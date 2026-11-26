Po päťdesiatke sa po druhý krát vydala. Jej manželom sa stal muž ktorý vyštudoval právo a pracoval na jednom ministerstve. Nemusím dodávať že mal plat, ktorý mu väčšina ľudí mohla závidieť.
Keby ste ho poznali osobne, tak by ste si povedali rovnako ako ja: je so super chlap. Samozrejme, aj on aj teta boli dosť svojrázni ľudia. Občas ma ako chudobného príbuzného pozvali k sebe do tetinho bytu na Kramároch a ponúkli ma jedlom ktoré pripravili.
A keď som u nich bol, zistil som že po sebe nesplachujú záchod, aby ušetrili vodu. Viac krát som od nich počul ich krédo: Kto malé peniaze neušetrí, veľké si nezaslúži.
Ujo z ministerstva šetril aj keď jazdil. Mali Daewoo Tico. Na diaľnici sa nalepili za nejaký nákladiak a nalepení tri metre za ním išli po celý čas, kým sa diaľnica neskončila. Po skončení diaľnice (vtedy bol jej koniec niekde pri Sverepci) ujo dupol na plyn a začala šialená jazda pri ktorej obiehal všetky autá pred ním. Dva krát ma viezli, takže som to videl na vlastné oči.
Ujo s tetou vydržal asi pätnásť rokov a počas všetkých týchto rokov bol perfektný manžel. Potom jedného dňa jej zobral všetko zlato a zmizol. Vysvetlenie: Ujo chcel aby na neho teta prepísala dom, a v prípade že by ho neprepísala sa spoliehal že ju prežije, a tetin majetok bude jeho.
Chcel pomôcť synom, ktorí boli obidvaja rozvedení a pracovali ako barmani v Anglicku. Aj ujo bol rozvedený a okrem dobrého platu nič nemal. Jedného dňa ujovi diagnostikovali rakovinu, a on si vedy uvedomil že tetu neprežije. Tak jej zobral čo mohol a zmizol s tým.
A teraz o inom: Poznám jednu ženu ktorá je veľmi sebavedomá. Považuje sa za vzdelanú, dobre zarába, myslí si o sebe že patrí k elite. A má vysoké nároky na mužov. Požaduje aby muž bol tiež niekto vzdelaný, ambiciózny, úspešný, a hlavne veľmi dobre zarábajúci.
Mala troch partnerov. Všetko to boli muži podľa jej predstáv - veľmi dobre zarábali, ale beda, všetci traja boli extrémne lakomí, takže jej vzťahy s nimi nakoniec dospeli ku krachu a ona ostala sama.