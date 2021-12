Oslavná óda na reklamu na Blogu SME

Po úpravách, ktoré sa na ňom udiali počas posledných rokov je, dovolím si tvrdiť, priam dokonalý.

Vážme si, milí blogeri, diskutéri, aj čitatelia, že tu je, lebo ťažko niekde inde nájdeme toľko talentovaných ľudí pokope.

Tento priestor má pre nás nevyčísliteľnú hodnotu, lebo nás učí nielen čítať, ale aj rozmýšľať.

A hlavne buďme vďační za reklamu, hola hej, lebo čím viacej jej na blogu je, a čím viac jej je napchatej doprostred článkov, tým je to krajšie.

Reklamy na mäso, autá, šaty, kozmetiku, mobilných operátorov... Je to fajn že ich vidíme, je to fajn, že tu s nami sú.

Reklamy, tie sú také milé, inteligentné a zábavné. Každého človeka úprimne poteší, keď na neho vyskakujú.

Reklamy príjemným spôsobom ozvláštňujú blogové články. Iste mi dáte za pravdu, že taký škriekajúci Alzák, toho si vždy radi pozrieme, toho nikdy nie je dosť.

A preto vám vravím, moji milí čitatelia, ak ste v strede môjho článku uvideli reklamné video, tak ste videli dobre.

Tak to má byť, reklama uprostred textu, to je to najdôležitejšie. Tak je to veru správne, a čím viacej reklamy bude, tým to bude dokonalejšie.

A preto pozorne sledujme všetky reklamy, ktoré sú hore, dole, vľavo, napravo, a aj v strede, aby nám nič neušlo.

Pamätajte, milí čitatelia, o reklamy, o tie tu ide v prvom rade.