ľahko podľahli populizmu. A tak sa väčšina rozhodla, že pre smerovanie krajiny po voľbách by mohlo byť vhodnejšie a voči všetkým obyvateľom viac fér, keby súčasťou hlasovania v parlamentných voľbách bol aj krátky vedomostný test.

Úspešnosť politických strán vo voľbách by teda nezávisela len od počtu ich voličov, ale aj od ich vedomostí. V obálke s volebnými hárkami politických strán by sa nachádzala aj príloha vo forme vedomostného testu. Vyplnenie testu by slúžilo ako motivácia pre voličov odovzdať okrem hlasu svojej strane aj čo najvyšší počet bodov z testu. Krúžkovanie politikov, tak ako aj vyplnenie testu by ostalo dobrovoľné.

A tak sa aj stalo. Konalo sa referendum, kde ľudia súhlasili s tým, že súčasťou parlamentných volieb bude aj príloha vo forme vedomostného testu. Ten obsahoval 4 otázky. Každá otázka v teste mala dve možnosti, z ktorých jedna bola správna. V teste sa nachádzali otázky, ktoré by mal ovládať každý, kto ukončil povinnú školskú dochádzku a za výber otázok bolo zodpovedné Ministerstvo školstva.

Otázky boli zo štyroch okruhov:

1. Slovenská politika

2. Slovenská história

3. Slovenská kultúra

4. Slovenská geografia

Ministerstvo teda pripravilo 200 otázok, 50 z každého okruhu a ich následnou kombináciou vytvorili 50 rôznych testov so štyrmi otázkami. Tieto testy boli volebnými komisiami náhodne vkladané do každej obálky s lístkami kandidujúcich politických strán. Štatisticky teda až každá päťdesiata prvá obálka s lístkami politických strán obsahovala presne ten istý test s tými istými otázkami. Parlamentné voľby sa konali len jeden deň a to len 10 hodín (ako je tomu napríklad v Nemecku). V paralelnej SR sa tým skrátil čas pre podvodníkov, ktorí chceli zdieľať správne odpovede. Zdieľanie správnych odpovedí bolo navyše trestným činom proti republike, konkrétne ohrozenie utajovanej skutočnosti.

RÁTANIE HLASOV BOLO NASLEDOVNÉ:

Odovzdanie platného volebného lístka bez odpovedí v teste:

1 HLAS pre politickú stranu alebo hnutie

Odovzdanie platného volebného lístka + 1 správna odpoveď v teste:

1,25 HLASU pre politickú stranu alebo hnutie

Odovzdanie platného volebného lístka + 2 správne odpovede v teste:

1,5 HLASU pre politickú stranu alebo hnutie

Odovzdanie platného volebného lístka + 3 správne odpovede v teste:

1,75 HLASU pre politickú stranu alebo hnutie

Odovzdanie platného volebného lístka + 4 správne odpovede v teste:

2 HLASY pre politickú stranu alebo hnutie

Príklad volebných testov.



Formy hlasovania a predídenie diskriminácie:

1. Fyzická účasť na hlasovaní vo volebnej miestnosti:

Pri preukazovaní sa občianskym preukazom volič musel odovzdať svoj mobilný telefón členovi komisie.

Člen komisie pri registrácii voliča napísal voličove meno na samolepiaci štítok a tento štítok nalepil na mobilný telefón a uschoval ho u komisie. Následne volič obdržal zapečatenú obálku, v ktorej sa nachádzali hárky politických strán a test. Volič išiel za plentu, kde zakrúžkoval polickú stranu alebo hnutie (zakrúžkovanie politikov a vyplnenie testu ostali dobrovoľné). Po odhlasovaní sa volič vrátil späť ku komisii, preukázal sa občianskym preukazom a tá mu jeho mobilný telefón vrátila.

2. Volenie poštou:

Volenie poštou nahradili elektronické voľby. O voľbu elektronickou formou musel volič požiadať na volebnej web stránke Ministerstva vnútra, kde zároveň udal všetky svoje náležité údaje. Ministerstvo zaregistrovalo voličovu žiadosť a potvrdilo, že voličov hlas bude platný len ak bude voliť elektronicky. Elektronické voľby sa konali v ten istý deň a v tom istom čase ako voľby s fyzickou účasťou vo volebných miestnostiach. Pri elektronických voľbách volič na webstránke označil politickú stranu alebo hnutie, ak chcel, mohol následne označiť aj konkrétnych politikov danej strany. Ďalej mohol pokračovať na online test. Otázky v teste boli presne tie isté ako vo volebnej miestnosti. Stránka ponúkla voličovi náhodne vygenerovaný test z už spomínaných 50 testov so štyrmi otázkami a dvoma možnosťami, kde jedna z možností je správna. Test sa voličovi ale nezobrazil naraz celý, zobrazila sa len jedna otázka. Na zodpovedanie otázky mal volič len 10 sekúnd, čo malo zabezpečiť dostatočný čas na prečítanie otázky a na zaznačenie odpovede.

Limit 10 sekúnd na prečítanie otázky a na zaznačenie odpovede mal zabrániť vyhľadaniu odpovede na internete. V prípade, ak volič počas desiatich sekúnd nezaznačil odpoveď na otázku, online test sa automaticky posunul k ďalšej otázke a odpoveď na predchádzajúcu otázku ostala tým pádom neplatná.

3. Predídenie diskriminácie zdravotne postihnutých:

Pri zdravotne postihnutých, alebo ľuďoch, za ktorými musí osobne prísť hlasovacia komisia, tá zabezpečila, že volič počas hlasovania nemôže používať mobilný telefón, internet alebo akýkoľvek zdroj informácií okrem vlastných vedomostí. Ľudia s mentálnym postihnutím, ku ktorým je pridelený poručník, alebo právny opatrovateľ, nemali právo voliť (ako je tomu napr. v Grécku, Nemecku či v Luxembursku).



Získané údaje z vedomostných testov neskôr veľmi pomohli Štatistickému úradu a Ministerstvu školstva. Ministerstvo mohlo neskôr prispôsobiť učebné osnovy podľa toho, v ktorom zo štyroch okruhov otázok preukázali voliči väčšie slabiny.

Paralelné Slovensko je na tom už dobre. A voliči si šťastne a pokojne nažívajú, až kým neumreli.