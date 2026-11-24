Predstavme si nejakého človeka. Nemá žiadny hudobný cit, nikdy nehral na žiaden hudobný nástroj. Pozná iba hudbu ktorú hrajú v rádiách. Môže dobre zarábať, no z topánok mu trčí slama, ktorú pred ľuďmi neskryje. A tento človek, keď má úspech vo svojej práci, si myslí že rozumie všetkému, a je arogantný, a tá arogancia sa prejavuje napríklad tak, že keď mu niekto povie o svojom obľúbenom hudobníkovi, on to odbije ako hlúposť, lebo ten hudobník nie je komerčne úspešný. A naopak, akákoľvek popová somarina podľa neho musí byť dobrá, lebo je populárna.
Ľudia by sa v tejto veci dali rozdeliť do dvoch skupín: prvá skupina sú ľudia ktorí rozlišujú medzi dobrou a zlou hudbou. Druhá skupina sú ľudia podľa ktorých nič také ako dobrá alebo zlá hudba neexistuje, a dobré je to čo je populárne. Napríklad vulgárny a primitívny Rytmus je dobrý, lebo je populárny. A ľudia ktorí s tým nesúhlasia sú spiatočníci ktorí sa zasekli v stredoveku.
Čítal som knihu o alternatívnej pedagogike, kde autor napísal že dospievajúce deti napodobňujú to čo vidia v televízii, časopisoch, na internete. Napríklad štýl ktorým sa obliekajú. Podobne je to aj s hudbou. Deti počúvajú to čo vidia v médiách a na sociálnych sieťach. Dvanásť alebo štrnásť ročné deti toho nemajú napočúvaného dosť na to aby vedeli posúdiť čo je dobrá a čo zlá hudba. Keď vidia Adélu, tak sú z toho ohúrení, lebo nikdy nič iné nepočuli. Teda počuli hudbu ich rodičov, ale tá je trápna, lebo sú v puberte, a rodičia a to čo sa im páči, je pre ne vrchol trápnosti.
To že Adéla má veľké množsto fanúšikov teda nemá takú veľkú váhu ako by sa mohlo zdať, lebo veľká časť týchto fanúšikov sú práve deti a mládež, ktorých názory nie sú tak relevantné ako názory starších ľudí, ktorí toho majú napočúvaného viac.
Nechcem hádzať všetky deti a dospievajúcich ľudí do jedného vreca. Napríklad ja keď som dospieval, som počúval Front Line Assembly, alebo The Irresistible Force, nie mainstream. A viem že aj v súčasnosti sú deti ktoré počúvajú hudbu mimo mainstream, alebo počúvajú hudbu typu Beatles, Pink Floyd, alebo počúvajú jazz, alebo klasickú hudbu.
Adéla má fanúšikov aj medzi staršími ľuďmi, napríklad medzi voľnomyšlienkármi, ktorým sa páči keď umelec rebeluje, keď sa odhaľuje, keď je vulgárny, lebo to vnímajú ako vzdor skostnateným autoritám. Títo voľnomyšlienkári sa snažia zalíškať mladým, ale pre nich sú za šašov.
Človek musí dozrieť, aby dokázal posúdiť čo je kvalitná hudba. Bohužiaľ mnohí ľudia nikdy nedozrejú a po celý život ostanú v tom nastavení, že najlepšia hudba je tá ktorú hrali keď boli v puberte, a všetko čo bolo predtým, a všetko čo bolo potom, je zlé.
Keď som bol v prvej práci, mal som kolegyňu ktorá bola z bohatej bratislavskej rodiny a bola veľmi arogantná a veľmi otvorene mi dávala najavo že mnou opovrhuje. Po tejto a po ďalších podobných skúsenostiach s bohatými ľuďmi ich nemám rád.
Keby mladý Fico, alebo mladá Rezešová začali robiť hudbu, tak by som k tomu mal nedôveru, lebo to nie sú ľudia z môjho sveta. To na margo Adély.
Chcel by som zdôrazniť že Adélu som kritizoval nie preto že je z bohatej rodiny, ale v prvom rade preto že je zlá hudobníčka.
Na záver predstavím moju obľúbenú hudobníčku, Loreenu McKennitt. Je to kanadská speváčka a multiinštrumentalistka, ktorá hrá hudbu s keltskými a orientálnymi motívmi. Loreena Mckennitt má úroveň, a je dôkazom toho, že to ide aj bez vulgárnosti a odhaľovania sa. Ja osobne mám veľmi rád jej hudbu a často ju počúvam.