Ako prvého predstavím Triloka Gurtua, indického hráča na bicie a skladateľa, ktorý komponuje a hrá indickú a jazzovú hudbu. Myslím si že je to veľmi prehliadaný a nedocenený hudobník, ktorý, vzhľadom na to aký je talentovaný, by si zaslúžil byť viacej slávny.
Jeho hudba sa nikdy nezunuje, vďaka množstvu použitých hudobných nástrojov, a kvôli tomu že na jeho albumoch vystupujú rôzni speváci a speváčky. Sám Trilok Gurtu na každom albume hrá inak, nikdy sa neopakuje. Napríklad Living Magic je experiment a jeho hra tomu zodpovedá, The Beat of Love je indická popová hudba a tam hrá zase inak. Albumy ako Kathak alebo African Fantasy sú niečo medzi tým, sú rovnováhou medzi mainstreamovo znejúcou hudbou a experimentovaním.
Do dnešného článku vyberám pesničku Tillana. Táto pesnička bola vydaná na albume Crazy Saints, ktorý je tretím štúdiovým albumom Triloka Gurtua a je z roku 1993. Aby som bol úplne presný, vyberám jej verziu z albumu Crazy Saints Live, ktorý je tiež z roku 1993 a je záznamom z koncertov v Nemecku.
Na tomto koncerte vystúpil Trilok Gurtu, ktorý hral na bicie a perkusie, sprevádzali ho Daniel Goyone, ktorý hral na piano a syntetizátor, a Chris Minh Doky, ktorý hral na basu. Po prvom vypočutí som mal dojem že mi tam chýba nejaký štvrtý hudobný nástroj, napríklad saxofón, ale potom som si na ten štýl zvykol a teraz si myslím že je dobré tak ako to je.
Druhým hudobníkom ktorého teraz predstavím je Miles Davis. Je to pravdepodobne najlepší trubkár v histórii jazzovej hudby. Prvý jeho album ktorý som počúval je Miles at the Fillmora, ktorý je záznamom zo štyroch koncertov v USA z roku 1970. Použité hudobné nástroje sú Trúbka, saxofón, flauta, basa, bicie, a elektronika.
Tu by som chcel poznamenať, že kým som Milesa Davisa nepoznal, tak som sa bál že jeho hudba je staromódna, ale keď som si ho vypočul, bol som nadšený. Jeho hudba je energická, psychedelická, geniálna, nadčasová, avantgardná, sofistikovaná. Počúvať ho je úplná hudobná extáza. Do dnešného článku vyberám pesničku Directions s albumu Miles at the Fillmora.
To je odo mňa na dnes všetko prajem príjemné počúvanie.