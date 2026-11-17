Nesbov Macbeth je inšpirovaný Shakespearom, dej sa odohráva v roku 1970 v upadajúcom priemyselnom meste v Škótsku. Hlavnými postavami sú Lady a Macbeth. Obidvaja sú závislí na drogách. Lady keď mala trinásť rokov, tak ju znásilnil jej otec, keď sa jej narodilo dieťa, tak ju vyhodili z domu, Lady toto dieťa neskôr zabila. Potom pracovala ako prostitútka, neskôr založila kasíno.
Macbeth pochádza zo sirotinca, je policajt, veliteľ kukláčov. Lady ho presvedčí aby zavraždil svojho nadriadeného a stal sa hlavou polície v meste. Macbeth je potom nútený páchať ďalšie a ďalšie vraždy aby sa zbavil svedkov, ale situácia sa mu stále viac vymyká spod kontroly.
Je to dosť krvavý príbeh, a bolo to pútavé, bol som zvedavý ako bude dej pokračovať a ako sa to skončí. Je to tretia kniha od Nesba ktorú som prečítal tento rok, predchádzajúce boli Headhunters a Wolf Hour, a tiež sa mi páčili.
Sisters in Yellow je tretia kniha od Mieko Kawakami ktorú som čítal. Predtým som prečítal dve kratšie knihy od nej – Heaven, a All the Lovers in the Night. Pripadali mi také priemerné a neboli moc pútavé, preto keď som začínal čítať Sisters in Yellow, mal som určité obavy.
Je to príbeh o štyroch kamarátkach, ktoré spolu bývajú a majú nočný bar. Keď oň prídu, začnú si zarábať vyberaním peňazí pomocou falošných bankomatových kariet. Nezákonne získané peniaze napokon vedú k rozvratu ich vzťahov.
Nakoniec som bol knihou veľmi príjemne prekvapený. Bolo to pútavé a svojou úrovňou sa to bližilo Murakamimu, ktorý je môj obľúbený japonský autor. Po prečítaní som si uvedomil že v knihe sa neodohrala ani jedna vražda a aj napriek tomu to bolo zaujímavé. Takže áno, aj kniha bez vrážd dokáže zaujať.
Na záver dodám že všetky knihy spomenuté v článku som čítal v angličtine. Čítanie je najprirodzenejší a najefektívnejší spôsob ako si rozšíriť slovnú zásobu v jazyku ktorý sa učíte. Za posledné tri roky som prečítal 62 kníh v angličtine. Keď som pred štyrmi rokmi robil online test pomocou ktorého je možné zistiť pasívnu slovnú zásobu, výsledok bol že poznám asi 5000 slov, keď som sa testoval naposledy, pred pár týždňami, tak som poznal vyše 9000 slov, a to všetko vďaka knihám.