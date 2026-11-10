Kam chodím za dobrodružstvom

Žijem pekne usporiadane- manžel a dve deti, dom, zodpovedná práca s neflexibilnou pracovnou dobou. Mám rada predvídateľnosť, plánovanie, jasné pravidlá. Poctivo spĺňam jeden životný míľnik za druhým.
No a potom je tu druhá časť mojej osobnosti. Nespútaná, odvážna, zvedavá. Tá sa väčšinou prebúdza po obutí bežeckých tenisiek. Zem sa stáva mojím ihriskom a ja jej objaviteľom.
Za dobrodružstvom nechodím ďaleko. Väčšinou do najbližšieho lesa. Lebo neverili by ste, koľko dobrodružstiev sa dá zažiť celkom lokálne a regionálne. Vždy sa nájde chodníček s nejasným koncom, križovatka, na ktorej možno odbočiť naopak ako naposledy, miesto, na ktorom som prvýkrát v živote. Pri svojich expedíciach dokážem zablúdiť, zamotať sa v kríkoch aj stratiť tenisku v hlbokom blate. Často ma vystraší divá zver, doškriabem si nohy v dotieravom tŕní, alebo sa so zatajeným dychom štverám hustou hmlou s očakávaním krásnych výhľadov.
V lese sa stále niečo deje. Aj keby som celý rok chodila na to isté miesto, nikdy nebude rovnaké. V hre je toľko premenných, že pravdepodobnosť, že dvakrát zažijem to isté, je takmer nulová. Menia sa ročné obdobia, vegetácia sa zobúdza, kvitne a skôr než sa spamätám opäť opadáva a stáva sa substrátom pre svoj vlastný rast. Mení sa počasie. Slnečné dni s tmavomodrým nebom striedajú dni pochmúrne, mdlé, hmlisté, inokedy nebom prúdia oblaky všakovakých tvarov, svetlo sa rýchlo a dramaticky mení a konáre sa vlnia v poryvoch vetra. Dokonca ani v rámci jediného dňa nie je svet statický. Ráno je chladné, slnko sa po temnej noci pompézne objavuje nad horizontom a nechá nás dojímať sa nad ružovolícou oblohou. Počas dňa zosilnie a trochu aj zovšednie, zabezpečí nám pohodlie a teplé dlane, povysúša zarosené lúky a osvetľuje svet so všetkými jeho detailmi. Večer opäť nastupuje nostalgia, ďalší deň je za nami, ako to všetko letí, škoda, že už bude tma.
Moja duša sa pri behu v lese cíti voľná, živá, slobodná. Zažívam prekvapenia, nástrahy, trápenie aj pocit víťazstva. Je to protiváha k stereotypu, zodpovednosti a bežným všedným dňom, ktoré tvoria väčšinu môjho života. Nestojí veľa času ani peňazí, ale udržuje ma v zdravej spokojnej rovnováhe.
Lebo zodpovedná lekárka a zaneprázdnená matka môže byť zároveň divožienkou a dobrodruhom.