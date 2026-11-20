Úvodom by som chcel napísať, že keď posudzujem nejakého hudobníka, tak to robím bez predpojatosti a bez emócií. Vypočujem si jeho hudbu a pýtam sa: je na nej niečo čo ma oslovilo? Sú tam zaujímavé aranžmány? Je to zahrané, zaspievané s citom a inteligenciou? Má tento interpret talent ktorý vyniká nad talent ostatných?
Takto som posudzoval aj Adélu. Našiel som si na Youtube jej najväčší hit, Ain't in LA. Po vypočutí ho hodnotím ako tuctovú popovú tupotinu, ktorá je šitá pre Spotify, kde poslucháči, pokiaľ ich pesnička nezaujme počas prvých sekúnd, začnú počúvať ďalšiu pesničku. Preto popoví hudobníci komponujú primitívne pesničky, ktoré začínajú tým najzaujímavejším, obyčajne refrénom.
Potom som si našiel ešte niekoľko ďalších Adéliných pesničiek, ale žiadna ma nezaujala. Je to lacný a tuctový pop, jednoduchá hudba pre jednoduchých ľudí.
Že by bola Adela úplne netalentovaná sa nedá povedať. Má pohybový talent, má spevácky talent, a pravdepodobne má dobrú angličtinu. Ale jej talent je iba priemerný. Len na popovej scéne v USA sú desiatky talentovanejších hudobníkov ako je ona.
Kontroverzne a vyzývavo pôsobiace oblečenie a tanec nie sú nič nové, sú spojené s hudbou oddávna. Speváčka ktorá vystupuje sporo odetá a robí lascívne tanečné choreografie, dnes nikoho neohúri.
Pred desiatimi rokmi bola na popovej scéne v Spojených štátoch populárna Tove Lo, ktorá na svojich koncertoch odhaľovala prsia. Pokiaľ popová, alebo rocková speváčka počas svojej kariéry raz na koncerte odhalí prsia, tak je to OK, ak to robí stále, tak je to lacné. Po Tove Lo dnes ani pes neštekne.
Všimol som si ľudí písať o tom že za Adélinym úspechom možno stojí finančná pomoc jej bohatého otca. Som si vedomý že sú to len dôkazmi nepodložené špekulácie. Ale tieto špekulácie tu budú, lebo české Za peníze v Praze dům platí aj v USA a Adéla je zúfalo priemerná. Takže jej úspech je veľmi podozrivý.
Teraz možno niekto príde s tým, že keď kritizujem, tak aká hudba je podľa mňa tá dobrá. Preto na záver pridávam niekoľko mojich obľúbených pesničiek
Prvé vložené Youtube video je Christina Aguilera, ktorá je pravdepodobne najlepšou súčasnou popovou speváčkou.
Druhé video je z Európy, Clean Bandit and Zara Larsson, príjemná popová pesnička v ktorej sú použité violončelo a husle. Táto pesnička dokazuje že kvalitný pop sa dá robiť aj bez toho aby bol vulgárny.
Ako poslednú pridávam Patriciu Janečkovú, ktorá je najlepšou slovenskou speváčkou. Keď si ju vypočujete, tak vynikne ten priepastný rozdiel v umeleckej kvalite a talente, ktorý je medzi ňou a Adélou.